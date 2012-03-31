Святой Алексий: отречение во имя любви

12:28 Your browser does not support the audio element. Религия Религии России Православие

В Священном Писании есть немало мест, которые, в святоотеческой терминологии, "вызывают соблазн". Например, строки: "если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником" (Лк. 14:26).

При их чтении убежденные противники христианства начинают цедить сквозь зубы: "Ох уже эти изуверы…" Впрочем, это, как раз, и не очень страшно — у них работа такая, обливать врагов черной краской. Не было бы этого повода — нашелся бы другой.

Хуже, когда некоторые верующие, преимущественно из числа новообращенных, начинают следовать повелению о "ненависти к семье" буквально, не прочитав не то что церковного истолкования Евангелия — но хотя бы Новый Завет до конца. В противном случае, таких фанатичных неофитов явно поставили бы в тупик слова апостола Павла: "Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного." (1Тим. 5:8).

Но и многих более взвешенных православных и указанные евангельские строки, и мнимое противоречие с апостольскими посланиями могут поставить в тупик. Между тем, 30 марта по новому стилю Церковь отмечает день памяти святого, который, среди многих других сподвижников, всей своей жизнью показал, как можно реализовать Евангельскую Правду…

Святой Алексий, человек Божий, родился в конце IV века в семье богатых и знатных римлян, Евфимиана и Аглаиды. Несмотря на обладания почти всеми благами мира, у последних долгое время не было детей. Алексий родился лишь после длительных и искренних молитв несчастной пары.

Мальчик рос очень смышленым. Уже в шесть лет он пошел в школу, в короткий срок овладев множеством мирской премудрости. Но не менее быстро юный отрок понял, насколько мирское существование суетно — и твердо решил посвятить себя служению Богу. Правда, в свои планы любящих родителей он не посвящал — судя по всему, справедливо подозревая, что они вряд ли одобрят уход от мира единственного наследника их огромных богатств.

Когда Алексий стал совершеннолетним, отец нашел ему в невесты девушку из царского рода. Но после брачного пира, юноша, даже не прикоснувшись к ней, тайно ушел из дома, взяв лишь небольшое количество золота и драгоценностей на дорогу. Путь его лежал в Месопотамию — в город Эдессу, в которой находился "убрус", полотенце запечатлевшее нерукотворный Образ Христа — пославшего его в подарок князю Авгарю.

Продав все свое имущество и раздав деньги нищим, Алексий сам стал одним из них — прося подаяние на паперти церкви Пресвятой Богородицы. Впрочем, и из этого подаяния подвижник большую часть отдавал своим более немощным "коллегам" — а сам проводил жизнь в строгом посте, даже воду употребляя в очень умеренном количестве, а также неукоснительно посещая все церковные службы, еженедельно причащаясь.

Отчаявшиеся родные разослали по всем концам земли гонцов — искать своего пропавшего сына. Некоторые из них дошли и до далекой Эдессы — но не смогли узнать в смиренном и изможденном многими подвигами нищем блестящего римского аристократа. Так прошло 17 лет. И вот, однажды пономарю церкви Пречистой Богородицы явилась со своей иконы она Сама — и повелела: "Введи в Мою церковь человека Божия, достойного Царства Небесного; молитва его восходит к Богу, как кадило благовонное, и Дух Святой почивает на нем подобно венцу на главе царской."

Однако Алексий не стал ожидать заслуженного триумфа — убежав от людской славы восвояси. Первоначально он думал добираться до малоазийской области Киликия, но поднявшаяся на море буря и Промысел Божий судили иначе. Сильным ветром корабль отнесло к берегам Италии, близ Рима. Явно увидев в этом Божественную Волю, подвижник решил идти в дом своих родителей — но при этом так и продолжать оставаться неузнанным нищим.

Впрочем, не узнавший его отец отнесся к убогому страннику очень милостиво — приказав отвести ему отдельную комнату для жилья и снабжать всем необходимым для жизни. Но не все в собственном доме Алексия отнеслись к своему неузнанному господину столь благосклонно — некоторые рабы безжалостно издевались над ним, били, обливали нечистотами угодника Божия. Но все тяготы он переносил с подлинно христианским смирением, продолжая усиленно поститься, молиться, а получаемое от отца "довольствие" привычно отдавал другим обездоленным.

В таких трудах прошло еще 17 лет. И вот, заранее предупрежденный Господом о близком исходе к Вечной Жизни, преподобный Алексий попросил у слуги бумагу, на которой и написал историю своей жизни и письмо к своим родным. Только не было в нем ни слова о какой-то "ненависти". "Молю вас, любезные мои родители и честная невеста моя, — писал он — не обижайтесь на меня, что я, покинув вас, причинил вам столь великую скорбь; я и сам скорбел сердцем о печали вашей; многократно молил я Господа, чтобы Он даровал вам терпение и сподобил вас Царства Небесного.

Надеюсь, Он по благоутробию Своему исполнит молитву мою, ибо я из любви к Нему избрал столь многотрудное житие, не изменяя его ради ваших слез, так как для каждого христианина лучше более повиноваться Творцу и Создателю своему, чем родителям своим. Верую, что насколько великую скорбь причинял вам, настолько большую радость получите вы в Царствии Небесном."

Прошло несколько дней — и вот однажды, во время богослужения в кафедральном соборе Рима, в присутствии Папы и императора, с небес раздался голос, произносящий евангельские строки: "Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас" (Мф.11:28). Кстати, сложно сказать, именно ли с этого времени идет нижеуказанная традиция — но и поныне на богослужении, особенно на Утрени, в праздники, посвященные преподобным, читается именно этот отрывок из Евангелия.

Далее тот же чудесный голос повелел: "Поищите человека Божия, уже отходящего в другую жизнь; пусть он помолится о городе: молитва его для вас будет весьма благодетельна."

Немедленно по приказу высшей светской и духовной власти тысячи гонцов бросили во все концы Рима искать преподобного. Но долгое время поиски были безрезультатны, пока один из старых слуг отца Алексия не рассказал, какие подвиги поста, молитвы и смирения тот совершал втайне от окружающих. Однако нашли святого уже почившим о Господе. Долгое время из его рук не могли вынуть написанное им прощальное письмо — пока не попросили усопшего об этом, после чего легко взяли бумагу.

И собрался весь Рим; все прикасались к святому, целуя его святые мощи. Все недужные исцелялись: слепые получали зрение, прокаженные очищались, бесы покидали одержимых ими, словом, — какая бы ни была у кого болезнь, каждый получал совершенное исцеление от мощей угодника Божия.

Видя такие чудеса, император и патриарх пожелали сами нести одр с телом покойного в церковь, чтобы приять благодать от прикосновения к нему. Родители и невеста с плачем сопровождали их; народа же, стремившегося прикоснуться к честному телу, собралось такое множество, что от тесноты невозможно было нести одр. Чтобы заставить народ отступить и дать дорогу к церкви, царь велел бросать в толпу серебро и золото, но никто не обращал на это внимания; все усиленно желали лишь видеть человека Божия и прикоснуться к нему.

Тогда папа обратился с увещанием к народу, прося его отступить и обещая не предавать погребению подвижника до тех пор, пока все не приложатся к нему и не приимут благодати через это прикосновение. С трудом убежденный народ немного отступил и дал возможность принести гроб со святым телом в соборную церковь, где он стояло целую неделю, так что каждый желающий мог ему поклониться; всю ту неделю при одре святого Алексия находились плачущие родители и невеста.

Император же приказал сделать гробницу из мрамора, украсить ее золотом и изумрудами, в которую и положили человека Божия; тотчас же от святого тела истекло благовонное миро, наполнившее раку; все помазывались этим миром во исцеление всяких болезней, и погребли с честью честные останки святого Алексия, славя Бога.

Как видим, не испытывал никакой ненависти преподобный к своим родителям и невесте — но сохранил любовь к ним до конца жизни. И — перенес ее в Вечность. Именно о такой мнимой "ненависти" и говорится в других местах Св. Писания — в том числе и на тему близких людей. "истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной" (Мф. 10:29-30).

Не о ненависти к самому дорогому говорит Господь — а о жертве. В жертву же Богу приносится самое ценное, а не такое, что описывается пословицей "на тебе, Боже, что нам негоже". Жертва это сугубо добровольная. Ну правда, если бы Алексий остался бы в Риме проводить жизнь добропорядочного патриция — неужели бы это автоматически лишило его надежды на Спасение? Нет, конечно — при условии добродетельной жизни, разумеется.

Но святой выбрал другой путь. Путь подвига, служения — Богу и людям. Кто знает, скольким людям облегчили, а то и спасли жизнь его молитвы еще во время земного бытия? Примечательный факт — за год до успения преподобного Рим впервые за сотни лет был захвачен жестоким завоевателем Аларихом. Тысячи его обитателей, включая самых богатых и знатных, было убито, унижено, захвачено в плен и рабство. К Алариху попала даже дочь императора Восточной Римской империи Галла Плацидия — которую один из его соратников насильно сделал своей женой. И кто знает, не оказались бы на их месте и родные Алексия — если бы не подаваемая Богом через него благодатная помощь?

Героизм — в любой сфере — это, вообще, жертва. Чтобы достичь успехов в спорте — требуются многолетние тренировки до седьмого пота, лишение многих житейских радостей, частые отлучки от семьи. Тоже самое касается и военных, разведчиков, спасателей, представителей многих других профессий. А когда на Родину приходит беда, и ее приходится защищать с оружием в руках — каждый из защитников готов отдать жизнь за свободу и счастье своих близких, друзей, соотечественников. Не потому, что их ненавидит — а, наоборот, потому что любит до конца. "Нет больше той любви на свете, как если кто положит душу свою за други своя" (Ин. 15:13).

Конечно, тихий подвиг угодников Божьих бывает не так внешне заметен, как светских героев. Но, право, он не менее важен для окружающих, нежели самые известные усилия на ниве мирского служения. И одним из самых ярких примеров тому является житие святого Алексия, человека Божия…