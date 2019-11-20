Как отвечать на современные вызовы вере и Отечеству?

Разговор об острых вопросах, волнующих гражданское общество и церковный мир. Поместные православные церкви — под прессом русофобов. Как мы можем ответить на атаки Запада на нашу страну и веру? Почему позиция РПЦ сегодня так сильно раздражает некоторые силы в России и особенно вовне? Существует ли сегодня масштабная кампания по дискредитации Патриарха Кирилла и Русской Православной Церкви? Кому это выгодно?



Поместные православные церкви - под прессом русофобов

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов.

Читайте начало интервью:

Сергей Гаврилов: "Россия — единственный оплот чистой религии"

— Сергей Анатольевич, как мы можем ответить на нападки на православие и Россию?

— Я думаю, что мы должны объяснять терпеливо, с любовью и с пониманием, с тем, чтобы нам не ослаблять отношения, а как раз резко их улучшать. Вот в этом мой ответ на все эти нынешние тяжелые испытания.

— Парламентарии, конечно, тоже должны разговаривать со священнослужителями и с простыми людьми разных стран. Но как можно это сделать в ситуации, которая произошла с вами в Тбилиси? Настоятель Богоявленского кафедрального собора сказал, что если бы на этой парламентской ассамблее присутствовали священнослужители, то, возможно, при них эти смутьяны не посмели бы так себя вести.

— Отец Александр — глубоко верующий человек. Конечно, он видит, надеется видеть в каждом все-таки лучшее, в том числе в грузинах. Накануне этой провокации, накануне штурма, парламента и гостиницы, мне многие наши коллеги говорили, что никогда грузин не поднимет руку на русского, потому что у нас все-таки общая культура и история, мы — православные. Отнюдь.

Я думаю, что тех, кого водили на митинг, прежде всего молодежь, пытаются оторвать от своих грузинских корней. И на нашей сессии присутствовали священнослужители, в том числе митрополиты, кстати, были греки и украинцы. И накануне на приеме присутствовали представители и Грузинской православной церкви.

Я обратил внимание, насколько им тяжело, под каким серьезным прессингом так называемых "националов" они находятся. Давление на них просто удивительное. Хотя у нас сокращается каноническое общение, мы по-прежнему считаем, что Абхазия находится в их каноническом окормлении.

Отношения между народами сохраняются, и мы верим, готовы выйти на восстановление дипотношений, авиасообщений. Но мы видим, что в Грузии проводятся маневры НАТО, общие межрегиональные совещания без присутствия России, на которых Россия представляется основным врагом. Мы не можем не беспокоиться, в том числе, о жизни наших соотечественников и о безопасности наших южных рубежей.

— Наш Патриарх — сильная фигура не только в религиозном, но и в политическом поле. Поэтому сейчас Западом проводится масштабная кампания по дискредитации Патриарха Кирилла и Русской православной церкви в целом?

— Конечно, наш Патриарх имеет большой авторитет не только в духовном, но и в светском плане. Путь Русской православной церкви уже не один десяток лет связан с формированием ее социальной, семейной концепции. Этот путь, конечно, явно противостоит оголтелому мировому либерализму, про который хотя президент и сказал, что он умирает, но отнюдь… Мы видим даже в своей стране, что это вовсе не так.

В этой связи особенно важен последний Всемирный русский народный собор, где Патриарх четко сказал, что нужно любить своих близких больше, чем любить вещи. То есть, по сути дела, это призыв к солидарному, справедливому обществу, основанному на ценностях добра, культурных ценностей, которые сформировала наша цивилизация, а не на принципах такого оголтелого вещизма, индивидуализма, зверского посткапитализма, который пытаются, в том числе, многие наши массмедиа пропагандировать.

Я слышу от многих монашествующих о том, что мы должны любить весь мир, думать о наших братьях: сербах, болгарах и т. д. Но помня о дальних, нужно все же больше и больше любить ближних, нам больше нужно думать об устройстве нашего собственного дома, о том, насколько у нас действительно воплощены и развиваются принципы добра.

Добро — это царство гармонии. Поэтому мы на самом деле должны с большой любовью, пониманием и уважением относиться ко всем своим людям, в первую очередь — к бедным и беззащитным, к миллионам нищих людей, многодетных, сирот. Мы должны думать о том, чтобы наша культура: от телевидения до памятников, от кино до театров, — которая, в том числе, осуществляется через наши министерства, ведомства, бюджетные потоки, соответствовала нашим ожиданиям и надеждам.

Это все должно быть правильно, потому что мы должны все-таки вернуться в Россию, мы должны посмотреть, насколько у нас эффективно все работает. Включая нашу экономику, которая уже буксует шестой год и порождает в людях ощущение застоя, бесперспективности, безвыходности часто. Потому что русский человек всегда, живя настоящим, думает о будущем.

И также это касается социальной и духовной политики. Я думаю, что вот из этих вызовов, с которыми мы сталкиваемся: от усиления НАТО, оголтелой кампании русофобии, попыток возродить холодную войну до попыток нанести ущерб нашей вере, нашей Православной церкви, нашему русскому самосознанию, — мы должны извлечь выводы.

Из всех поражений, в том числе ошибок, мы должны извлекать правильные уроки, которые принесут пользу нашей стране. Так же, как китайцы не копаются вечно, не разбираются, кто прав — белые или красные. Они сразу извлекают уроки из прошлого и строят будущее — будущее, в которое могут поверить абсолютно все соотечественники. Так же надо делать и нам. И мы действительно можем стать единой большой семьей не на словах, а на деле.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев