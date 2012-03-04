Торжество православия - день спасения икон

Кончается первая, самая тяжелая неделя Великого поста. И в это воскресенье верующие празднуют День торжества православия — переходящий праздник, всегда отмечаемый в первую седмицу предпасхального поста. Этот день посвящен одной из самых главных побед православия, благодаря которой мы можем молиться, взирая на святые иконы, касаться их, почитать…

Торжество православия (греч. ὁ θρίαμβος τῆς Ὀρθοδοξίας) — праздник в Православных церквях, совершаемый в первую неделю (воскресенье) Великого поста.

Установление праздника связано с событиями Константинопольского собора 843 года, созванного императрицей Феодорой для восстановления иконопочитания в Византийской империи.

У праздника этого давняя история. С самого момента возникновения христианства, у верующих было сложное отношение к изображениям, статуям и т.д. Особенно к последним — ведь обычно они представляли собой языческих богов, за отказ почитания которых последователи Христа часто шли на муки и смерть. А если выпадала возможность, христиане сокрушали идолов, с радостью принимая за это мученический венец.

С другой стороны, уже в Ветхом Завете, ставшем составной частью Священного Писания, описаны и иные примеры — почтительного отношения к священным изображениям, изваяниям. Например, во время исхода евреев из Египта, во время странствования в пустыне, когда за их роптание Господь попустил нападать на путешественников ядовитым змеям, пророк Моисей получил Божье повеление сделать медного змея и поднять повыше, привязав к шесту. И всякий, ужаленный змеей, взирая на этого змея с верой, исцелялся. Многие святые отцы с тех пор видят в указанной медной статуе прообраз распятого на кресте Христа.

Кроме того, на завесе в "скинии" (передвижном храме времен исхода) были вышиты изображения "херувимов славы", которые, как и все, находящееся там, считалось величайшей святыней.

Уже в новозаветные времена, по преданию, Господь послал в подарок эдесскому князю Авгарю полотенце (убрус) с запечатленным лицом Спасителя, через которое больной проказой властитель исцелился от своей болезни. А первая икона Божьей Матери, также по православному преданию, была написана еще апостолом и евангелистом Лукой.

Так или иначе, после того, как христианство стало государственной религией Рима и Византии, а язычество, в конце концов, было запрещено, наступил расцвет иконопочитания. Справедливости ради можно отметить, что порой оно приобретало чрезмерный характер. Так, например, иконы даже делали "восприемниками" новокрещенных. То есть, хотя и священным, но всего лишь предметам присваивались свойства живых людей, которые только и могут становиться "крестными родителями".

В начале VIII столетия в Византии стало набирать силу течение, ставящее перед собой задачу избавить веру от указанных перегибов. К сожалению, как часто водится, его лидеры вместе с водой выплеснули и ребенка. Да, впрочем, чего иного можно было ожидать от простого погонщика мулов, сделавшего головокружительную карьеру, в завершении которой он оказался на императорском троне?

Впрочем, в остальном император Лев Исаврянин показал себя талантливым государственным деятелем: он провел важные реформы, укрепившие государство, остановившие мусульманскую экспансию и т.д. Однако во всех бедах, постигших страну, теперь стали обвинять иконопочитание — теперь именуемое "идолопоклонством". А с самими иконопочитателями стали расправляться порой еще более жестоко, чем во времена языческих императоров с христианами вообще. Их истязали, ссылали, бросали в тюрьмы, даже казнили. Сами же иконы рубили мечами, сжигали, всячески оскверняли.

В 754 году при сыне Льва Исаврянина, Константине Копрониме иконоборцы даже созвали Собор, который они считали Седьмым вселенским, на котором иконопочитание было предано проклятию как ересь. Правда, продержалось такое определение относительно недолго. После того, как престол заняла императрица Ирина, являвшаяся до того тайной иконопочитательницей, в 787 году состоялся настоящий Седьмой (и последний) вселенский собор, закрепивший почитаниеикон, а заодно и осудивший отмечавшиеся при этом злоупотребления. Собор же 754 года был признан "разбойничьим", то есть недействительным, "лжесобором".

К сожалению, такое изменение ситуации в Византии не стало окончательной победой православного учения об иконах, но лишь временным перевесом "партии иконопочитателей". Эта победа сошла на нет спустя несколько десятилетий, после прихода к власти императора Льва Армянина, опять начавшего страшное гонение на иконы и их защитников. И хотя жестокий мучитель спустя шесть лет пал жертвой дворцового переворота, его преемники, хотя и отказались от практики массовых репрессий, все равно оставались иконоборцами.

Перелом наступил лишь в 40-х годах IX века. В 842 году после длительной болезни умирает последний император-иконоборец Феофил. На 40-й день после смерти самодержца, его супруга Феодора, созвала церковный собор, восстановивший иконопочитание. Существует трогательный рассказ о том, как императрица молилась за своего мужа-еретика, перед смертью хотя и поцеловавшего икону, но не успевшего принести деятельное покаяние в содеянном. После долгих молитв императрице приснился сон, в котором Феофила, привязанного в раю к позорному столбу, освободили от оков. А патриарх Мефодий, приготовивший список императоров-иконоборцев для предания их анафеме, тоже увидел сон, в котором ангел сообщил ему, что Феофил прощен. Проснувшись, патриарх увидел, что имя покойного государя изглажено из списка…

В 843 году, с началом Великого поста, было решено праздновать в его первую неделю восстановление иконопочитания. Этот праздник с тех пор и называется Торжеством православия. Правда, за века его чин несколько изменился. Так, за исключением общих моментов упоминания предшествующих ересей, в храмах уже практически не произносятся грозные слова анафемы на отлученных от церкви еретиков и важных государственных преступников. Во времена Российской империи среди последних, например, упоминались имена захватившего во времена "Смутного времени" царский трон лже-Дмитрия (Григория Отрепьева) и изменившего Петру I гетмана Мазепы. Правда, теперь эта традиция ушла в историю.

Однако не стоит думать, что смыслом всего вышеописанного является лишь отвлеченный богословский спор. Конечно, любой православный верующий без всяких догматов знает, что через иконы ему подается Божья Благодать — опытным путем, прикладываясь к ним в храме, во время молитвы и т.д. Но, как и в случае с многими другими православными догматами, постановления Седьмого вселенского собора надолго опередили свое время.

Вот только небольшой отрывок из них: "Ибо честь, воздаваемая образу, преходит к первообразному, и покланяющийся иконе поклоняется существу изображенного на ней". Вроде бы говорится лишь о почитании написанных изображений. Но ведь единственная в полном смысле адекватная "икона" Бога — это сам человек, сотворенный по образу и подобию Божьему! Каждый человек — пусть даже этот образ в нем затуманен грехами почти до полной невидимости.

Так что венец православного богословия Вселенских соборов — это, де-факто, закрепление на догматическом уровне гуманизма. Не атеистического, где человек занимает место Творца, после чего неизбежно превращается в винтик бездушного мирового механизма. А гуманизма христианского, в котором человек призван стать настоящим Богом, только по благодати, через покаяние приобщившись ко всей полноте божественной жизни. В этом и заключается главная суть Торжества православия — светлого праздника первой недели Великого поста.