Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Религия
Православие Ислам Иудаизм Буддизм
Автор Редакция рубрики "Религия"

Священник: как крещение может стать "неправильным"

Религия » Религии России » Православие print

Как нужно проводить святое таинство крещения? Как мирянам относиться и готовиться к этому таинству? Какой глубинный христианский смысл в крещении? На эти и многие другие вопросы "Правды.Ру" ответил отец Александр (Агейкин), настоятель Богоявленского собора города Москвы.


Если после крещения человек заболел, что это значит?

— Отец Александр, в Сети обсуждался случай, который прошел в Гатчине, когда игумен Фотий крестил младенца и он у него выбивался из рук. Он его насильно окунал в купель три раза. Люди, обсуждающие этот случай в соцсетях, разделились на два лагеря. Одни говорят, что отец Фотий не прав. Другие считают, что прихожанам надо было готовиться к такому развитию событий. Все же это таинство. Каково ваше отношение к этому событию?

— Начну с того, что на сегодняшний день социальные сети стали, можно сказать, довольно действенным оружием массового поражения. Его можно уже сравнить и с ракетами меньшей и средней дальности. Вот у нас очень много проблем начинается с вроде бы какого-то безобидного обсуждения в Сети. Мне приходится постоянно сталкиваться с этой проблемой, потому что я служащий, действующий священник и совершаю таинства.

Хотелось бы также подчеркнуть, что это не обряд, а таинство. А таинство — это особый чин богослужения. Тем более, крещение — это начало жизни христианина, поэтому, наверное, этому нужно особое внимание уделить. Я не хочу ни в коей мере защищать или оправдывать отца Фотия, хотя мне его, конечно, искренне жаль, потому что я понял на себе, каково это, когда ты подвергаешься такой атаке через средства массовой информации и социальные сети. Это очень неприятно.

Тем более, что в угоду этому шуму часто наше священноначалие очень жестко пресекает и наказывает того священника, который стал центром внимания, чтобы как бы утихомирить, удовлетворить противоположную сторону. Я не говорю, что отец Фотий был прав. Я смотрел это видео. По нему видно, что человек был довольно эмоционален. Видимо, он был на взводе.

Мы же не знаем всей предыстории, что предшествовало этому крещению. Видимо, общение с этими родителями, с крестными. Сейчас об этом много говорят. Но это лишний раз свидетельствует о том, что священник должен уметь контролировать свои эмоции и ни в коем случае не показывать свою раздражительность.

Потому что даже в учительном праве или учительном известии при совершении самого главного богослужения — литургии — написано, что если ты понимаешь, что ты эмоционально не готов совершить литургию, ты не должен приступать к совершению этого таинства. Так же и здесь. Если ты эмоционально неуравновешен, если тебя вывели из себя, я думаю, что было бы правильнее воздержаться от совершения этого таинства, попросить кого-то из своих собратьев совершить это таинство. Потому что нельзя, руководствуясь такими эмоциями, будучи раздраженным, совершать это таинство рождения.

Ведь мы говорим о том, что врач, который совершает операцию, должен быть совершенно эмоционально спокоен и настроен, когда он подходит к своему больному пациенту. Так же и здесь. Просматривая эти кадры, я понимаю, что мы все — люди, мы все подвержены каким-то стрессам, эмоциям, раздраженности. И это для нас всех должно стать уроком, чтобы не попасть в такую же ситуацию, в какую попал отец Фотий.

С другой стороны, это говорит о том, что мы даже можем рассуждать про монашество… Большинство монахов всегда воздерживались от совершения таинств крещения и венчания.

— А он монах?

— Он — игумен, да, монах. Он монах, но служащий на приходе. Понятно, что, может быть, клирики были в отпусках, в отъездах. Это такое время, что ему пришлось совершать череду треб, совершать таинства. И вот это порой заканчивается довольно печально.

С другой стороны, опять же, мы должны говорить о подготовке к таинствам. Уже более пяти лет идет очень много обсуждений, должна быть подготовка к совершению таинств со стороны родителей, со стороны воспреемников. И здесь понятно, что эти некие подготовительные формальности не были соблюдены.

Были допущены к таинству те люди, которых нужно было еще готовить к этому. И если мы говорим о годовалом младенце, если люди обходились год без крещения, то какая надобность была в этом крещении именно сейчас?… Почему они вдруг решили крестить своего ребенка?

Что такое крещение? Вот до этих людей нужно было точно донести понятие того, к чему они приступают и какая должна начаться жизнь этого младенца и этой семьи после таинства крещения. Они этого не понимали. Для них это было такое обыденное явление. Может, личный их семейный праздник, который превратился в такую, можно сказать, трагедию. Ну вот мы в результате и имеем то, что имеем.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан

Советы священника: как правильно отпраздновать Пасху

Крещение Господне: истинная вера и традиции

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы церковь таинства крещение точка зрения экспертное мнение священнослужители отец александр (агейкин)
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Священник: как крещение может стать "неправильным"
Грызуны
Как выбрать и обустроить клетку для домашней крысы
Суды
Почему сидят невиновные? Судебно-процессуальные абсурды
Новости Все >
Еще одна девочка из России получила травмы в бассейне турецкого отеля
Зачем России Монголия
Стартуют учения НАТО в Балтийском море
В Москве обеспокоены перерастанием кибервойн в реальные конфликты
Польша снизит объемы закупаемой в РФ нефти и увеличит торговлю с США
Поклонская может стать зампредом комитета Думы по международным делам
44-летняя вьетнамка пыталась незаконно ввезти в РФ детенышей гиббона
Мамаев не сможет выйти на футбольное даже после освобождения
Посещение "нерезиновой" Куршской косы призвали ограничить
Названы наиболее подорожавшие направления для путешествий осенью
Последние материалы
Священник: как крещение может стать "неправильным"
Посещение "нерезиновой" Куршской косы призвали ограничить
Названы наиболее подорожавшие направления для путешествий осенью
Как выбрать и обустроить клетку для домашней крысы
Голограмма умершей Уитни Хьюстон даст концерты в Великобритании
В аэропорту "Шереметьево" столкнулись два самолета
Футболист Ткачук отсудил компенсацию у "Рубина"
215 человек заболели загадочной болезнью в США из-за вейпов. Один умер
Житель Москвы совершил четыре попытки изнасилования за два часа
УЕФА назвал арбитров на матч Шотландия - Россия
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Религия
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!

В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое «Зоино стояние».

Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Питьевая диета на семь дней, чтобы быстро похудеть
Здоровье
Питьевая диета на семь дней, чтобы быстро похудеть
США и Канада. Новости и аналитика
Парадоксы истории. Неизвестная война: 1812 год в Америке
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады рассказал о "большой сделке" Путина и Зеленского
Мир. Новости мира
В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"

Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.

В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Религия
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Новости Украины
Украинский премьер катался на самокате по зданию правительства
Новости Европы
Зеленский назвал "Северный поток - 2" угрозой для всей Европы
Политика. Новости и аналитика
Организатор шоп-тура хотела подкупить пассажиров для участия в митинге

В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей.

Организатор шоп-тура хотела подкупить пассажиров для участия в митинге
Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой
Общество
Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой
Здоровье
Питьевая диета на семь дней, чтобы быстро похудеть
Туризм
Обнаруженная в Крыму пещера откроется для туристов следующим летом
Игорь Буккер Человек начал менять ландшафт 4000 лет назад Игорь Буккер Василий Амирджанов "Крестный полет" от пьянства и еще фокусы на "Родине слонов" Василий Амирджанов Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 16 Владимир Губарев
Комментарии
Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях силовиков
Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях силовиков
Познер: Советская эпоха породила "уродов"
Посещение "нерезиновой" Куршской косы призвали ограничить
Познер: Советская эпоха породила "уродов"
Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях силовиков
Познер: Советская эпоха породила "уродов"
Познер: Советская эпоха породила "уродов"
Резонансное дело юриста Карамзина рассмотрит Балашихинский горсуд
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения
Кантемиру Карамзину, который пожаловался Путину из СИЗО, угрожают
Познер: Советская эпоха породила "уродов"
В РФ могут быть изменены названия специальностей врачей
Познер: Советская эпоха породила "уродов"
Познер: Советская эпоха породила "уродов"
Лимонов о приговоре Синице: "Я вот отсидел — и ничего, умнее стал"
Познер: Советская эпоха породила "уродов"
В РФ могут быть изменены названия специальностей врачей
Президент Молдавии будет просить у Путина скидок на российский газ
Повторяя ошибки: почему оппозиция не может победить "Единую Россию"
Повторяя ошибки: почему оппозиция не может победить "Единую Россию"
История и современность
Роботов-пиявок обучили альпинизму
Роботов-пиявок обучили альпинизму
Четыре традиции разных стран, шокирующие туристов
Четыре традиции разных стран, шокирующие туристов
Нестандартную посадку Су-57 назвали штатной ситуацией
Нестандартную посадку Су-57 назвали штатной ситуацией
Турция может купить у России больше ЗРК С-400
Турция может купить у России больше ЗРК С-400
Лавров: Россия предложила НАТО мораторий на размещение ракет
Лавров: Россия предложила НАТО мораторий на размещение ракет
Россия предлагает странам НАТО ''добровольный мораторий'' по РСМД
Россия предлагает странам НАТО ''добровольный мораторий'' по РСМД
Трамвай Пироцкого: как Россия упустила шанс стать лидером
Трамвай Пироцкого: как Россия упустила шанс стать лидером
Почему французы стреляли из пушек по своим союзникам-русским
Почему французы стреляли из пушек по своим союзникам-русским
На Украине заявили об угольной катастрофе
На Украине заявили об угольной катастрофе
Пять самых скандальных кандидатов Навального на выборы в Мосгордуму по системе "Умного голосования"
Пять самых скандальных кандидатов Навального на выборы в Мосгордуму по системе "Умного голосования"
Фотогалереи
Кроссоверы с прошлым, которые идут нарасхват в России 5 Фото Кроссоверы с прошлым, которые идут нарасхват в России
Ночные "Страхи" Моргана Фримена 6 Фото Ночные "Страхи" Моргана Фримена
Тайна останется тайной 8 Фото Тайна останется тайной
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
Гимн еде 10 Фото Гимн еде
Домашнее
Специалисты рассказали о влиянии пищевой соды на организм
Веселые гаджеты, которые сделают школьную жизнь нескучной
Месячные во время беременности: норма или патология?
От генетического ожирения можно убежать трусцой
Признаки, по которым можно распознать некачественную игрушку
Специалисты: от пива не поправляются
Сон и память: как они работают вместе
Врач Мартин Галле: что разрушает наши кровеносные сосуды
Эксперты: ложь полезна для развития мозга детей
Эксперты: ложь полезна для развития мозга детей
Елена Малышева раскритиковала блогера с "руками-базуками"
Елена Малышева раскритиковала блогера с "руками-базуками"
Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами по ипотеке
Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами по ипотеке
Соцсети взбудоражило китайское приложение для замены лиц на видео
Соцсети взбудоражило китайское приложение для замены лиц на видео
Волочкова пришла в школу к дочери в откровенном наряде
Волочкова пришла в школу к дочери в откровенном наряде
Развенчаны мифы о ретиноле
Развенчаны мифы о ретиноле
Как осветлить волосы без вреда
Как осветлить волосы без вреда
Привычки, которые превращают женщину в «тетку»
Привычки, которые превращают женщину в «тетку»
Как украсить пустые углы
Как украсить пустые углы
Лучшее комнатное растение для вашего знака зодиака (часть 1)
Лучшее комнатное растение для вашего знака зодиака (часть 1)
Забавные фото
Пассажиры самолетов должны знать об этом! 7 Фото Пассажиры самолетов должны знать об этом!
Чудеса на закате - их тоже семь 7 Фото Чудеса на закате - их тоже семь
Спорт всему голова 10 Фото Спорт всему голова
Новое чудо света 7 Фото Новое чудо света
Звериная нежность 8 Фото Звериная нежность
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ