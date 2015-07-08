Как обрести любовь, как у Петра и Февронии

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. Приурочен он к празднованию памяти святых Петра и Февронии, проживших душа в душу многие годы, несмотря на множество препятствий. А как сегодня люди относятся к "любви до гроба" и обету "обещаю любить тебя в богатстве и бедности, здоровье и болезни, пока смерть не разлучит нас"?



День семьи, любви и верности отмечают в России

Петр и Февронья неразлучны даже после смерти. Ведь по преданию, тела усопших, незадолго до кончины принявших монашеский постриг, хотели похоронить отдельно друг от друга. Однако каждый раз святые мощи Петра и Февронии оказывались лежащими в одном гробу. Так они и почивают по сей день — почитаемые верующими, получающими от святой четы помощь прежде всего в супружеской любви, верности, и других важных моментах семейной жизни.

Накануне этой даты ВЦИОМ провел опрос общественного мнения — с целью выяснить отношения россиян к семье. Правда, назвать его итоги "исследованием крепости института брака" будет, наверное, преувеличением. Собственно, и главный вопрос состоял в том — считают ли россияне допустимым развод — и по каким причинам, какая уж тут "крепость".

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Увы, как выяснилось, до беззаветной верности друг другу образца святых Петра и Февронии нашим современникам, мягко говоря, далековато — однозначно считают расставание супругов недопустимым только десятая часть опрошенных.

Любопытно заметить, что данная цифра во многом коррелирует с процентом тех верующих, которые чаще раза в месяц посещают храмы своих конфессий.

Процитирую: "Несколько раз в неделю посещают храмы только 1 процент опрошенных, раз в неделю — 4 процента, два-три раза в месяц — 3 процента, раз в месяц — 6 процентов. Всего таковых — 14 процентов. Напомним, что согласно православным Канонам, верующий, без уважительных причин пропустивший более трех воскресных Литургий подряд, подлежит отлучению от Церкви — хотя в настоящее время данные нормы уже и не применяются духовенством с прежней строгостью".

Конечно, полностью проводить знак равенства между действительно верующими прихожанами (в противовес "захожанам") и сторонниками "любви до гроба", наверное, нельзя — мало ли, может и среди атеистов тоже есть такие люди?

Но все же почти полное совпадение цифр указанных опросов заставляет крепко задуматься…В том числе и о роли религии — а также ее значении для граждан, отраженном в действительно крепкой вере, или же находящемся где-то на периферии сознания и шкалы реальных ценностей.

Любопытно заметить, что пункт "развод допустим в случае супружеской измены" (в этом случае его разрешал даже сам Христос) — всего за два года число людей, считающих этот фактор значимым, снизилось с 25 до всего 14 процентов. Причем, для молодежи этот фактор более значителен (22 процента), чем для более старшего поколения — гораздо меньше (8 процентов).

Зато "старики" готовы намного чаще разводиться в связи с материальными трудностями (31 процент) — в то время, как 18-24-летние готовы на такой шаг лишь в 17 процентах случаев.

Да уж, больше всего приходит на ум "любовь приходит и уходит — а кушать хочется всегда". И к зрелости, похоже, у многих супругов любовь уступает место материальному расчету. Недаром 26 процентов всех опрошенных назвали важным фактором, препятствующим разводу, "материальную зависимость", еще столько же — "трудности, связанные с разделом имущества".

Впрочем, большинство, 32 процента, все же назвали причиной профилактики развода "сложности при разделе детей" — хоть один относительно духовный фактор.

И все же, снова вспоминая историю жизни св. Петра и Февронии — князь ведь даже от власти ради любимой отказался (хотя потом его и позвали обратно княжить) — и, тем самым, решился вместе с женой на "материальные трудности". Да и с разделом детей в те времена особых проблем не было — властитель обычно отправлял неугодную супругу в монастырь, какие уж там женские претензии после этого.

А нонче, получается, залогом супружеской верности является, грубо говоря, жадность, лень (делить имущество) — ну еще и страх остаться без детей, переданных судом оставленному супругу?

Единственно, что радует — юноши и девушки все-таки гораздо меньше своих родителей обращают внимание на материальные вопросы — как фактор крепости их союза. Что хоть как-то соотносится с древней как мир формулой брачного обета "обещаю любить тебя в богатстве и бедности, здоровье и болезни, пока смерть не разлучит нас".

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Парадокс — молодое поколение обычно принято ругать за "развращение нравов". А вот поди ж ты — в этом важнейшем, не столько семейном, сколько мировоззренческом, вопросе они дали фору "старикам", мнящих себя лучше "подрастающего поколения".

Впрочем, не хотелось бы заканчивать статью на грустной ноте. В результатах опроса есть и некоторые оптимистические моменты.

Так, за два года заметно возросла по отдельным важным пунктам терпимость супругов к недостаткам друг друга. Например, почти в полтора раза, с 19 до 13 процентов, снизилось число тех, кто считает допустимой причиной развода "неумение идти на компромиссы, уступать друг другу, непонимание, эгоизм", более чем вдвое (с 16 до 7 процентов), называющих такой причиной алкоголизм или наркоманию одного из супругов.

А ведь за готовностью терпеть такие пороки любимого человека стоит настоящая любовь, которая не только "забирает", "наслаждается", но и жертвует. То, что называется "нести свой крест".

Правда, при этом в полтора раза, с 8 до 12 процентов, выросло неприятие "разных характеров и взглядов на жизнь". И вдвое, с 3 до 6 процентов, тех, кто готов разводиться из-за проблем с жильем. Прям по Михаилу Булгакову: "Люди как люди — жилищный вопрос вот только их испортил".

Ну что можно сказать напоследок? Конечно, ожидать от общества, воспитываемого на протяжении 70 лет в атеистических традициях, смененных массированной культурологической пропагандой ценностей "общества потребления", не то, что повсеместной святости, но хотя бы супружеской верности, наверное, не стоит.

А с другой стороны, как бы ни относились россияне к возможности развода — все равно, люди любят друг друга, образуют семьи, рождают и воспитывают детей. Так что — жизнь продолжается, и всегда остается надежда на лучшее.

Так пожелаем же им счастья и удачи в этом нелегком деле, а также помощи свыше, в том числе и со стороны святых покровителей брака, Петра и Февронии.