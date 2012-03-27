Полузабытое таинство: елеопомазание, или маслособорование

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Великий пост — время, когда в церквях не только исповедуют и причащают, но и позволяют прихожанам присоединиться к полузнакомому древнейшему таинству, о котором мало знают те, кто редко посещает храм. Это таинство елеопомазания, или маслособорования. Оно не так "популярно", как таинство крещения или венчания, но входит в число семи важнейших…

Современные люди, даже включая тех, кто считает себя верующими, обычно не слишком осведомлены в вероучении Церкви. Особенно, если их церковная жизнь, по меткому выражению одного из современных пастырей, является не "прихожанством", а "захожанством": вместо регулярного посещения богослужений — крайне эпизодические "набеги" в подвернувшийся под руку храм. В лучшем случае — чтобы поставить свечку о здравии, попросить Бога о помощи в каком-то важном деле.

Чуть больше выбирается туда в дни самых важных праздников — обычно, на Крещение и Пасху, дабы запастись "святой водой" и освятить пасхальную трапезу. А для основной массы таких "невоцерковленных верующих" "церковная жизнь" начинается и заканчивается крещением с последующим миропомазанием в младенческом возрасте, после чего в качестве "символа веры" остается неопределенное: "Ну, я верю, что ТАМ что-то такое есть…"

Между тем, настоящая церковная жизнь предполагает участие верующего в церковных таинствах. Не в силу какой-то унылой "обязаловки", вроде существовавших в Синодальную эпоху административных штрафов за уклонение от исповеди и т.д. Просто таинство, согласно катехизису, есть "богоустановленное действо, в котором видимым образом подается невидимая Благодать Божья".

Последняя, разумеется, может подаваться Господом и иными путями — но в указанном случае она подается как бы "гарантированно". Хотя ее воздействие на конкретного человека все же зависит от его веры, Бог насильно в ничью душу не "вламывается". Впрочем, в случае с принятием таинств Церкви фатальным становится лишь активное и осознанное их неприятие — а не "стерильность" в плане богословских знаний. А жить без благодати — все равно, что пытаться существовать без пищи, рано или поздно это заканчивается смертью, хоть телесной, хоть духовной.

Всего таинств в церкви семь: крещения, миропомазания, священства, исповеди и причастия, брака и елеопомазания. Понятно, что рукоположение в диаконы, священники и епископы носит сугубо специфический характер и важно в первую очередь для кандидатов в священный сан. Крещение и миропомазание касаются каждого верующего — но проводятся над ним один-единственный раз в жизни. То же касается и брака — если повезет, конечно. Православная церковь разрешает венчаться, в случае распада прежней семьи по уважительных причинам, до четырех раз.

Куда более распространены исповедь и обычно следующее за ним причастие. Минимально воцерковленные люди обычно исповедуются и причащаются хотя бы четыре раза в год, во время постов, на худой конец — ежегодно. И лишь таинство елеопомазания как-то выпадает из "календаря" регулярной церковной жизни. Оно как бы "факультативное" — многие о нем лишь что-то слышали, а остальные просто откладывают его "до лучших времен".

Впрочем, на это есть и определенные основания. Чин данного богослужения довольно объемный, не меньше, чем занимает обычная литургия, до 2-2,5 часов. Желательно (хотя и не обязательно) чтобы его проводили семь священников. В общем, каждый день (или даже месяц) его не будет служить ни среднестатистический приходской батюшка — да и такие же среднестатистические прихожане не будут тратить на него свое драгоценное время. А зря…

Ведь елеопомазание (иначе — маслособорование) — пожалуй, самое "специализированное" таинство, предназначенное Церковью для исцеления своих членов. Во время его проведения, после чтения общего Канона о здравии молящихся, священники читают молитвы на освящения вина и елея, смешивают их в чаше, а затем семь раз помазывают ими собравшихся, начиная с себя. Чело, главные органы чувств (глаза, нос, рот, уши, руки), сердце, как место сосредоточия души. В перерывах между помазаниями вслух читаются отрывки из Евангелия и Апостольских посланий, как раз и повествующих — почему именно такая процедура избрана Господом для помощи верующим в него.

Тут и евангельская притча о "милосердном самарянине", который, подобрав избитого до полусмерти разбойниками прохожего, в первую очередь "возлил на его раны елей и вино". Что, кстати, вполне соответствует и медицине — ведь содержащиеся в вине алкоголь и дубильные вещества убивают микробы, а масло уменьшает контакт раны в воздухом, препятствуя новому заражению.

Тут и отрывок из Соборного послания апостола Иакова: "Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему." (Иак. 5:14-15) И многие другие слова Священного Писания по указанной теме…

Вообще, Церковь не ставит перед собой задачу изолированного лечения болезней человеческой плоти — хотя, разумеется, и не возражает против искусства врачей. Просто, если расхожая мирская пословица советских времен утверждает, что "в здоровом теле — здоровый дух", Господь на эти вещи смотрит с точностью до наоборот, исходя из того, что первична как раз душа. И исцелять в первую очередь надо именно ее — тогда можно надеяться и на долгосрочное телесное исцеление. Что, кстати, полностью подтверждается и в практике так называемой "психо-соматической" медицины.

Человек с уязвленным грехом душой не может быть здоровым. А исцелиться от греха можно с помощью Покаяния. Но на Исповеди человек кается в осознанных грехах, и тех, которые может вспомнить. Хотя, конечно, и можно попросить Господа о прощении "также и многих других моих согрешениях, которые я и вспомнить не могу" — но, все же, однозначная ценность такой "генеральной" исповеди несколько сомнительна.

А вот в таинстве елеосвящения врачуются и грехи забытые. Точно так же, как врач, помазующий раны больного, находящиеся где-нибудь на спине, сам их находит и лечит — даже если страждущий на них не жалуется. Особенно уникальным маслособорование становится тогда, когда верующий находится без сознания, в коме, например. Исповедаться он в таком состоянии, по понятным причинам, не может. Да и причаститься тоже — для этого необходимо сознательное выражение согласия и желания причаститься, а также просто физическая возможность проглотить тело и кровь Христову.

Вот тут и приходит на помощь указанное таинство елеосвящения. Правда, опять же, в современной практике по отношению к тяжелобольным и умирающим оно проводится тоже недопустимо редко — слишком уж его процедура трудоемка и для священника, и для родных, и для врачей. Все равно, что отслужить "индивидуальную Литургию" в больничной палате.

Но пока человек еще способен самостоятельно передвигаться — избегать указанного таинства категорически не следует! Это не какая-то "отходная молитва" перед смертью — а молитва к Творцу возвратить больному духовное и телесное здравие. И привести она может лишь к улучшению этого здоровья. И только если Господь уже точно определил болящему срок пребывания на земле — елеопомазание становится последним "отпущением грехов" и приготовлением для жизни вечной…

Слава Богу, как раз в Великий пост во многих даже приходских храмах (не говоря уже о монастырях) как минимум, раз, а то и еженедельно проводится маслособорование. И, право, каждому верующему стоит найти свободное время, чтобы придти на это важнейшее Богослужение — незаслуженно полузабытое таинство милосердия…