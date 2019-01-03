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Юрий Носовский

Божье и кесарево: святые покровители финансов

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Отношение к финансовым операциям в обществе мало изменилось за последние несколько тысяч лет — без них нельзя обойтись, но назвать их близкими к какому-то нравственному "идеалу", тем более христианскому, можно лишь с большой натяжкой. Тем не менее, у этой сферы тоже есть свои небесные покровители. Без защиты не остаются ни должники, ни кредиторы.

Божье и кесарево: святые покровители финансов

Св. Писание пестрит образом "немилосердного заимодавца" в качестве отрицательного персонажа. Одним из наиболее ярких примеров этому является евангельская притча:

"Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить;

Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему.

Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.

Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга.

Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его." (Мф. 18:23-35)

Негативное отношение к тому, что ныне именуется банковскими операциями, присутствует и в Ветхом Завете. Ростовщичество, то есть дача денег в долг под проценты, запрещалось Законом Моисеевым (во всяком случае, внутри народа Израилева). Более того, даже обычные долги полагалось списывать хотя бы раз в 50 лет, а прощать их поощрялось и вне этих дат.

Интересно, что Католическая Церковь запрещала христианам банковскую деятельность до начала XVII века, причем именно на основаниях, приведенных выше. Однако даже в Средние Века экономика не могла функционировать без банкиров — и их функцию в Европе играли евреи. Им, как указывалось ранее, запрещалось давать деньги в кредит под проценты своим единоверцам, но не "внешним" — тем же христианам.

В итоге весьма прибыльное занятие было исключено из "христианских" занятий, а иудеи в массовом сознании стали ассоциироваться с "заимодавцами-кровопийцами", что отнюдь не добавляло им популярности. А если говорить прямо — было лишним поводом для еврейских погромов.

Кстати, в Исламе традиционное кредитование тоже запрещено Кораном. Банки мусульманских стран официально дают деньги в долг без процентов, а выгоду имеют от участия в доходах, получаемых должником от вложенных денег. В итоге получается то же самое, но с важным отличием. Традиционный кредит дается по принципу: "Ты взял, а как будешь отдавать — твои проблемы". Зато менеджеры исламских банков несут те же риски, что и их должники. Пошел бизнес у последних — хорошо, не пошел — сорри.

В то же время абсолютизировать негативное отношение христианства к финансовой отрасли не следует. Да, по большому счету, это сфера Маммоны, древнего божества прибыли. И одинаково хорошо служить Богу и Маммоне, по слову Христа, не получается — во всяком случае, одновременно. Ну так и со службой Богу и кесарю, то есть, законам падшего мира, получается та же неувязка. Между тем, Господь велел "отдавать Богу — Богово, а кесарю — кесарево". Такая же ситуация и с банками и их услугами.

Тем более, что спекулировать на призывах к "милосердию" недобросовестным заемщикам не стоит. Св. Писание относит щепетильность в отдаче долгов к таким же добродетелям, как и остальные. Так что время от времени раздающиеся призывы отдельных политиков "наложить мораторий на возврат кредитов" (особенно — по ипотеке), а то и полностью их списать — это из области левопопулистской риторики, имеющей мало общего с христианством.

Ведь принудительное "прощение долгов" означает грабеж вкладчиков, в том числе и небогатых граждан, откладывающих средства на старость, обучение детей и т.д. Поощрять за их счет тех, кто желает жить на широкую ногу здесь и сейчас, набрав кредитов, а потом не зная, как их отдавать — право, не лучшее решение.

Но вернемся к небесным покровителям финансовой сферы. "Пальма первенства", разумеется, принадлежит в этом вопросе одному из апостолов Христовых — евангелисту Матфею. Перед своим обращением он был мытарем — то есть кем-то вроде таможенника и одновременно сборщика налогов. Даже на иконах святого нередко изображают с мешочком денег и счетами для подведения баланса.

На всякий случай, уточним — то, что ап. Матфей бросил свою "мытницу" и ушел за Спасителем, не означает какой-то скверности его прежнего занятия. Да, иудеи мытарей гнушались — но не столько из-за сбора пошлин и налогов, сколько из-за того, что собранные деньги шли в пользу оккупантов-римлян. То есть, за коллаборационизм. А также за нередкие в этой профессии злоупотребления, когда с граждан взимались суммы гораздо больше положенных — а остаток оседал в карманах предприимчивых "слуг Маммоны".

В остальном же Новый Завет учит, что "всякая власть от Бога" — если "начальник — Божий слуга". Например, "наказатель за злое", организатор общественной жизни (что без бюджета, собираемого их налогов, невозможно) и т. д.

В общем, само занятие сбором средств, кредитованием и прочими финансовыми операциями не предосудительно. Тут, главное, не уподобиться другому апостолу Христа — Иуде Искариоту, который, как раз был казначеем Спасителя и Его учеников и даже носил с собой "денежный ящик". Чем все кончилось — известно всем. Впрочем, не стоит забывать, что Иуда раскаялся в предательстве Учителя за 30 сребреников — а вот его современные последователи нередко считают себя "в своем праве".

Из других, менее известных святых, покровителем денежной сферы можно назвать праведного Иосифа, сына библейского патриарха Иакова. Проданный братьями в египетское рабство, он за целомудренную жизнь и другие добродетели перед Богом получил от Него многие дары, среди которых разгадывание снов и немалая деловая хватка.

Особенно известна его деятельность по накоплению запасов зерна в стране перед наступлением семилетнего неурожая и голода. Продажа зерна сделала фараона самым богатым человеком в государстве, а самого Иосифа — "премьер-министром", первым по почету и влиянию после венценосца. Что и говорить — такая финансовая операция даже по меркам современных бизнесменов может быть названа гениальной.

Поговорим теперь о защитниках другой стороны баррикад — должников. Для начала, снова оговоримся, что речь идет не о тех, кто с самого начала брал долги без намерения их возвращать или понадеявшись на авось. Такое поведение сравнимо с простым воровством, но почему-то окружено романтическим флером "униженных и оскорбленных".

Однако бывают и другие ситуации, когда деньги, взятые с намерением добросовестно их отдать, становятся "камнем на шее" из-за потери работы, неудачи в делах и т.д. Немало таких случаев описано в Житиях Святых. Например, ап. Иоанн Богослов, помимо бесчисленного множества других чудес, однажды помог разорившемуся должнику избежать цепких лап кредиторов. Святой превратил в золото обычную змею и приказал отнести сотворенный слиток в качестве залога. А когда дела у человека поправились и долг был возвращен — "залог" вернулся на место: оживленная апостолом рептилия благополучно уползла в свою нору.

Впрочем, многие другие святые, например, святитель Спиридон Тримифунтский (память — как раз на "новостильное" Рождество 25 декабря) делали проще — могли превратить в груду золотых момент обычную копну сена.

Нередко в банковской сфере возникают "непонятки" с договорами, вплоть до того, что возвращенные долги по бумагам оказываются актуальными, а расписки о их получении куда-то испаряются. Описаны такие случаи и в Житийной литературе. Так, великий угодник Божий, прп. Макарий Египетский (память — 1 февраля), однажды спас от долгового рабства вдову и детей человека, взявшего в долг немалую сумму — и скоропостижно умершего, не успев сообщить своим домашним, где находятся деньги. Святой, подойдя к гробу мертвеца, Именем Божьим воскресил его на краткое время, и должник сообщил жене, где спрятал золото. Тем самым он избавил семью от угрозы рабства за долги.

Другой подобный случай описан в житии свт. Доната (память — 30 апреля). Умерший должник успел рассчитаться с долгом, но не успел взять у кредитора расписку. А последний в жажде наживы, как сказали бы сейчас, наложил арест на тело усопшего, запретив погребать его, пока семья не возвратит ему уже погашенный кредит.

Епископ Донат поступил, как и св. Макарий — воззвав к Господу, возвратил умершего на малое время к жизни. И тот, став в гробу, грозно обличил лжеца, описал для окружающих обстоятельства возвращения долга, принудив банкира отдать свою расписку, которую тут же разорвал — и вновь почил вечным сном до всеобщего Воскресения.

А в заключение хочется сказать вот что: истинное счастье не в деньгах — и даже, как гласит современная поговорка, не в их количестве. Однако, помимо того, что Господь сказал: "Ищите прежде Царствия Божия и Правды Его", Он тут же и добавил: "все остальное приложится вам". "Остальным" же могут быть и те или иные материальные блага, для получения которых можно зарабатывать деньги, принося пользу ближним своим трудом.

Просто и тем, кто дает деньги в долг, и тем, кто их взимает в счет налогов и таможенных пошлин, и их клиентам надо помнить, что "отец лжи — Сатана" и стараться жить по правде. И тогда Господь и Его святые угодники придут на помощь даже в ситуации, когда самый острый ум не видит выхода.

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Автор Юрий Носовский
Юрий Носовский — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы деньги православие
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