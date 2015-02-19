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Константин Дятлов

Масленица - языческая предвестница весны

4:37
Религия » Религии России » Православие

Широкая Масленица, древний славянский праздник, закончился. Основные гуляния на Масленицу всегда приходились на воскресенье — "прощеный день".

Масленица - языческая предвестница весны

С Масленицы начинается новый год

По мнению историков, в древности Масленица была связана с днем весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала предварять Великий пост и зависеть от его сроков. А этнограф прошлого века И. М. Снегирев считал, что Масленица в языческие времена сопровождала празднования в честь языческого бога Велеса, покровителя скотоводства и земледелия.

Однако это еще не все о значении Масленицы. Для славян Масленица долгое время была и встречей Нового года! Ведь до XIV века год на Руси начинался с марта. А по давним поверьям считалось: как встретит человек год, таким он и будет. Потому и не скупились русичи в Масленицу на щедрое застолье и безудержное веселье. И называли масленицу в народе "честной", "широкой", "обжорной", а то и "разорительницей".

Ни принятие христианства, ни изменение времени новогоднего отсчета не заставили Русь отказаться от праздника Масленицы — хлебосольного и разгульно-веселого, в котором словно отражалась русская натура, порой не знающая меры и удержу.

К перовому дню Масленицы устраиваются общественные горы, качели, балаганы для скоморохов, столы с яствами. Богатые люди уже с понедельника начинают печь блины, а бедные — с четверга или пятницы. В старину первый блин отдавался нищей братии — на помин усопшим. В степных селениях первый блин кладут на слуховое окошко — для душ родительских.

Забавы и обряды Масленицы

Распространенной масленичной забавой, особенно в глубинке, были кулачные бои. Но самым любимым и красивым масленичным обрядом было катание на санях. Выезжали все, у кого был конь, и по улицам городов и деревень наперегонки неслись разномастные упряжки: богачи щеголяли холеными рысаками и расписными санками, крытыми ковром или медвежьей шкурой, а вслед неуклюже скакали крестьянские лошаденки, вычищенные до блеска, украшенные цветными ленточками и бумажными цветами.

Главное угощение на Масленице — блины, пеклись и поедались в несметных количествах. В знаменитых петербургских и московских ресторанах в эту неделю расторопные половые вместе с карточкой меню клали на столы отпечатанные поздравления с Масленицей, часто написанные в стихах и украшенные яркими рисунками.

На каждый день масленой недели существовали определенные обряды. В понедельник — встреча Масленицы, во вторник — заигрыши. В среду-лакомку тещи приглашали зятьев на блины. В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу — тещины вечерки — зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам.

Воскресенье называлось "прощеным днем". Француз Ж. Маржерет, служивший в России в начале XVII века, рассказывал, что русские в этот день "ходят навещать друг друга, обмениваясь поцелуями, поклонами и прося прощения друг у друга, если обидели словами или поступками".

Основным эпизодом последнего дня были "проводы Масленицы", нередко сопровождаемые возжиганием костров. В России к этому дню делали чучело Зимы из соломы или тряпок, наряжали его обычно в женскую одежду, несли через всю деревню, иногда посадив чучело на колесо, воткнутое сверху на шест; выйдя за село, чучело либо топили в проруби, либо сжигали или просто разрывали на части, а оставшуюся солому раскидывали по полю.

Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста — Чистый понедельник, который считали днем очищения от греха и скоромной пищи. Мужчины обычно "полоскали зубы", то есть в изобилии пили водку, якобы для того, чтобы выполоскать изо рта остатки скоромного; в некоторых местах для "вытряхивания блинов" устраивали кулачные бои и т. п. В Чистый понедельник обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду и "парили" молочную утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного.

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Автор Константин Дятлов
Константин Дятлов
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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