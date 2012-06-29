Феофан Затворник - святой для новоначальных

29 июня — день памяти святителя Феофана Затворника Вышенского, которого называют одним из самых влиятельных духовных писателей XIX века, автора более шестидесяти произведений, учителя христианской жизни, письма и сочинения которого сейчас в первую очередь рекомендуют новоначальным. За легкость изложения мысли, близость к простому человеку и в то же время — духовную и житейскую мудрость.



Рассказы о Святых Святитель Феофан Затворник, Вышенский

"Пусть не думают, что в области веры нет философии… Нет, совокупность истин веры есть самая стройная, возвышенная философия, утешительная философия, система настоящая, какой не представляет ни одна система философии. Только до созерцания сей системы нельзя взойти вдруг. Надо чисто принимать истину за истиной, как преподается, без суемудрия, и слагать их в сердце…"

Святитель Феофан родился 10 января 1815 года в Орловской губернии. В миру он звался Георгием Васильевичем Говоровым, был сыном священника Владимирской церкви. Еще в детстве будущего святителя отличали весьма светлый, пытливый ум, быстрота соображения и живая наблюдательность. И впоследствии в своих рассуждениях он всегда был чужд схоластике, сохранял самобытность. При этом в характере святителя Феофана преобладали такие черты, как мягкосердечие, миролюбие и некоторая даже застенчивость. В общении с людьми он оставлял у них приятное впечатление, нравились его сердечность, своеобразие, чувство юмора, образованность, тонкий ум. Говорили, что глаза святителя были воистину зеркалом его души: в детстве и юности искрившиеся живым блеском, потом они светились тихим светом глубокой задумчивости, любви и участия к ближнему.

Окончив Ливенское духовное училище, Георгий Говоров поступил в Орловскую духовную семинарию, которую с успехом закончил в 1837 году. Высшее образование он получил в Киевской Духовной Академии, где его запомнили как скромного и благочестивого юношу. За несколько месяцев до окончания курса Георгий Васильевич принял монашеский постриг. Вскоре его посвятили в иеродиаконы, а затем — в иеромонахи.

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Получив по окончании курса в Академию титул магистра богословия, иеромонах Феофан был назначен ректором Киево-Софийских училищ и преподавателем латинского языка. "Воспитание из всех святых дел — самое святое…" — так писал он, будучи уверенным в том, что самое главное — воспитать в учащихся живую веру и ни в коем случае не подходить к преподаванию формально и рассудочно. "Нет ничего ядовитее и гибельнее для духа христианской жизни, как эта научность и исключительная о ней забота. Она прямо ввергает в охлаждение и потом навсегда может удержать в нем…"

В 1847 году отец Феофан в составе Русской Духовной Миссии был направлен в Иерусалим, где и пробыл до 1853 года. "Вид Палестины, ее холмов и долин, светлых озер и источников удивительно ярко воскрешает в нашем сознании библейские события, — писал епископ Александр (Милеант) в жизнеописании святителя Феофана Затворника. — Можно представить, как богато питалась душа о. Феофана священными воспоминаниями. Его влекло в древние обители Палестины, в знаменитую Лавру св. Саввы Освященного… Там он мог и слышать поучительные рассказы и сам наблюдать уединенную жизнь подвижников. В 1855 году он стал настоятелем посольской церкви г. Константинополя, где многое узнал об Афоне и тамошних подвижниках".

Здесь, на Востоке, будущий святитель основательно изучил греческий и французский языки, ознакомился с еврейским и арабским.

В 1859 году архимандрита Феофана посвящают в епископский сан, с назначением на Тамбовскую кафедру, где он и прослужил до 1863 года. Затем его переводят во Владимир. Здесь он открывает женское епархиальное училище и начинает издавать "Владимирские епархиальные ведомости". Владыка Феофан исполнял служение архипастыря со всей своей добросовестностью. Он постоянно служил, проповедовал, ездил по епархии с целью личного знакомства с паствой, заботился о храмах и духовно-учебных заведениях, открывал церковно-приходские школы.

Горячо почитавший святителя Тихона Задонского, владыка Феофан сподобился присутствовать при открытии его мощей. И как святитель Тихон, оставив Воронежскую кафедру, удалился в Задонск, в затвор, так и святитель Феофан решил всего себя посвятить монашескому служению.

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Будучи уволенным в 1866 году по своему прошению на покой, в 1871 году владыка Феофан сделался полным затворником в Успенской Вышенской пустыни Тамбовской губернии. Бедная, затерявшаяся в лесах обитель, тихие монастырские стены… Отделив часть гостиной, святитель Феофан устроил для себя церковку, иконостасом которой служила простая занавесь из дешевой материи. В своей келье он принимал только келейника, духовника и настоятеля обители. Со временем затвор становился все строже, и даже подышать свежим воздухом на балкон своего флигелька подвижник выходил так, чтобы его никто не видел.

Когда о подвижническом образе жизни затворника разнеслись вести по России, изо всех ее уголков к нему потекли письма. Не нарушая затвора, святитель Феофан писал ежедневно около сорока ответных писем. В них он давал советы, подбадривал, утешал, вразумлял, отвечал на множество вопросов.

"…проследи все, что было с тобою. Увидишь многократные избавления Божии от бед и падений… Сокровенных Божиих благодеяний гораздо более, нежели явных. Сокровенны они потому, что невидимы бывают в то время, когда даются и усматриваются после".

"Умное, с благоговением, обращение к Богу из сердца есть уже молитва".

"Как избегать скуки. 1. Эстетические занятия: музыка, пение, живопись. 2. Какое-нибудь рукоделье — вязанье, вышиванье и подобное. 3. Но лучшее средство против скуки — найти вкус в серьезном чтении и изучении предметов, не узнанных еще".

"Делайте с усердием то, что Вам велят. Но хлопотать — не хлопочите. Хлопоты (забота) сопровождаются всположением всего внутреннего, а это вещь недолжная. Разве нельзя все порученное обсудить спокойно, а потом и делать его, нисколько не полошась, с мыслию собранною?".

"Детей отчуждение — дивно. Но посмотрите, не вы ли виноваты в том. Если вы то за чтением, то за рукоделием, а детьми мало занимаетесь, так что они не видят от вас ласки… то что дивного, что они отчуждаются от вас?…"

"Детей вразумлять есть долг родителей, — стало, и ваш. И бояться чего? Слово любовное никогда не раздражает. Командирское только никакого плода не производит".

"Переменчивость чувств так нам свойственна. Ее надобно сносить и перетерпливать, об одном заботясь, чтобы не переменялось, а всегда в силе пребывало главное решение — цель жизни, которую Вы себе избрали".

О жизни святителя в полном затворе мы знаем немного. В первые десять лет он по воскресным и праздничным дням совершал Божественную литургию в келейной церковке во имя Богоявления Господня. В последующие годы стал служить ежедневно в одиночестве, как сказал один инок — "в сослужении ангелов". Он постоянно поминал в молитвах тех, кто просил об этом — после смерти святителя в алтаре церковки нашли мешочек, наполненный записками с именами.

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Святитель получал пенсию перед праздниками Рождества Христова и Пасхи, но себе оставлял лишь на самое необходимое, все остальное рассылал по почте нуждающимся. Другим он безвозмездно рассылал свои книги. "Не говори требующему помощи: приди завтра; — наставлял подвижник, — сделай для него сейчас, что можешь. И просить себя долго не заставляй, это похоже на торг".

В находившемся рядом с келейной церковью рабочем кабинете святитель Феофан Затворник изучал святоотеческую литературу, писал письма и собственные сочинения, он истолковывал Священное Писание, переводил творения учителей Церкви.

Святитель отмечал: "Писать — это служба Церкви нужная. Лучшее употребление дара писать и говорить есть обращение его на вразумление грешников". И потому-то его письма были так многочисленны, некоторые представляли собой целые трактаты. Преосвященный Феофан постоянно пополнял свою из без того обширную библиотеку, выписывая русские и иностранные книги. В ней были "История России" Соловьева, "Всемирная история Шлоссера", сочинения Гегеля, Фихте, Якоби, Ульрици, энциклопедический словарь, богословская энциклопедия на французском языке в 150 томах и многое другое. Ибо, как говорил святитель, "Бог открывает Себя в природе и истории так же, как и в Слове Своем. И они суть книги Божии для тех, кто умеет читать". Святой Феофан Затворник неустанно следил за развитием современной общественной мысли, особенно церковной.

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Но, конечно преобладали в библиотеке святителя книги духовного содержания — у него было замечательное их собрание.

Так, в молитве и труде проходила жизнь Вышенского затворника. Он был очень неприхотлив, как истинный монах, не только в быту, но и в еде — в последние годы жизни его обед состоял только из яйца и стакана молока. Сам святитель Феофан глубоко сознавал высоту подвига полного затвора и поэтому других иноков предостерегал от поспешности в его принятии. "Можно и при затворенных дверях по миру шататься, или целый мир напустить в свою комнату", — писал он в одном из писем.

"В чем все дело заботливости о спасении души?" — спрашивает святитель Феофан. — "В том, чтобы иметь Бога своим Богом и себя сознавать Божиим".

Епископ Феофан признавал в человеке три составные части: дух, душу и тело, и видел в духе образ Божий, запечатленный Творцом в Его создании. Святитель считал, что дух должен властвовать над душой и телом — в страхе Божием, в совести и стремлению к лучшему: "душа совершает дела не потому, что они нужны, полезны и приятны, но потому, что они хороши, добры и справедливы". "На природу никогда не следует ссылаться, или на нее опираться, безусловно, — ибо она совмещает в себе смесь должного с недолжным. Поэтому, перерабатывая себя, надо не на природу смотреть, а на норму совершенства, предлагаемую христианством" (Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни).

Заглавия сочинений преосвященного Феофана — "Письма о духовной жизни", "Путь ко спасению", "Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться" — показывают, что главным для него было раскрыть перед людьми важность духовной жизни, явить путь к ней — путь постепенного одухотворения человека.

Святитель Феофан мирно почил 6 января 1894 года, в праздник Крещения Господня. Смерть он встретил спокойно — так же, как и ожидал. Во время облачения улыбка просияла на его лице. Его тело до погребения три дня простояло в его келейной церкви, затем еще три дня в теплой соборной обители — и тление его не коснулось: почивший святитель выглядел, словно спокойно спящий человек. Отовсюду стекались десятки тысяч верующих отдать последний долг усопшему. Погребен подвижник был в Казанском соборе Вышенской пустыни, над его могилой воздвигли великолепный мраморный памятник с начертанными на нем названиями его главных трудов.

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За годы советской власти Успенская Вышенская пустынь была практически полностью разрушена, мощи святителя Феофана Затворника перенесли в единственную тогда близлежащую действующую церковь в селе Эммануиловка.

Канонизирован святитель Феофан Затворник был в 1988 году, как подвижник веры и благочестия, оказавший глубокое влияние на духовное возрождение общества своими многочисленными творениями, которые могут рассматриваться чадами Церкви как практическое пособие в деле христианского спасения.

29 июня 2002 года состоялось торжественное перенесение мощей святителя Феофана обратно в Вышенскую обитель. Церемонию возглавлял Предстоятель Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

"Память праведника пребудет благословенна", — говорит премудрый (Притч. 10:7). И сам святитель Феофан сказал в одном из своих сочинений — "Мысли на каждый день": "Умершие продолжают и на земле жить — в памяти живущих, через добрые дела свои".

Фото превью: pravoslavnaya-biblioteka.ru