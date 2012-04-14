Великая суббота - день покоя

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На календаре — последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой" ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую Пятницу страшного таинства — Распятия Христа. Но более распространенное ее название — Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел во ад, чтобы проповедовать и умершим.

Впрочем, и "тишина" вовсе не означает безделья. Кроме участия в богослужениях, православные готовятся к будущему Празднику Праздников — убирают по дому, заканчивают готовить праздничный стол и так далее.

Что ж, и сам Христос относился к соблюдению предписанного ветхозаветным законом строгого субботнего покоя весьма прохладно. Собственно, как раз Его слова о том, что "и в субботы можно делать добро", например, те же исцеления, вызывали особенную ярость иудейских законников и фарисеев. Неудивительно, что и в день, последовавший за его Распятием в пятницу, Господь не наслаждался заслуженным покоем избавления от крестных мук, но продолжал выполнение своей миссии по спасению падшего человечества. Но уже не на Земле, а в аду, куда Он сошел после смерти, подобно всем мертвецам до Него.

Вот только на этот раз аду не повезло — мертвец ему попался необычный. Он был абсолютно без греха — в отличие от содержащихся в адских узах даже ветхозаветных праведников. И потому смерть, после изгнания Адама из рая, ставшая возмездием и следствием греха, не смогла удержать Христа в своих страшных объятиях — и была побеждена Воскресением из мертвых.

Кто-то может подумать, а зачем Христу было вообще, умерев, сходить в ад, если его там ничего не держало? Исчерпывающего ответа на этот вопрос не знает никто, кроме Бога. Потому богословы и говорят о "тайне Великой Субботы". И самая большая ее загадка состоит в том, как Бог, единственный источник жизни, света и любви, мог оказаться в месте, в котором всего этого, после разрыва человека с Богом, не было по определению, но царила смерть, мрак и мучения.

Однако Господь смог преодолеть все преграды, которые воздвиг между собой и Ним человек своей греховной волей. Первый раз это была преграда между небесами и падшим земным миром, для преодоления которой Христос принял человеческую природу, родившись от Пречистой Девы. А вторую, еще большую преграду — между жизнью и смертью, Он преодолел как раз в Великую Субботу.

Для этого Ему пришлось максимально умалить свою Божественную природу — святые отцы называют это греческим термином "кенозис", "самоуничижение". А еще "божественной хитростью". В том смысле, что враг рода человеческого, дьявол, всерьез думал, что может убить своего противника, за время земного служения много раз разрушавшим его темную власть. Умирающий, жалкий, оскорбленный Христос добровольно стал как бы "наживкой" — благодаря которой Сатана "проглотил крючок", попытавшись захватить страдальца в свою прежде безраздельную "вотчину" — ад и смерть.

Но как только это произошло, Князя Тьмы ожидало очень большое разочарование — тот, кто умер, как самый обычный человек (как те же распятые рядом с ним разбойники), внутри себя нес источник такого Света — что вся адская тьма мгновенно и навсегда рассеялась. Как поется в тропаре Великой Субботы, регулярно повторяемом в течение года на воскресных богослужениях второго гласа: "Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, тогда ад умертвил еси блистанием Божества: егда же и умершия от преисподних воскресил еси, вся силы небесныя взываху: Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тебе.

Новый Завет достаточно скупо сообщает о том, что происходило в этот момент. В Евангелиях, например, об этом нет ни одного слова. Но уже в апостольских Посланиях неоднократно повторяется упоминание о том, как Иисус "сходил в преисподние места земли", "находящимся в темнице духам проповедовал". А еще есть замечательное Евангелие от Никодима, тайного ученика Спасителя, о котором пишет апостол и евангелист Иоанн.

И хотя оно не включено Церковью в список канонических книг — но и не считается еретическим, как некоторые другие апокрифы. В нем особенно подробно излагаются обстоятельства суда над Христом — и события после Его Крестной смерти. Пожалуй, нигде они не изложены с такой потрясающей торжественностью. Уточним — в этом повествовании Ад наделяется личностными чертами.

"Пришел главный царь смерти, диавол, и сказал Аду: "Приготовься принять Иисуса, который славится (как) Сын Божий, но он — человек, боящийся смерти, ибо сказал: "Душа Моя скорбит смертельно". И Он мне много противится, и много зла творит. Ибо сделал я людей слепыми и хромыми, горбатыми и уродливыми, глухими и страждущими, а Он их словом исцеляет; и даже тех, кого я мертвыми к тебе послал, Он от тебя живыми вывел".

И отвечал Ад главному Сатане: "Владыка столь могучий — как может быть человеком, боящимся смерти? Покорны мне все власти земные и все те, кого привел ты своею властью. Если ты могуч — как может этот человек, Иисус, боящийся смерти, власти твоей противиться? Если столь силен Он в человеческом естестве, то говорю тебе: воистину всемогущ Он в естестве Божественном, и никто не может противиться власти Его. Поэтому говорю тебе, что пленить Он хочет тебя, и горе тебе будет на вечные времена".

И отвечал Аду глава нечистой силы: "Что размышляешь и боишься принять Иисуса? Противник Он мой и твой. Я подверг Его искушению, и старейшин еврейских заставил клеветать и гневаться на Него, заострил копье, чтобы Его пронзить, желчь и уксус смешал, чтобы дать пить Ему, и древо приготовил для распятия Его, и гвозди, чтобы пробить руки Его и ноги. И приблизилась смерть к Нему, чтобы привел я Его к тебе, покорного тебе и мне".

Ад, отвечая, сказал: "Тот ли Он, кто мертвых у меня отнял? Это те, кого я пленил, когда жили они на земле, и их у меня мертвыми отбирает силой Божией и к Богу Отцу Своему молитвой приводит. Ибо Он — Бог всемогущий и делает все, что хочет. Тот ли это Иисус, который словом Своим мертвых вывел от меня? Может быть, это Тот, кто Лазаря смердящего, огнившего за четыре дня, которого я мертвым держал, властию Своею заставил встать живым?"

И Аду диавол сказал: "Истинно, это тот Иисус".

Услышав это, Ад сказал ему: "Заклинаю тебя силами твоими и моими — не приводи Его ко мне. Ибо еще тогда, когда услышал я заповедь слов Его, сотрясся я, пораженный ужасом, и все служители мои пришли в смятение. Ибо никто не мог Лазаря удержать, но, встрепенувшись как орел, со всей быстротою и скоростью вскочив, прочь устремился он от нас. И сама земля, державшая мертвое тело Лазаря, тотчас отпустила его живым. Вот и теперь я знаю, что человек, который может сделать такое, — это Бог сильный и обладающий властью, и в человеческом естестве — Спаситель Он людского рода. И если приведешь Его ко мне, то всех, которые здесь заключены в безнадежной темнице, связаны грехами уз неразрешимых, — разрешит Он их и в жизнь Божественного естества Своего приведет".

Когда же говорили междусобою Сатана и главный мучитель, раздался голос, грому подобный, и множества духов клич: "Возьмите врата царей ваших и воздвигните врата вечные, и войдет Царь славы!".

Услышав это, сказал Ад главному Сатане: "Исчезни от меня! Прочь иди от мест моих! Ибо если ты — могучий противник, борись с Царем славы. Что тебе стоит справиться с Ним?" И изгнал Ад Сатану от мест своих. И сказал мучителям, своим нечестивым помощникам: "Заприте страшные врата медные, и железные затворы забейте, и сопротивляйтесь сильно, чтобы не увели нас схваченными в плен".

…Увидев это, Ад и служители его бесчестные задрожали в собственных царствах своих, познав столь великого Света сияние… И так все полчища диавольские ужаснулись, пораженные боязнью и страхом, и в один голос возопили: "Откуда Ты, столь крепкий чистый человек и столь сияющий силою, что не можем смотреть на Тебя?

От появления смерти в мире за весь век земной, который доныне был неизменно подвластен нам, за всю нашу жизнь никогда нам не было послано среди мертвых человека такого, не было послано в ад такого дара. Кто же Ты, столь бесстрашно вступивший в наши пределы? И не только это совершил, но и мучений наших не боишься, и, кроме того, всех у нас хочешь отнять. Наверное, Ты и есть тот Иисус, Сын Божий, о котором старейший наш диавол поведал, что благодаря Своей смерти крестной все человечество Ты властию Своею выведешь от нас?"

И тотчас Царь славы, крепкий Господь силою Своей попрал смерть, и схватив диавола, связал его, предал его муке вечной и увлек земного нашего отца Адама, и пророков, и всех святых, сущих в аду, в Свое пресветлое сияние…"

По большому счету, большинство святоотеческих творений о пребывании Христа в аду в той или иной мере перекликаются с вышеизложенным отрывком. Мнения богословов различаются разве что в том — кого именно и сколько всего было выведено из адских обителей человеческих душ. "Пессимисты" говорят о чуть ли не единицах — "оптимисты" называют гораздо большее число. Вплоть до упоминающегося в одном из церковных песнопений, повествующем о том, что "ад опустел".

Впрочем, как пишет в своих творениях великий учитель православия Иоанн Златоуст, акцентируя внимания на теме сокрушенных адских врат — отныне "стража сделалась немощной. Где нет ни двери, ни засова, там, даже если кто и войдет, не удерживается. Итак, когда Христос сокрушит, кто другой сможет исправить?"

Увы, ад существует и до сих пор. Только изменился его смысл — из ада богооставленности он превратился в ад добровольного удаления от Бога и Его любви нераскаянных грешников и злых духов. Для которых эта любовь — горше адских мук. В каком-то смысле можно сказать, что со времени Великой Субботы ада как места уже не существует — каждый "адский обитатель" носит "индивидуальный ад" с собой как состояние души.

Но даже в эти помраченные грехом души Господь может входить вновь и вновь — по молитвам Церкви и любящих родных усопших. Вновь и вновь, за каждой поминальной службой и просто молитвой повторяется непостижимая тайна Великой Субботы. Для воззвания из адских уз всех умерших в прошлом, настоящем и будущем. Всех тех, ради спасения которых Христос распялся на Кресте — и воскрес на третий день, "смертью смерть поправ — и сущим во гробех живот даровав"…