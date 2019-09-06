Отец Александр: за таинства платят не деньгами

Может ли таинство быть услугой? Почему берут деньги за крещение? Дорого ли — 3,5 тысячи — за этот обряд? Можно ли крестить ребенка бесплатно? Если человек после крещения сразу заболел, стоит ли связывать эти два события и о чем говорит болезнь?



Если после крещения человек заболел, что это значит?

Обо всем этом и "Символе веры" "Правде.Ру" рассказал отец Александр (Агейкин), настоятель Богоявленского собора города Москвы.

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Отец Александр: почему крещение — таинство

О том, как Церковь превратили в дом быта

— Отец Александр, когда я исповедуюсь, то замечаю, что к одному батюшке всегда стоит очень большая очередь, а к другому — всего два-три человека. Как вы думаете, в чем тут секрет?

— Это степень доверия. Прихожане часто знают и обсуждают этот вопрос.

— А почему тот батюшка, к которому два-три человека, сам не меняется? Или он думает, что прихожане такие плохие?

— Часто священник бывает убежден в том, что он правее всех, к сожалению. И у нас многоштатный приход. Я это часто вижу и даже слышу от прихожан: "Вот этот батюшка добрый, а этот батюшка злой. Я пойду к доброму…" И между собой даже ссорятся: "Ты ничего не понимаешь, этот батюшка, наоборот, самый лучший".

У нас есть люди, которые очень любят жесткость в отношении них, в отношении какого-то духовного руководства по отношению к ним. А есть люди, которые не терпят каких-то противоречий.

Иногда приходит человек и говорит мне на исповеди: "У меня такой-то грех. Я знаю, что вы мне скажете, но я все равно буду продолжать его совершать". Я его спрашиваю: "А зачем вы тогда в нем исповедуетесь? Не нужно в нем исповедоваться. Оставьте его при себе, если он вам так дорог. Вы должны исповедоваться в тех грехах, от которых есть намерение отказаться". А просто так — это то же самое, что написать перечень вещей в чемодане, которые у вас хранятся. Они так и останутся в этом чемодане.

Если вы не имеете намерения больше к этому не возвращаться, то какой смысл исповедоваться в этом? Мы исповедуемся, чтобы попросить поддержки и совета со стороны священника, а прежде всего — со стороны Бога получить поддержку и благодатную помощь, чтобы избавиться от этого. А когда я говорю: "Да, понимаю, что это неправильно, но я все равно так буду делать", — какой смысл тогда?

— Отец Александр, в Гатчинской епархии, где игумен отец Фотий насильно окунал младенца, крещение стоит 3,5 тысячи. Как вы считаете, это много или мало? И вообще, как Церковь определяет плату за таинство? И надо ли вообще ее определять?

— Таинства по своей сути бесплатны. Мы не можем за них брать плату. Здесь идет речь о некотором участии.

— Все-таки 3,5 тысячи очень дорого.

— Я считаю, что это довольно дорого, да. Я могу сказать в другом расчете. Мы обсуждали минимальное пожертвование в нашем храме за крещение. Оно тоже было, когда я стал настоятелем, довольно высокое. И я попросил это пожертвование снизить до минимума. И предложил, что когда человек говорит: "У меня нет возможности заплатить эту сумму", — мы крестим бесплатно.

И если человек приходит с двумя детьми, пожертвование не увеличивается двукратно или трехкратно в зависимости от количества детей. Но бывает, что человек жертвует за крещение в разы больше. С другой стороны, есть люди, для которых любые деньги — большие.

Крещение как таинство вообще не может стоить денег. Мы же рождаемся бесплатно — мы за свое рождение не платим. Поэтому здесь, если человека что-то смущает, лучше вообще с него не брать никаких денег, потому что деньги портят любые отношения. В том же первоначальном посте в социальных сетях было написано, что мы заплатили 3,5 тысячи, а получили так вот.

— Да, "нас не обслужили качественно"…

Мой супруг крестился, когда ему было уже больше 50 лет, после этого он заболел. И он связал эти два события, предположил, что пока он был неверующий, то Бог на него особенного внимания не обращал, а когда он пришел к Богу, Бог взялся за его воспитание и послал ему такую болезнь. Ваше мнение об этом?

— Болезнь — это все-таки некая квинтэссенция нашей жизни. И если после крещения человек тяжело заболевает, значит, Господь его специально привел к крещению, чтобы он переосмыслил в болезни свою жизнь. И если бы он не был крещеным, то мог бы и умереть, но он же выздоровел. А если бы даже не выздоровел, то у него все равно появилась возможность приготовиться к встрече с Богом.

У нас был алтарник уже в возрасте. Он заслуженный врач-реаниматолог. Был главным реаниматологом военно-морского флота. Сейчас он уже стал священником. И совмещает дежурство в реанимации и служение священником.

Его первый крестник, которого он покрестил, адмирал за 90 лет, который находился в реанимации. Он реагировал только слабыми движениями или глазами после сильного обширного инсульта. Его жена тоже была некрещеная и была против таинства. Отец Сергий спросил: "А не хотите ли вы подумать о крещении, потому что мы понимаем, что эта болезнь уже не к жизни?" И она сказала: "Что?! Вы лечите. Не говорите о глупостях каких-то".

А когда он спросил у самого адмирала, тот моргал глазами. А жена — все равно ни в какую. Когда она ушла, он его окрестил в реанимации. И человек плакал. Он не мог выразить своих слов, но он был счастлив, что он уже практически на смертном одре принял Святое Крещение. Он не ждал от этого исцеления. Он понимал, что это его встреча с Богом и возможность открыть для него Царство небесное.

Мы не можем воспринимать крещение с какой-то суеверной стороны. Многие говорят, чтобы просто все было хорошо. А если я тебе скажу, что с этого момента у тебя начнутся трудности, что ты должен постоять за свою веру, побороться за свою веру, отстоять свою веру, выдержать многие испытания, которые на твою долю выпадут, — ты будешь креститься? Многие задумываются об этом.

— Потому что любовь надо сохранять к Богу и в трудных ситуациях.

— А за это бороться нужно. И нужно уметь защищать свою веру. А большинство наших людей если спросишь: "Во что ты веришь?" — не могут даже сформулировать этого. Я всегда говорю людям, когда мы читаем "Символ веры", что не нужно ничего выдумывать. Когда тебя спрашивают, как ты веришь и во что ты веришь, ты просто прочитай "Символ веры".

А если ты его не знаешь, во что ты веришь?… С этой молитвы начинается день, ей мы свидетельствуем о своей вере в общей молитве за литургией. Ее не нужно учить наизусть. Это должна быть часть твоего дыхания, часть твоей жизни. Поэтому я всегда с крестными, с родителями читаю вместе на таинстве "Символ веры", чтобы эту молитву люди по незнанию не коверкали. Но я прошу, чтобы она стала частью их жизни.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев