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Наталья Михайлова

Православная мама: как мы крестили сына

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Я и мой муж — православные крещеные люди. Еще до рождения нашего сына мы решили, что обязательно будем крестить малютку: ведь именно в этот день ребенок получает своего святого покровителя, который отныне будет молиться за него перед Богом. Многие считают, что каждый человек сам вправе выбирать себе путь, и крестить ребенка нужно уже в сознательном возрасте, или позволить чаду самому решать, хочет он или не хочет быть крещеным. Но для нас было важно, чтобы наш малыш получил благодатную защиту с самого рождения. Кстати, это вполне согласуется с самыми древними христианскими традициями, согласно которым, обратившийся отец семейства крестил и весь свой дом, в том числе маленьких детей.

Православная мама: как мы крестили сына

Как оказалось, по церковным правилам, крестить ребенка можно после восьмого дня его жизни. Но мы решили не спешить и подождать месяц, чтобы малыш немножко окреп, а пока, не теряя времени, стали потихоньку готовиться к крестинам.

Крестных стали выбирать среди крещеных и верующих, так как именно им предстояло воспитывать своего крестника в вере и православии. Выбор оказался для нас практически очевидным. Крестным отцом мы попросили стать родного брата мужа, который сразу же ответил, что это большая для него ответственность, но он готов ее взять на себя. А роль крестной мамы взяла на себя моя сестра, которая для нас является образом чистейшего и светлого человека. Думаю, что если бы Ангелы жили на Земле среди людей, то она точно была бы одним из них.

Следующим шагом было сходить в церковь, чтобы договориться со священником о дне крещения и вообще узнать, что для этого нужно. Невзирая на то, что часто пишут, будто в церкви только деньги берут и тут же исполняют любую требу, все оказалось не так просто! Оказывается, крестным родителям сначала нужно было пройти собеседование. Причем два раза. На первом батюшка узнавал, насколько осознают крестные свою ответственность, всерьез ли веруют, какие молитвы знают. Выяснял, в курсе ли будущие духовные родители, что именно входит в их обязанности, и рассказывал о самом таинстве крещения. А во время второго разговора уже уточнялось, что именно нужно принести, к какому времени приходить и как все будет происходить.

Всю дальнейшую подготовку крестные взяли на себя — купили крестик, крестильную рубашку, оплатили свидетельство о крещении и собрали нас всех к положенному времени. Кроме самых близких родственников, мы никого приглашать не стали, потому что считали, что это событие должно было происходить в кругу семьи.

Крещение длилось около сорока минут. Помимо нас было еще два младенца и одна старушка лет восьмидесяти, что на самом деле, вызывало у всех только добрую улыбку. Все происходило очень красиво, трогательно и торжественно. Сначала крестные родители повторяли молитвы за отцом Сергием, который вел крещение, дабы отогнать от младенца сатану и все, что ему сопутствует, и сочетать с Христом. Потом наступил момент самого крещения — малыша трижды погрузили в специальный освещенный чан со святой водой.

От купели дитя принимает его крестный (мальчиков принимают отцы, а девочек — мамы) и после этого уже надевают белую крестильную рубашечку и крестик на веревочке. Говорят, что рубашку нужно не стирать и хранить в отдельном от вещей месте. И если вдруг ребенок заболеет, то надо надеть на него крестильную рубашку: от этого он может почувствовать себя гораздо легче.

Потом происходило Таинство миропомазанья. Каждого человека мажут святым миром один раз в жизни — при Крещении. Батюшка специальной кисточкой помазал малышу глаза, уши, лоб, губы, грудь, руки и ноги, чтобы освятить его мысли, действия и чувства. Послушница выдала всем по свечке и все крестные вместе с младенцами трижды обошли вокруг купели со Святой Водой. После этого священник у малыша срезал небольшую прядь волос и бросил в купель, символизируя тем самым жертву нового христианина.

Тут пришло мое время. Батюшка сказал, чтобы родные мамы взяли своих детей. Наступило время заключительному этапу в обряде Крещения. Моего мальчика внесли в алтарь (девочек туда не вносят, их просто подносят к иконе), причастили, а меня в это время трижды попросили поцеловать икону Богородице.

И вот, у меня на руках крещеный малыш. Пока батюшка нас поздравлял, у меня текли слезы, слезы счастья и внутренней гармонии. Я понимала, что мой ребенок теперь под самой большой защитой — защитой Бога, что у него есть вторые родители, которых благословил Господь, и что у моего малыша появился святой небесный заступник, вечный молитвенник за него перед Богом, и с моим ребенком у них на двоих одно имя — Константин.

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Автор Наталья Михайлова
Наталья Михайлова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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