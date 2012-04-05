Прогулка по Стамбулу: русские церкви

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Когда-то древний Константинополь был и центром цивилизации, и центром православия. Центром цивилизации современный Стамбул вполне можно назвать, но статус столицы мирового христианства давно ушел в историю. Сегодня действующие православные храмы в самом большом городе Турции можно пересчитать по пальцам, а русских церквей — всего-навсего три.

Район Каракей не просто один из центральных, это еще и один из самых колоритных районов Стамбула. Вверх от залива Золотой Рог медленно поднимаются тесные улочки, а на берегу бурлит ресторанная жизнь. Уже в течение почти целого века для всякого русского, оказавшегося в Стамбуле больше, чем на пару ночей, район Каракей становится второй родиной. Здесь находится старый стамбульский порт, и именно сюда после революции 1917 года десятками тысяч приплывали корабли эмигрантов. Именно с Каракея начинался их трудный путь в новую жизнь. Но приживались в бывшем Константинополе немногие. Лишь единицы желали остаться в Стамбуле, малопривлекательном тогда для жизни городе.

Все три русских храма, которые сегодня существуют в Стамбуле, находятся именно тут. И это не случайно, ибо в Каракее было сконцентрировано почти все русскоговорящее население города. От морского порта и моста Галата до храма Святого Пантелеймона минут пять пути. Здесь проще простого увязнуть в лабиринтах маленьких, тесных проулков, среди магазинчиков, кабачков и парикмахерских.

Мы нашли свой путь к храму, но только потому что знали адрес: если вы видите табличку с номером дома, который вы ищете, это еще не значит, что вы оказались перед воротами церкви. Храм Святого Пантелеймона находится на шестом, последнем этаже обычного старого жилого и весьма обшарпанного строения. Из окон выглядывают дети, которые хотят, чтобы мы их сфотографировали. А в холле здания сидит угрюмый турок, который категорически запретил снимать.

Если не знать деталей, то догадаться, что именно тут находится самый известный в Стамбуле русский храм, невозможно. Формально здание, в котором расположена церковь, принадлежит России, оно было построено для Церкви еще во времена Екатерины II. Однако жизнь тут возродилась только в последние десятилетия.

"При нас, а я жила тут несколько лет, до 2006 года, церковь и обустраивалась. Все это стоило больших усилий. Тогда здесь служил отец Корнилий, и нам он рассказывал, что начинал с полной разрухи. Все помещения были ободраны, разрушены, — от храма мало, что сохранилось", — рассказывает нам Нина Щетинина, которая снимала комнату в доме-храме.

Сейчас все здесь выглядит более или менее достойно. Сама церковь на последнем этаже, ее купол салатового цвета виден издалека, но его невозможно разглядеть со стороны плотно застроенной улицы.

Настоятеля церкви отца Тимофея мы застали сразу после службы. Этого человека, служащего в храме уже больше десяти лет, знает и любит почти вся русская община Стамбула. Он пытается вспомнить наших общих знакомых, которые сколько-то лет назад посещали церковь.

"На службу приходит 150-200 человек, а в праздники собираются многие сотни", — рассказывает нам прихожанка храма с Украины. В это трудно поверить, потому что все внутреннее помещение церкви, как большая зала в квартире. Единовременно здесь могут находиться не больше 20-30 человек. Но именно вокруг храма Святого Пантелеймона сфокусирована вся жизнь русской общины Стамбула. Наша собеседница с Украины, но сюда ходят люди и из России, Молдовы, Белоруссии. "Очень много тех, кто постоянно живет в Стамбуле. Я например, замужем тут", — рассказывает она.

После развала Советского Союза Стамбул вновь, как и за 70 лет до этого, стал очень популярным маршрутом у граждан из многих стран бывшего СССР. Но только у них было большое отличие от предков, посещавших город в начале прошлого века: они приезжали в Стамбул и возвращались назад. Челночный бизнес процветал полтора десятилетия. Благодаря этому, в Стамбуле всегда можно найти человека, способного связать по-русски хоть пару слов. Но здесь, в Каракее, было время, когда в шумной толпе было больше русскоязычных, чем тюркоязычных. Для них открывались рестораны, магазины, они были ценными гостями. С этим громадным торговом потоком в Стамбул приехали и те, кому потом пришлось остаться тут надолго или даже навсегда. Именно в конце 90-х годов храм Святого Пантелеймона начал наполняться прихожанами.

Те времена минули. И на пахнущих жареной рыбой улицах Каракея теперь вновь слышна только турецкая речь, в порту больше не швартуются старые "посудины" из Украины, но официанты все еще пытаются убедить куда более редких теперь туристов из России посетить свои рестораны с названиями, дублированными на русский язык.

Но прихожане рассказывают нам, что жизнь здесь по-прежнему кипит. В Стамбуле много русских, хоть и разбросаны они теперь по всему городу. Место их встречи осталось тем же — храм Святого Пантелеймона.

Мы уже сказали, что церковь находится на шестом этаже. И никакого лифта — по старой лестнице придется подниматься пешком. Из помещения храма — выход на закрытый балкон, где продают книги и бесплатно предлагают юбки и платки посетительницам в джинсах (правила на входе строгие). А еще с балкона открывается отличная панорама на старые кварталы старого города. По бокам купола еще двух русских храмов — святого Илии Пророка и Андрея Первозванного. Их судьба складывается не так оптимистично. Храм Илии Пророка закрыт уже долгие годы. А в храме Андрея Первозванного служит престарелый, болеющий батюшка.

У храма Андрея Первозванного очень интересная история. Именно он до сих пор считается "эмигрантской" церковью. Храм начал функционировать в первой половине прошлого века, после эмигрантской волны. И по сей день именно сюда приходит давно убеленная сединами высокостатусная публика — князья, графы и другие титулованные особы.

Три русские церкви — настоящая капля в стамбульском море. Крохотное напоминание о том, что когда-то очень давно великий Константинопль был сердцем христианства. Сейчас сложно себе это даже представить — куда ни глянь, всюду пиками пронзают небеса башни минаретов. В окружении их, как под стражей, стоит и величайшая потеря христианского мира — храм Святой Софии, Айя-София, некогда — патриарший собор Константинополя, потом — мечеть, а теперь — музей. Вряд ли ее строители думали, воздвигая мощные стены, вознося царственный купол, что храм, настоящий символ торжества и могущества православия, постигнет печальная участь "раскрещивания" и "обмирщения". Что ж, это доказывает лишь одно: ничто великое и могущественное, построенное человеческими руками, не вечно и не до конца надежно. И учит смирению: даже на вершине славы нельзя упиваться величием.