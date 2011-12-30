Даниил, толкователь снов и укротитель львов

Ветхозаветный пророк Даниил жил в V веке до Рождества Христова. Еще в юности он попал в плен, но благодаря своим выдающимся способностям и помощи Божией сумел занять высокий государственный пост на чужбине и пережить на нем шестерых царей. Нам он известен в первую очередь как автор библейской Книги пророка Даниила, в которой содержится ряд предсказаний не только о ближайшем будущем Вавилона и Израиля, но и о пришествии в мир Мессии, а также о конце света. Согласно тексту Евангелия, Иисус Христос в своих беседах с иудеями дважды ссылался на пророчества Даниила.



Истории Ветхого Завета. Даниил во рву со львами

Пророк Даниил происходил из знатного рода. При завоевании Навуходоносором Иерусалима в 606 году до Рождества Xристова 15-летний Даниил вместе с другими иудеями попал в вавилонский плен. Там его в числе самых способных юношей определили в школу для подготовки к службе при царском дворе. Царь поступил хитро. С одной стороны, он предотвратил восстания — ведь если в стране не останется одаренной молодежи, в будущем ее просто некому будет возглавить и останется только смириться с властью захватчиков. С другой стороны, этим юношам давали блестящее образование и делали их царскими советниками в Вавилоне — с их помощью царь принимал разумные решения.

Читайте также: Страсти Христовы и тайна иорданской находки

После окончания занятий Даниил с тремя друзьями был определен на службу при царском дворе и здесь оставался в звании придворного сановника во все время царствования Навуходоносора и его пяти преемников. После покорения Вавилона он стал советником царей Дария мидийского и Кира персидского.

Бог наделил Даниила способностью понимать значение видений и снов, и эту способность он проявил, объяснив Навуходоносору его сон, который сильно смутил царя. Навуходоносору пригрезился огромный и страшный истукан, чья "голова была из чистого золота, грудь его и руки его — из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные" (Дан. 2:31-43). Именно этому сну мы обязаны выражением "колосс на глиняных ногах".

Камень, скатившийся с горы, ударил идола в глиняные ноги и разбил истукана в прах, после чего сам превратился в большую гору. Даниил объяснил царю, что идол символизировал четыре языческих царства, которые должны были сменить друг друга, начиная с его собственного, "золотого", и кончая тем, которое разделится и станет из-за этого очень хрупким. Именно разделение царства и означала смесь железа и глины. Таинственный камень, сокрушивший колосса, символизировал Мессию, а образовавшаяся гора — Его вечное Царство.

Второй сон, который Даниил растолковал тревожному царю, касался судьбы самого Навуходоносора. Властелину привиделось огромное, раскидистое дерево, со множеством плодов, от которых "питалась всякая плоть". В тени дерева прятались от жары звери, а в его ветвях гнездились птицы. Но сошел с неба "Бодрствующий и Святый" и повелел срубить дерево, сорвать с него все листья и разогнать зверей и птиц. К самому же себе царь услышал грозные и непонятые слова: "Сердце человеческое отнимется от него и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен".

Читайте также: Что есть Бог — "нечто" или Личность?

По толкованию Даниила, дерево во сне символизировало самого царя, чья власть и могущество простирались надо всей землей, как покрытые листьями ветви. Но его заносчивость и гордыня неугодны были Всевышнему, поэтому Он решил смирить Навуходоносора. По разным толкованиям, царь то ли временно сошел с ума и жил со зверями, то ли на самом деле принял скотский облик.

"Отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него — как у птицы", — сказано в Книге пророка Даниила. Но это прошло, и разум вернулся к царю, а тот благоразумно не взроптал на Бога. Напротив, пришедший в себя властелин вознес горячую благодарность Всевышнему за урок смирения.

Вторым царем, познавшим пророческий дар Даниила, стал муж дочери Навуходоносора, Валтасар, унаследовавший трон ее отца. Однажды он пировал со своими приближенными, женами и наложницами и за пирушкой возносил хвалу известным ему идолам. "Пили вино, и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных", — сказано в Книге Даниила. Это не прошло безнаказанным: внезапно царь увидел, как в воздухе появилась как бы человеческая кисть, начертавшая на каменной стене три непонятные слова "Мене текел упарсин". Перепуганный царь спросил у жены, где тот великий мудрец, о котором столько говорил ее отец, — и Даниил предстал перед Валтасаром.

Читайте также: Апостол Матфей: от мытаря до евангелиста

Перво-наперво он поставил властелину в пример и укор его предшественника Навуходоносора, который получил от Бога урок смирения и действительно смирился. Валтасар же продолжал славить своих идолов, за что и будет наказан. "Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес — разделено царство твое и дано мидянам и персам", — зловеще предсказал Даниил. Пытаясь умаслить небо, Валтасар провозгласил пророка "третьим властелином в царстве", но это не помогло. Идолопоклонник-царь был убит в ту же ночь, а его престол занял мидийский царь Дарий.

При Дарии Даниил занял важный правительственный пост и чуть ли не стал заместителем самого царя. Но языческие вельможи, позавидовавшие такой карьере, оклеветали его перед Дарием. Дело в том, что и этот царь страдал грехом гордыни и потребовал, чтобы в течение 30 дней никто в царстве не смел ни о чем просить богов или человека. Обращаться с просьбами можно было лишь к самому царю. Но Даниил пренебрег этим указом, ежедневно молясь Богу Всевышнему. Об этом вельможи донесли царю и добились, чтобы Даниила бросили на съедение львам.

Разгневанный неповиновением царь так и поступил. Даниила кинули в ров, и Дарий издевательски предложил пророку помолиться, чтобы Бог его спас. Но, судя по всему, царю не чужда была совесть: он даже аппетит потерял от своего деяния. "Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него", — сказано в Книге Даниила. А уже на рассвете окончательно раскаявшийся и расстроенный царь прибежал к месту казни: "И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила, и сказал царь Даниилу: Даниил, раб Бога живаго! Бог твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?"

Конечно, ответом царю должно было бы стать лишь львиное рычание. Но Бог сохранил своего пророка невредимым: хищники лишь ластились к нему всю ночь. Разобрав дело, Дарий повелел клеветников Даниила подвергнуть этой же казни, и уж их-то львы не пощадили.

Помимо толкования царских снов, в своей книге пророк Даниил записал несколько пророческих видений, относящихся к концу мира и ко второму пришествию Христа. По своему содержанию его книга имеет много общего с Апокалипсисом Иоанна Богослова. Например, Даниил получил несколько откровений, касавшихся прихода на землю Сына Божьего. В частности, это было откровение о 70 седминах, в котором указано время первого пришествия Мессии, о различных царствах в обличье диких и странных зверей. Открылось ему в видении и то, что Мессия будет Сыном Человеческим. Много и других дивных откровений узнал Даниил из снов, посланных ему Богом.

В царствование Кира Даниил остался в том же придворном звании. Этот царь тоже был идолопоклонником и однажды спросил своего близкого советника: отчего же тот не кланяется идолам. Даниил спокойно ответил, что это всего лишь неживые истуканы. Они заспорили с царем, который утверждал, будто божок Вир ежедневно поедает огромное количество еды. Пророку удалось доказать царю, что пожертвованные кушанья на самом деле потребляет не идол, а жрецы и их семейства. Для жрецов это кончилось плачевно: царь велел их убить, а храм идола отдал Даниилу, который его немедленно разрушил.

Но тут на царя стали негодовать вавилонские вельможи, испугавшиеся, что Кир сделается иудеем по вере. Они потребовали, чтобы царь избавился от Даниила. Властитель согласился, и Даниила… снова бросили в львиный ров. То ли это была самая популярная казнь, то ли царь не знал, что повторяется, то ли надеялся, что Даниил снова спасется… Но вряд ли, ибо, в отличие от Дария, Кир не пришел на другой день спасать своего советника, а заглянул ко рву лишь через неделю, чтобы поскорбеть о нем. Но Даниил вновь был жив — старые знакомые львы не тронули его. Изумленный царь вытащил его из рва, а противников Даниила туда кинул, и тут уж хищники пообедали.

Даниил активно участвовал в политической жизни государства. Не без его участия в 536 году царь Кир издал указ об освобождении евреев из плена. Согласно преданию, пророк Даниил показал Киру предсказание о нем в книге пророка Исаии, который жил лет двести до этого. Пораженный этим пророчеством, царь признал над собою власть Бога и повелел евреям построить в честь Него храм в Иерусалиме.

О последующей судьбе пророка Даниила ничего известно. Знаем мы лишь то, что он скончался в глубокой старости.