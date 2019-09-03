Священник: как крещение может стать "неправильным"

Как нужно проводить святое таинство крещения? Как мирянам относиться и готовиться к этому таинству? Какой глубинный христианский смысл в крещении? На эти и многие другие вопросы "Правды.Ру" ответил отец Александр (Агейкин), настоятель Богоявленского собора города Москвы.



Если после крещения человек заболел, что это значит?

— Отец Александр, в Сети обсуждался случай, который прошел в Гатчине, когда игумен Фотий крестил младенца и он у него выбивался из рук. Он его насильно окунал в купель три раза. Люди, обсуждающие этот случай в соцсетях, разделились на два лагеря. Одни говорят, что отец Фотий не прав. Другие считают, что прихожанам надо было готовиться к такому развитию событий. Все же это таинство. Каково ваше отношение к этому событию?

— Начну с того, что на сегодняшний день социальные сети стали, можно сказать, довольно действенным оружием массового поражения. Его можно уже сравнить и с ракетами меньшей и средней дальности. Вот у нас очень много проблем начинается с вроде бы какого-то безобидного обсуждения в Сети. Мне приходится постоянно сталкиваться с этой проблемой, потому что я служащий, действующий священник и совершаю таинства.

Хотелось бы также подчеркнуть, что это не обряд, а таинство. А таинство — это особый чин богослужения. Тем более, крещение — это начало жизни христианина, поэтому, наверное, этому нужно особое внимание уделить. Я не хочу ни в коей мере защищать или оправдывать отца Фотия, хотя мне его, конечно, искренне жаль, потому что я понял на себе, каково это, когда ты подвергаешься такой атаке через средства массовой информации и социальные сети. Это очень неприятно.

Тем более, что в угоду этому шуму часто наше священноначалие очень жестко пресекает и наказывает того священника, который стал центром внимания, чтобы как бы утихомирить, удовлетворить противоположную сторону. Я не говорю, что отец Фотий был прав. Я смотрел это видео. По нему видно, что человек был довольно эмоционален. Видимо, он был на взводе.

Мы же не знаем всей предыстории, что предшествовало этому крещению. Видимо, общение с этими родителями, с крестными. Сейчас об этом много говорят. Но это лишний раз свидетельствует о том, что священник должен уметь контролировать свои эмоции и ни в коем случае не показывать свою раздражительность.

Потому что даже в учительном праве или учительном известии при совершении самого главного богослужения — литургии — написано, что если ты понимаешь, что ты эмоционально не готов совершить литургию, ты не должен приступать к совершению этого таинства. Так же и здесь. Если ты эмоционально неуравновешен, если тебя вывели из себя, я думаю, что было бы правильнее воздержаться от совершения этого таинства, попросить кого-то из своих собратьев совершить это таинство. Потому что нельзя, руководствуясь такими эмоциями, будучи раздраженным, совершать это таинство рождения.

Ведь мы говорим о том, что врач, который совершает операцию, должен быть совершенно эмоционально спокоен и настроен, когда он подходит к своему больному пациенту. Так же и здесь. Просматривая эти кадры, я понимаю, что мы все — люди, мы все подвержены каким-то стрессам, эмоциям, раздраженности. И это для нас всех должно стать уроком, чтобы не попасть в такую же ситуацию, в какую попал отец Фотий.

С другой стороны, это говорит о том, что мы даже можем рассуждать про монашество… Большинство монахов всегда воздерживались от совершения таинств крещения и венчания.

— А он монах?

— Он — игумен, да, монах. Он монах, но служащий на приходе. Понятно, что, может быть, клирики были в отпусках, в отъездах. Это такое время, что ему пришлось совершать череду треб, совершать таинства. И вот это порой заканчивается довольно печально.

С другой стороны, опять же, мы должны говорить о подготовке к таинствам. Уже более пяти лет идет очень много обсуждений, должна быть подготовка к совершению таинств со стороны родителей, со стороны воспреемников. И здесь понятно, что эти некие подготовительные формальности не были соблюдены.

Были допущены к таинству те люди, которых нужно было еще готовить к этому. И если мы говорим о годовалом младенце, если люди обходились год без крещения, то какая надобность была в этом крещении именно сейчас?… Почему они вдруг решили крестить своего ребенка?

Что такое крещение? Вот до этих людей нужно было точно донести понятие того, к чему они приступают и какая должна начаться жизнь этого младенца и этой семьи после таинства крещения. Они этого не понимали. Для них это было такое обыденное явление. Может, личный их семейный праздник, который превратился в такую, можно сказать, трагедию. Ну вот мы в результате и имеем то, что имеем.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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