Крещение, Богоявление, Праздник Светов…

Наверное, немного найдется людей в нашей стране, которые никогда не слышали об этом празднике — Крещении Господнем. Ничего не скажешь — любим этот день на Руси, любим и ожидаем! Если не брать, так сказать, богословское содержание этого праздника, в которое вникают далеко не все, то даже сама "форма", в которую облекается празднование, очень привлекает. Чего только стоит возможность окунуться, несмотря на знаменитые крещенские морозы, в ледяную купель!



Крещенский сочельник. Без комментариев

Что любопытно, в отличие от своих советских предшественников, даже главный санитарный врач России Геннадий Онищенко одобрил традицию крещенских купаний. Впрочем, само собой, он призвал в этом деле к предусмотрительности и здравой оценке состояния здоровья купальщика. Заметив, что настоящее удовольствие от погружения можно получить только в трескучий мороз, Онищенко признался, что и сам бы не прочь окунуться в прорубь. Кстати, в Москве в период 18-19 января будет оборудовано более четырех десятков водоемов, готовых принять всех желающих. По мнению главного санитарного врача, состояние водоемов соответствует всем требуемым нормативам.

Сама традиция погружаться в день Крещения Господня очень древняя, но идет она из стран, где этот день никак не ассоциировался с трескучими морозами. Первые упоминания о погружениях на Крещение идут из Египта, где, возможно, такая традиция существовала еще в дохристианскую эпоху. А само название крестообразной проруби — "иордань" — явно указывает на знаменитую реку в Израиле, в которой две тысячи лет назад был крещен Иисус Христос.

Вот как об этом событии рассказывает евангелист Матфей: "Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,- и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (Мф. 3:13-17).

Благодаря этому евангельскому отрывку становится понятнее церковное название этого праздника — Богоявление. Голос Отца возвещает о Сыне, Дух Святой "в виде голубином" сходит с небес на Сына, Сам Сын, Иисус Христос, начинает Свое общественное служение, принимая крещение в водах Иордана. Так в этом событии одновременно проявили себя все три ипостаси Троицы — Единого Бога христианской веры.

Изначально этот день назывался Богоявлением еще и потому, что именно с крещения в Иордане началась открытая проповедь Спасителя о Царстве Небесном и о Своей миссии. Как писал святоц Иоанн Златоуст, "не тот день, в который родился Спаситель, нужно назвать явлением, но тот, когда Он крестился. Не через рождение Свое Он всем сделался известным, а через крещение, поэтому и Богоявлением называется не тот день, в который Он родился, а тот, в который крестился".

Кстати, именно из проповедей, произнесенных в Антиохии святым Иоанном Златоустом, жившим в четвертом веке, мы впервые узнаем и о традиции освящать воду на Крещение и хранить ее в доме как великую святыню (агиасму): "В этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года, остается неповрежденной и свежей". Вот, оказывается, какая давняя это традиция, которую многие считают чисто русской народной!

В советское время, когда все церковные чудеса высмеивались и "истолковывались" материалистически, удивительные свойства крещенской воды объяснялись тем, что вода освящается в серебряном сосуде серебряным крестом, а серебро, как известно, убивает микробов. В ту эпоху в церковной среде возник характерный анекдот, имевший форму задачи по физике: "сколько ионов серебра содержится в одном литре крещенской воды, если водоосвящение происходило на Волге, ширина которой в этом месте составляет 300 метров, глубина — 20 метров, скорость течения — три метра в секунду, общее время нахождения креста в реке составляло одну минуту, а крест, которым сельский батюшка совершал обряд, был, по скудости храма, деревянным?"

Изначально Крещение и Рождество праздновались в один день, 6 января, и праздник этот назывался, как и сейчас, Богоявлением. Крещение в Русской Православной Церкви и сейчас празднуется 6 января — только по старому стилю, по новому это как раз и получается 19 января. Эта давняя традиция сохранилась в Древних восточных церквах, довольно рано обособившихся от государственной Церкви Византии. В России, например, 6-го января и Рождество, и Крещение празднуется в Армянской Апостольской Церкви.

Другое название праздника Богоявления — день Просвещения, или праздник Светов. Бог в этом день явил Свой свет в мире. Как говорит об этом евангелист Матфей, цитируя пророка Исайю: "народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет" (Мф.4:16). Кроме того, в древней Церкви в этот день совершали крещение над людьми, прошедшими длительную подготовку — оглашение. А крещение и воспринималось именно как духовное просвещение. Из этой подготовки ко крещению, которое совершалось на Пасху и на Богоявление, и выросла традиция Великого и Рождественского поста.

В Православной Церкви, как мы видим, слова "Крещение" и "Богоявление" применительно к данному празднику стали практически синонимами. Рождество уже приблизительно с IV-V веков празднуется отдельно. В Католической Церкви праздник Богоявления отмечается 6 января, но связан он не с Крещением, а событиями после воскресения — в первую очередь, с поклонением волхвов Младенцу Иисусу. Это отразилось и в обрядах Католической Церкви — на Богоявление освящается вода, ладан и… мел! Этим мелом принято писать на жилищах латинские буквы CMB (по первым буквам имен волхвов — Каспар, Мельхиор, Бальтазар). Крещение же в Католической Церкви празднуется в воскресение, следующее за Богоявлением.

Все четыре дня, предшествующие празднику Богоявления, в Православной Церкви целиком посвящены подготовке к этому дню. В крещенский сочельник, 18-го января, рекомендован строгий пост — это первый постный день после Рождества! Водосвятие проходит как в Навечерие Крещения, 18-го числа, так и в сам день Богоявления. Вообще, освящение воды имеет глубокое мистическое значение — как вместе с отступничеством первых людей отпал весь мир, так и с приходом в мир Спасителя, воплотившегося Создателя, освящаются все стихии мира. Освящение воды в день Богоявления, когда Христос крестился в Иордане — зримый образ освящения всеобщего.