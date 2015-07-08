Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Религия
Православие Ислам Иудаизм Буддизм
Автор Юрий Носовский

Как обрести любовь, как у Петра и Февронии

Религия » Религии России » Православие print

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. Приурочен он к празднованию памяти святых Петра и Февронии, проживших душа в душу многие годы, несмотря на множество препятствий. А как сегодня люди относятся к "любви до гроба" и обету "обещаю любить тебя в богатстве и бедности, здоровье и болезни, пока смерть не разлучит нас"?


День семьи, любви и верности отмечают в России

Петр и Февронья неразлучны даже после смерти. Ведь по преданию, тела усопших, незадолго до кончины принявших монашеский постриг, хотели похоронить отдельно друг от друга. Однако каждый раз святые мощи Петра и Февронии оказывались лежащими в одном гробу. Так они и почивают по сей день — почитаемые верующими, получающими от святой четы помощь прежде всего в супружеской любви, верности, и других важных моментах семейной жизни.

Накануне этой даты ВЦИОМ провел опрос общественного мнения — с целью выяснить отношения россиян к семье. Правда, назвать его итоги "исследованием крепости института брака" будет, наверное, преувеличением. Собственно, и главный вопрос состоял в том — считают ли россияне допустимым развод — и по каким причинам, какая уж тут "крепость".

Читайте также: Сегодня и всегда: пришло время любить!

Увы, как выяснилось, до беззаветной верности друг другу образца святых Петра и Февронии нашим современникам, мягко говоря, далековато — однозначно считают расставание супругов недопустимым только десятая часть опрошенных.

Любопытно заметить, что данная цифра во многом коррелирует с процентом тех верующих, которые чаще раза в месяц посещают храмы своих конфессий.

Процитирую: "Несколько раз в неделю посещают храмы только 1 процент опрошенных, раз в неделю — 4 процента, два-три раза в месяц — 3 процента, раз в месяц — 6 процентов. Всего таковых — 14 процентов. Напомним, что согласно православным Канонам, верующий, без уважительных причин пропустивший более трех воскресных Литургий подряд, подлежит отлучению от Церкви — хотя в настоящее время данные нормы уже и не применяются духовенством с прежней строгостью".

Конечно, полностью проводить знак равенства между действительно верующими прихожанами (в противовес "захожанам") и сторонниками "любви до гроба", наверное, нельзя — мало ли, может и среди атеистов тоже есть такие люди?

Но все же почти полное совпадение цифр указанных опросов заставляет крепко задуматься…В том числе и о роли религии — а также ее значении для граждан, отраженном в действительно крепкой вере, или же находящемся где-то на периферии сознания и шкалы реальных ценностей.

Любопытно заметить, что пункт "развод допустим в случае супружеской измены" (в этом случае его разрешал даже сам Христос) — всего за два года число людей, считающих этот фактор значимым, снизилось с 25 до всего 14 процентов. Причем, для молодежи этот фактор более значителен (22 процента), чем для более старшего поколения — гораздо меньше (8 процентов).

Зато "старики" готовы намного чаще разводиться в связи с материальными трудностями (31 процент) — в то время, как 18-24-летние готовы на такой шаг лишь в 17 процентах случаев.

Да уж, больше всего приходит на ум "любовь приходит и уходит — а кушать хочется всегда". И к зрелости, похоже, у многих супругов любовь уступает место материальному расчету. Недаром 26 процентов всех опрошенных назвали важным фактором, препятствующим разводу, "материальную зависимость", еще столько же — "трудности, связанные с разделом имущества".

Впрочем, большинство, 32 процента, все же назвали причиной профилактики развода "сложности при разделе детей" — хоть один относительно духовный фактор.

И все же, снова вспоминая историю жизни св. Петра и Февронии — князь ведь даже от власти ради любимой отказался (хотя потом его и позвали обратно княжить) — и, тем самым, решился вместе с женой на "материальные трудности". Да и с разделом детей в те времена особых проблем не было — властитель обычно отправлял неугодную супругу в монастырь, какие уж там женские претензии после этого.

А нонче, получается, залогом супружеской верности является, грубо говоря, жадность, лень (делить имущество) — ну еще и страх остаться без детей, переданных судом оставленному супругу?

Единственно, что радует — юноши и девушки все-таки гораздо меньше своих родителей обращают внимание на материальные вопросы — как фактор крепости их союза. Что хоть как-то соотносится с древней как мир формулой брачного обета "обещаю любить тебя в богатстве и бедности, здоровье и болезни, пока смерть не разлучит нас".

Читайте также: Петр и Феврония: не влюбленность, но любовь...

Парадокс — молодое поколение обычно принято ругать за "развращение нравов". А вот поди ж ты — в этом важнейшем, не столько семейном, сколько мировоззренческом, вопросе они дали фору "старикам", мнящих себя лучше "подрастающего поколения".

Впрочем, не хотелось бы заканчивать статью на грустной ноте. В результатах опроса есть и некоторые оптимистические моменты.

Так, за два года заметно возросла по отдельным важным пунктам терпимость супругов к недостаткам друг друга. Например, почти в полтора раза, с 19 до 13 процентов, снизилось число тех, кто считает допустимой причиной развода "неумение идти на компромиссы, уступать друг другу, непонимание, эгоизм", более чем вдвое (с 16 до 7 процентов), называющих такой причиной алкоголизм или наркоманию одного из супругов.

А ведь за готовностью терпеть такие пороки любимого человека стоит настоящая любовь, которая не только "забирает", "наслаждается", но и жертвует. То, что называется "нести свой крест".

Правда, при этом в полтора раза, с 8 до 12 процентов, выросло неприятие "разных характеров и взглядов на жизнь". И вдвое, с 3 до 6 процентов, тех, кто готов разводиться из-за проблем с жильем. Прям по Михаилу Булгакову: "Люди как люди — жилищный вопрос вот только их испортил".

Ну что можно сказать напоследок? Конечно, ожидать от общества, воспитываемого на протяжении 70 лет в атеистических традициях, смененных массированной культурологической пропагандой ценностей "общества потребления", не то, что повсеместной святости, но хотя бы супружеской верности, наверное, не стоит.

А с другой стороны, как бы ни относились россияне к возможности развода — все равно, люди любят друг друга, образуют семьи, рождают и воспитывают детей. Так что — жизнь продолжается, и всегда остается надежда на лучшее.

Так пожелаем же им счастья и удачи в этом нелегком деле, а также помощи свыше, в том числе и со стороны святых покровителей брака, Петра и Февронии. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы семья любовь
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Как обрести любовь, как у Петра и Февронии
Недвижимость
Перепланировка квартиры, что можно и чего нельзя
Недвижимость
Страхование недвижимости как защита от неприятностей
Новости Все >
Губернаторы нескольких регионов покинут свои посты в рамках ротации
Трамп поздравил американок с победой на женском ЧМ по футболу
Ведомости: грузчикам "Шереметьево" повысили зарплату до 200 тыс рублей
В Нижнем Тагиле "Почта России" проверяет связи клиентов с Ираном и КНДР
Минстрой назвал среднюю рыночную стоимость жилья для регионов﻿
Месси может быть отстранен от игр за сборную Аргентины на два года
Замглавы МИД Карасин согласился войти в список кандидатов в сенаторы
На берегу Яузы на месте снесенного недостроя появится зона отдыха﻿
Medicalxpress: контролировать давление помогут физические упражнения
Все стартовые матчи ФНЛ выиграли гости
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Православие
Мученик Трифон помогает найти работу

Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.

Мученик Трифон помогает найти работу
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Технологии
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Военные новости
Ричард Мосс: "Адмирал Кузнецов" для РФ - "обременение холодной войны"
Новости Украины
Игорь Стрелков: Цемаха будут пытать, чтобы выбить показания по MH17
Мир. Новости мира
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.

Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Активисты в Эстонии намерены восстановить памятник эсэсовцам
Прибалтика
Активисты в Эстонии намерены восстановить памятник эсэсовцам
Наука и техника
В Норвегии скептически отнеслись к желанию Украины осваивать Арктику
Общество
Кириенко посоветовал молодежи самореализовываться в России
Новости Европы
В парламент Словакии внесут резолюцию об отмене санкций против России

Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.

В парламент Словакии внесут резолюцию об отмене санкций против России
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Технологии
Популярное приложение для Android оказалось мошенническим
Политика. Новости и аналитика
ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян
Политика. Новости и аналитика
Володин призвал единороссов спуститься с "политического подиума"
Любовь Степушова Каждая встреча Путина с Папой решает главную проблему России Любовь Степушова Руслан Веснянко Грузинский Майдан пошел по украинскому сценарию Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев
Комментарии
Кириенко посоветовал молодежи самореализовываться в России
Замглавы МИД Карасин согласился войти в список кандидатов в сенаторы
В Нижнем Тагиле "Почта России" проверяет связи клиентов с Ираном и КНДР
Литва использует антидроны на границах с Россией и Белоруссией
Опрос: подавляющее большинство граждан Украины живет в режиме экономии
Россияне верят в возможность решения озвученных на прямой линии проблем
РИА: жители Тывы, Алтая и Калмыкии зарабатывают меньше всего по стране
Грузинский телеканал приостановил вещание после брани в адрес Путина
Хоккеист "Динамо" открыл три бутылки броском шайбы
Пентагон получил украинский запрос на приобретение военной техники
Литва использует антидроны на границах с Россией и Белоруссией
Пентагон получил украинский запрос на приобретение военной техники
Немецкий министр энергетики: Германия нуждается в "Северном потоке-2"
Россияне верят в возможность решения озвученных на прямой линии проблем
New York Post: малайзийский Boeing MH370 могли уничтожить преднамеренно
Волкер объяснил наращивание войск РФ на границе с Украиной "ротацией"
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Под Ярославлем мальчика из многодетной семьи нашли привязанным к столбу
Гудкова обвиняют в заказе рисованных подписей за себя и своих друзей
Литва использует антидроны на границах с Россией и Белоруссией
Путин допустил, что может остаться в политике после 2024 года
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ