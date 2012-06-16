Архиепископ Лука: святой и врач

В третье воскресенье июня все медики СНГ традиционно отмечают свой профессиональный праздник. В 2019 году это было 16 июня. Между тем, 11 июня Русская православная церковь отмечала день памяти святого, который является ярким примером гармоничного сочетания пастырского и врачебного служения. Причем, не в далекие времена, упоминание о которых часто воспринимается едва ли не как красивая легенда — а будучи почти нашим современником, отошедшим в Вечную Жизнь в 1961 году. Речь идет об святителе Луке (Войно-Ясенецком), архиепископе Симферопольском и Крымском.



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Родился будущий архиерей в семье аптекаря Феликса Станиславовича. Который, несмотря на то что был верующим католиком, не вмешивался в религиозный выбор своих детей. Которые и выросли православными под влиянием своей мамы. Спустя годы Валентин Феликсович точно так же будет подходить и к воспитанию мировоззрения собственных детей — считая его выбор их неотъемлемым правом.

Ну, а пока юноша находился в ситуации сложного выбора сам. Обладая недюжинными способностями к рисованию, он даже проучился год в студии знаменитого немецкого художника. Но потом решил, что писать картины — не совсем то, что больше всего нужно ближним своим. И — поступил на медицинский факультет. После окончания которого, несмотря на недюжинные успехи и предложения блестящей карьеры, выбрал трудный путь земского врача. Работая в одиночку на "участках" порой по 30 тысяч человек — из медицинского транспорта имея максимум телегу. Свои убеждения молодой доктор сам же называл "демократическими" — да и сам его жизненный путь больше всего напоминал таковой у "народников", интеллигентов 70-х-80-х годов XIX века, положивших себя на алтарь просвещения простого народа. Правда, в отличие от них, Войно-Ясенецкий никогда не призывал к вооруженному свержению власти — предпочитая оказывать деятельную любовь всем без исключения в ней нуждающихся.

Однако как по евангельскому выражению, обычно применяемому к святым "не может светильник гореть под спудом" — так и таланты молодого доктора явно превышали таковые для провинциальных больничек. Продолжая оказывать медпомощь бедным и обездоленным, Валентин Феликсович стал заниматься научной работой. Причем, не из тех, которые "пишутся для галочки", получения престижного научного звания — а те, содержание которых жизненно необходимы. В прямом смысле слова — ведь "гнойная хирургия", пути оптимизации которой искал ученый, до изобретения антибиотиков, поистину была вопросом жизни и смерти для тысяч раненых и травмированных. И у многих из них появлялась надежда на спасение после распространения ценнейших рекомендаций хирурга-новатора.

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Шло время. Любимая супруга Войно-Ясенецкого заболела туберкулезом. Для ее лечения семья выехала в жаркий Ташкент — где их и застала революция. Увы, один лишь климат не смог исцелить тяжелобольную — и Валентин Феликсович остался один с четырьмя детьми на руках.

А дальше произошло знаменательное событие. В то время, как многие православные по угрозой большевистских гонений либо скрывали свою веру, либо даже отрекались от нее — популярный доктор наоборот, стал все больше приближаться к Церкви. Пока не принял в начале 20-х годов предложения местного архиерея о рукоположении в священный сан. А чуть позже доктор навсегда попрощался со своим мирским именем — и, приняв монашеский постриг с именем Луки, вскоре был рукоположен в сан епископа, и возглавил Туркестанскую епархию. Увы, ненадолго — в стране как раз начиналось гонение на сторонников Патриарха Тихона, верность которому сохранил новопоставленный архиерей. И почти сразу по наветам "обновленцев" и по приказу поддерживавшей их ЧК, епископа Луку арестовали.

Вообще, за всю жизнь Владыку арестовывали три раза. Но, хотя во время следствия и держали в тюрьме, в невыносимых условиях, но после суда отправляли лишь в ссылку. Хотя многих других епископов осуждали на полноценные лагеря и даже к смертной казни. А вопрос объясняется просто — даже власть, просто патологически ненавидящая всех "попов" и их "приспешников" не могла просто так уничтожить столь умелого врача. Почти в каждой ссылке у свт. Луки присутствует такой эпизод.

Например, когда его хотели отправить из Туруханска в совсем уж "медвежий угол" за проповеди и пастырскую деятельность, в районной больнице умер крестьянин, которому могла бы помочь операция из тех, которые проводил лишь Войно-Ясенецкий. Возмущенные односельчане умершего больного сожгли сельсовет — и местные власти, от греха подальше, возвратили опального доктора-архиерея обратно в Туруханск.

В другой раз, уже в начале 30-х, только помощь этого "врача от Бога" помогла спасти бывшего личного секретаря Ленина, здоровьем которого опекались высшие большевистские руководители. В благодарность доктору предлагали пост директора крупного НИИ — но лишь при согласии отказаться от сана. Владыка решительно отказался. Не в первый и не последний раз — "взятки" в виде директорских постов, академических званий и прочего ему предлагали всю жизнь. Но эта жизнь уже была раз и навсегда посвящена Богу и ближнему.

С началом войны за находящимся в очередной ссылке гениальным доктором началась форменная "охота" различных заинтересованных ведомств. Всех опередило упрравление эвакогоспиталей — успевшего забрать опального архиерея на специально присланном самолете, опередив конкурентов. После чего свт. Лука был назначен главным хирургом-консультантом учреждения, насчитывавшего больше 10 тысяч коек. Фактически, это была генеральская должность — но звание доктору с мировым именем так и не дали. Правда, не посмели и запретить вешать в операционной иконы, молиться перед операцией — и говорить больным, что их исцеляет Сам Господь — а хирург, пусть даже самый опытный, лишь орудие в Его руках.

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Правда, даже сам Сталин был вынужден признать заслуги Владыки — вручив ему премию своего имени 1-й степени. За книгу "Очерки гнойной хирургии", которая не потеряла актуальности даже спустя 3 десятилетия после начала своего написания. Большую часть из премии, впрочем, награжденный отправил в детские дома.

После начала войны несколько изменилось и отношения большевиков в Православной Церкви. Желая сделать ее союзником в борьбе против гитлеровского нашествия, коммунисты разрешили собрать Собор, избрать патриарха, открыть несколько семинарий и монастырей — и выпустили из лагерей и ссылок тех архиереев, кто еще не умер от голода и лишений. Наконец-то смог вступить в полноценную архиерейскую работу и свт. Лука. Его поначалу назначили даже постоянным членом новосозданного Синода — но врач-епископ сам отказался от престижного места, так как оно мешало ему заниматься не столько даже архиерейской, сколько врачебной работой. Благодаря которой доктора считали кто волшебником, кто святым уже при жизни.

В 1955 году святитель перестал видеть. И мог уже лишь служить с посторонней помощью — да писать книги. Среди них итоги его жизненных размышлений "Дух, душа, тело", "Наука и религия", "Мое страдание" — в которых ученый и епископ старается объединить естественно-научные и религиозные воззрения, показать человека единым целым в его тричисленном составе. А еще продолжает бороться с антирелигиозной политикой государства, направленной на закрытие храмов и уменьшение числа верующих. Да так, что с местными "уполномоченными по делам религий" у Владыки никогда не было ни мира, ни даже перемирия.

11 июня 1961 года сердце Архиепископа Луки перестало биться. Хотя его похороны были назначены на будний день, с целью воспрепятствовать массовому приходу на погребальную процессию — хоронил усопшего, казалось, весь город. А путь к городскому кладбищу от кафедрального собора, который можно пройти неторопливым шагом за 15 минут — занял у траурного шествия четыре часа. И никакие усилия сотен милиционеров не могли заставить прощающихся с телом любимого архипастыря людей дать похоронить его быстрее.

А вскоре после погребения на могиле архиепископа стали происходить чудеса. Приходящие с верой больные, просящие исцеления, становились здоровы. Гениальный доктор в святительском омофоре подавал им помощь даже после смерти. Которая, впрочем, для таких людей означает лишь переход в лучшую и уже вечную Жизнь. Так что его канонизация в 1995 году стала, по большому счету, просто формальностью.

И ныне святителя Луку почитают врачи и больные, считая его своим покровителем, не только в бывшем СССР. Святого хирурга чтят, например, и в Греции — ему там посвящено множество больничных храмов. Однажды автору статьи удалось увидеть торжества в день его памяти в одном крупном военном госпитале греческой армии. Право, несмотря на то, что Россия вот уже 21 год считается православной страной, ничего похожего у нас увидеть не удастся. Настоящий военный парад, почетный караул, военный оркестр — и все в честь святого, всей своей жизнью доказавшего мнимое противоречие между верой и наукой, посвятившего ее деятельной любви к Богу и ближнему.

Ну, а нам остается лишь обратиться с верой к заступничеству этого незаурядного Человека с большой буквы: "Святителю Лука, моли Бога о нас!