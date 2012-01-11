Праздник, о котором не все помнят...

Среди великого множества праздников начала года почти незаметным для невоцерковленных людей проходит день Обрезания Господня. Странный праздник, вызывающий у многих недоумение, тем не менее, относится к числу особо важных для Церкви и христиан. Чем же важен этот день для православных и зачем над Иисусом Христом был совершен ветхозаветный обряд?

Так уж сложилось, что к началу каждого нового года, спешащего сменить предыдущий, концентрация праздников заметно возрастает. Тут и сам Новый Год, и предшествующее ему Рождество по западному стилю, и наше, "юлианское" Рождество, и старый Новый Год, и Крещение… Светские и религиозные праздники отмечаются населением с одинаковым энтузиазмом, невзирая на конфессиональные и прочие мировоззренческие расхождения.

В ряду этих праздников для людей, не очень глубоко погруженных в церковную жизнь, не всегда заметен праздник с несколько неожиданным названием "Обрезание Господне". И тем не менее, в церковном календаре он есть, и даже относится к категории великих церковных праздников, наравне с Рождеством Иоанна Предтечи, днем святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Усекновением главы Иоанна Предтечи, Покровом Пресвятой Богородицы. Выше по значению, чем великие, в церковном календаре стоят только двунадесятые праздники (их, соответственно, 12) и, конечно, Пасха.

Этот праздник отмечается в Русской Православной Церкви первого января по старому стилю, то есть 14 января по новому, совпадая тем самым со старым Новым Годом. В Католической Церкви он тоже присутствует и отмечается первого января, совпадая с гражданским Новым Годом и католическим праздником Имени Иисусова.

Установлен праздник Обрезания Господня в память об историческом событии — на восьмой день после своего рождения Сын Марии, согласно Закону Моисееву, был обрезан и получил имя, предвозвещенное ангелом — Иисус, что значит "Бог спасает". Вот что говорит об этом событии Евангелие от Луки: "По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве" (Лк.2:21).

Праздник этот очень древний, первые сведения о нем относятся уже к IV веку — то есть примерно к тому же периоду, когда христиане начали отдельно праздновать Рождество. Во многом установлению этого праздника способствовала полемика христиан с еретиками-докетами, утверждавшими, что Бог не стал человеком в полном смысле слова, а пришел под видом эфемерной, иллюзорной плоти, лишь казался человеком. Факт совершения над младенцем Иисусом обрезания ясно свидетельствовал, что плоть Его была отнюдь не иллюзорна.

Вообще, смысл этого праздника вовсе не исчерпывается воспоминанием о ритуале, совершенном над основателем религии, в которой этот ритуал не практикуется. Значение этого события на мистическом языке христианства говорит о многом. Творец мира, умалив Себя и став человеком, подчинился не только человеческой природе, но и религиозному Закону, всем человеческим установлениям. Православный святой Димитрий Ростовский замечает даже, что в факте обрезания проявилось еще большее смирение Творца, нежели в факте рождения — при рождении Бог принял образ человека, а при обрезании — образ грешника, нуждающегося в религиозных ритуалах.

Кроме того, Создатель Сам дает пример человеку, как нужно выполнять все божественные установления: не имея нужды в совершении над Собой обрезания, Он тем не менее покоряется Закону. "Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление" (Гал.4:4,5).

Вот сколько интересного и важного сосредоточено в этом празднике; неудивительно, что церковная традиция ставит его на столь почетное место. В стихире (особом церковном песнопении), посвященном Обрезанию Господню, поется: "Сходяй Спас к роду человеческому, прият пеленами повитие, не возгнушася плотскаго обрезания, осмодневен по Матери, безначальный по Отцу. Тому вернии возопиим:Ты еси Бог наш, помилуй нас".

Откуда же пошла сама традиция совершать обрезание над младенцем мужского пола? Вот что об этом говорит первая книга Библии — книга Бытия: "Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя [в роды их]: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным" (Быт.17:10-13).

Многие высказывают недоумение, почему Создатель избрал столь странную форму заключения завета с человеком. Однако обрезание — отнюдь не "изобретение" Бога, не что-то небывалое и неслыханное. Этот религиозный ритуал практиковался у многих народов, в частности, у египтян и эфиопов, и, по-видимому, восходит к незапамятным временам — как об очень древнем о нем писал еще "отец истории" Геродот. Однако евреи не заимствовали его у египтян, так как еще до прихода в Египет уже практиковали обрезание. Бог Библии использовал ту человеческую форму заключения завета (соглашения) с высшими силами, которую применяли сами люди и которая, очевидно, соответствовала глубинным психологическим ощущениям человека — потребности в жертве и восприятию крови как носителя жизни.

Уже в эпоху написания книг Нового Завета понимание обрезания как посвящения человека Богу вытесняется крещением во имя Иисуса Христа. Часть христиан продолжала считать соблюдение предписаний Моисеева Закона, в том числе обрезания, очень важным, другая часть все больше дистанцировалась от установлений Ветхого Завета. Апостол Павел жестко критикует тех христиан, которые, достигнув "свободы во Христе" и получив спасение через искупительную Жертву Христа, пытаются "подстраховаться" соблюдением ветхозаветных установлений.

"Призван ли кто обрезанным, не скрывайся; призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто и необрезание ничто, но все в соблюдение заповедей Божьих" (1Кор.7:18-19). Он утверждает, и эти его взгляды закрепились в ранней Церкви, что для Бога не имеет значение обрезание физическое, а лишь "обрезание духовное", то есть отсечение в своем сердце греховных наклонностей и устремлений. Впрочем, здесь апостол Павел говорит полностью в соответствии с ветхозаветными пророками: "Обрежьте себя для Господа, и снимите крайнюю плоть с сердца вашего" (Иер.4:4).

Однако и по сей день в некоторых древних христианских церквях существует обряд обрезания младенцев, совершаемый перед крещением — например, у коптов и эфиопов. Это во многом связано с тем, что в традиции Эфиопской церкви не так жестко проводится граница между Ветхим и Новым заветами, а также и потому, что царский дом Эфиопии восходит к древним царям Израиля — Давиду и Соломону.

На Руси, начиная с первого января 1700 года, в праздник Обрезания Господня служится и молебен о новолетии, так как именно тогда Петр Первый постановил праздновать Новый Год первого января, как в Европе. В народе этот день чаще именовался "Васильев день", поскольку совпадал с празднованием памяти выдающегося церковного деятеля и разработчика христианского вероучения — Василия Великого. Было принято ходить по домам с поздравлениями и песнями, сыпать овес как символ плодородия.

И сейчас во всех православных храмах в этот день пройдут праздничные богослужения — торжественная вечерняя служба накануне, 13 января, так как церковный день начинается с вечера, и праздничная литургия утром 14-го.