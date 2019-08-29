Ореховый Спас: как привлечь удачу

Последний в этом году Ореховый Спас, или как его еще именуют Хлебный, православные отмечают 29 августа. Он заключительный после Медового Спаса, который отпраздновали 14 августа, и Ябочного — 19 августа. Кроме того, Ореховый Спас завершает строгий Успенский пост.

Хлебным этот праздник принято называть по той причине, что на этот период времени уже достаточно спелых лесных орехов, а уборочная страда в самом разгаре, что делает стол обильным и сытным.

В народе уже много веков существуют традиции и поверья, связанные с этим праздником, и наши предки тщательно соблюдали их.

Как и во время любого большого церковного праздника, главными в этот день будут посещение храма и молитвы, в которых можно просить благополучия для семьи и достатка для дома.

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Также будет нужно освятить орехи, ведь именно этот Спас открывает возможности употреблять в пищу дары природы.

С учетом того, что к 29 августа уже практически закончился сбор урожая, наши бабушки и прабабушки выпекали в этот день хлеб из свежей муки и украшали его орехами. Поэтому нужно будет позаботиться, чтобы в этот день и на наших столах стояли похожие угощения для родных.

Кроме того, как и в другие праздники, в этот день стоит подавать милостыню, в том числе и в виде продуктов, которые сами приготовили для праздничного стола.

Что касается поверий, то, освобождая от скорлупы орехи, нужно рассмотреть плоды и два сросшихся ореха левой рукой опустить в свой кошелек или карман. Наши предки верили, что таким образом можно привлечь богатство на целый год.

Кроме того, на праздник обязательно следует съесть первый орех в этом году. Если он окажется сладким, то и год вы проведете в удаче и счастье. Если же орех окажется горьким, то следует приготовиться к испытаниям — год будет не самый удачный. Спелый орех расскажет о грядущей важной новости, а гнилой — о беде.

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Третий Спас — повод от души посидеть за столом с угощениями. Ведь Успенский пост завершился 27 августа, а значит, родных можно радовать мясными и рыбными кулинарными изысками.

Главным украшением стола станут орехи, мед и яблоки. Именно с них и стоит начинать праздничную трапезу. И только после этого разрешается отломить по кусочку с каждого блюда на столе.

Предки верили, что если строго соблюсти все эти традиции, то год будет очень благоприятным в денежном плане, а в семье будет царить согласие.

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