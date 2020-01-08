Иерархичность Церкви имеет небесное начало

Кто настраивает молодежь против Православной церкви, Родины и вообще против всех и вся? Кто ей внушает, что должна быть абсолютная свобода для нее и она должны быть хозяйкой жизни, сама устанавливать свои правила и менять все, что захочет? Почему как раз так же подкатывал и дьявол к Еве?



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Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал настоятель Богоявленского кафедрального собора, протоиерей отец Александр (Агейкин).

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— Отец Александр, молодежи всегда свойственен максимализм, революционность. Потом же это у большинства проходит. Как вы считаете?

— Ну это было и 1917 году, и это хорошо видно по событиям нынешнего времени.

— Ну, Ленин был "такой молодой, и юный Октябрь впереди…"

— Да, а вокруг него-то была молодежь.

— Молодежи, конечно, свойственна жажда нового, какие-то желания: "Мы ждем перемен…" Это нормально, наверное.

— И я через это проходил, когда закончил школу в конце 80-х, а в 90-х был уже студентом университета, а вокруг к тому же все менялось, дул свежий ветер, как нам говорили, перемен. Все это отражалось на нас, и мы собирались на Пушкинской площади. Помню еще совсем активную Новодворскую, с которой мы общались. Разные течения. Кто-то был анархистом, и кого там только не было…

— И казаки бегали.

— Общество "Память" и все остальное. И вот все это бурлило, все это было рядом. Никто не дрался. Конечно, переходили из одного кружка в другой. Иногда приходила милиция, пыталась куда-то вмешиваться. И считалось геройством, если ты дернул за дубинку милиционера и убежал или тебя поймали и посадили. Это ж все повторяется.

— Батюшка! И вы?…

— Ну, я был же студентом, да. Я был таким активным человеком. Но потом как бы остепенился, слава Богу. Господь, можно сказать, постучал в мое сердце, и я понял, что есть совсем другое.

— И по голове.

— Ну и по голове, может быть. Это иногда бывает полезно, потому что человек задумывается, переосмысливает, только когда пройдет какую-то встряску. Вот нужно встряхнуть человека. И тогда на этом стрессе, на этой встряске он начинает думать о том, о чем никогда раньше не думал. Вспоминает о Боге, вспоминает те молитвы, которым бабушка его учила. Вдруг они откуда-то появляются. Вот встряхнули тебя, вот ты попал в какое-то стрессовое положение и вдруг вспомнил ту молитву, которая как раз к месту.

— Отец Александр, есть такое мнение, что вера и Церковь — все-таки разные явления и можно быть верующим вне Церкви, в храмы не ходить, потому что там просто служители-посредники, без которых можно обойтись. Они могут ошибаться, ну как нынешний Вселенский патриарх, например…

— Ну это смешение понятий и неразборчивость в понятиях, можно сказать. Нельзя путать Церковь как сообщество людей, объединенных единством веры во Христа и Церковь как административную систему. Любой организм иерархически устроен. И обязательно у живого церковного организма должна быть административная структура.

Так устроены и Небеса. Мы говорим об иерархии ангелов, архангелов. Так устроена Небесная церковь. Мы говорим о чинах апостольских, мученических. Так устроена вся Церковь, так рождена самим Христом. Одних он поставил апостолами, других — учителями, третьих — миссионерами, проповедниками. И эта иерархичность имеет небесное начало.

Один из первых святых — Дионисий Ареопагит, который считается покровителем Франции, один из равноапостольных, проповедовавших во Франции, среди франков и галлов, написал сочинение "О небесной иерархии". И там как раз показано, что иерархичность, иерархичное устройство неизбежно, потому что анархия не порождает никакой системы. Она только разрушительное начало несет.

Поэтому Церковь, так как должна нести созидательное начало, должна также быть иерархически устроена. Поэтому соподчинение обговаривается в даже апостольских посланиях в Священном Писании. Мы говорим, что даже раб может быть свободнее свободного человека, когда он внутренне свободен во Христе. Апостол Павел говорит, что младший от старшего благословляется без всякого прекословия.

То есть четко выстраивается некая иерархическая линия. И мы понимаем, что в любом хорошем деле нужно пройти целую иерархию посвящения. Чтобы стать кузнецом или другим мастером, нужно сначала быть подмастерьем и учеником. Чтобы быть академиком, нужно сначала быть учеником первого класса, потом — студентом, аспирантом, потом — кандидатом, доктором и т. д.

Нужно пройти все ступени. Невозможно впрыгнуть сразу на последнюю ступень. Это называется узурпация уже, когда ты впрыгнул и начинаешь учить академиков. Но вот такая деструктивность сейчас навязывается как раз молодежи, а потом — молодежью. Им внушают: вы — молодые, поэтому можете диктовать условия жизни. Вы — хозяева этого общества и т. д. Но это обман. Дьявольский обман.

Тот же самый, когда дьявол под видом змея говорил Еве: тебе сказали, что ты умрешь? Нет, ты будешь такой же, как Бог. Тебя обманывают. Ты можешь. Вот съешь этот плод, и ты познаешь добро и зло и будешь, как боги… И вот этот обман дьявольский с тех древнейших времен все равно живет в человеке и постоянно человека соблазняет. Ты можешь быть, ты можешь занять это место. Ты только столкни с пьедестала того, кто тебе мешает.

— Противостояние в какой-то мере и форме длится всю жизнь… Наверное, это естественно.

— Это естественно. Жизнь человечества — это есть борьба, это и есть некая часть спасения, когда человек борется с самим собой. Борется с этими дьявольскими внушениями, когда он говорит, что я — часть Церкви, священник призван проповедовать мне слово Божие, он за меня молится, мне помогает идти по этой жизни.

Поэтому молодежи нужно не стесняться общаться со священниками. Есть у тебя вопрос — приди, задай этот вопрос, поговори со священником, пообщайся с ним. Сейчас уже во многих университетах есть евангельские православные кружки, есть молодежные сообщества, есть масса таких сообществ по разным направлениям, где ты можешь получить ответы на свои вопросы, приложить свои таланты и стать частью этой иерархии.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев