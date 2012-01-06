Рождественская ночь щедра на чудеса

Рождественская ночь — время чудес. Уже две тысячи лет люди с замиранием сердца ждут, когда в этот вечер на небе появятся звезды. Одна из них — Вифлеемская, та, что светила над колыбелью Христа и привела к Нему пастухов и волхвов. Это событие — сердце всех чудес, происходящих на земле. И хоть и в разные дни, но его празднуют христиане всего мира. Немудрено, что именно в ночь светлого Христова Рождества все невольно ждут удивительных свершений, которые лишний раз подтвердят — на землю пришла Божья Любовь.

Чудеса, творящиеся на Рождество, не громогласны. Они по-ночному тихи, но глубоки и пронзительны. Ведь основная их цель — достучаться до человеческого сердца, подготовить его к вести о том, что Сын Божий пришел в этот мир.

Чудеса этой ночи напоминают об умилении, которое царило в пещере, ставшей первым домом для Христа. О восторженном и наивном поклонении пастухов. О том, как вся земная мудрость в лице трех волхвов пришла поклониться Новорожденному.

По преданию, это был редкий год, когда на земле не было войн. Это и стало одним из главных чудес Рождества. Своим рождением Христос принес мир — не только между людьми, но и между человеком и Богом. Но это не единственное чудо, связанное с Его появлением на свет. По преданию, Христос родился в полночь, между субботой и воскресением. И вся вселенная запомнила эту ночь.

В Вифлеемской пещере, в самый миг рождения Сына Божьего, внезапно забил источник воды прямо из камня. А в далеком Риме из земли пробился источник благовонного масла, который стекал в Тибр, и рухнул языческий храм, которому сулили стоять вечно, и на небе появилось три солнца. Над территорией современной Испании в ту ночь появилось облако, сияющее ослепительным светом, а на самой святой земле, в Израиле, чудным образом расцвели виноградники, хотя было совсем не время их цветения.

Сама Вифлеемская звезда, которая привела к пещере с новорожденным Христом волхвов, по преданию, зажглась в день и час, когда архангел Гавриил благовестил Деве Марии о том, что она родит Сына Божьего. Звезда загорелась над Вавилоном — средоточием языческой мудрости тех дней — и привлекла внимание трех царственных мудрецов, которые отправились в дальнее путешествие, следуя за ее светом. И та привела их к колыбели Христа ровно в ночь Рождества.

Три волхва, Валтасар, Гаспар и Мельхиор, принесли в дар Христу золото, ладан и смирну — три дара для Царя, Бога и человека. Еще одним чудом, на котором явно лежит отблеск Рождества, можно считать то, что эти дары сохранились до наших дней, и сейчас находятся в монастыре святого Павла на Афоне.

Золото волхвов — это двадцать восемь небольших пластин разной формы: трапеция, четырехугольник, многоугольник. На каждой изображен тончайший филигранный орнамент, узор которого ни разу не повторяется. Ладан и смирна — небольшие, величиной с орех, шарики, всего их около семидесяти штук.

Сквозь все прошедшие века дары волхвов и поныне творят чудеса — они до сих пор благоухают, а прикосновение к ним исцеляет тех, кто одержим бесами.

С рождественскими чудесами неразрывно связано имя святого Николая Мир-Ликийского. Именно ему мы обязаны традицией дарить на Рождество подарки. По преданию, святой Николай в рождественскую ночь тайно оставлял у дверей самых бедных прихожан золотые яблоки, сладости и деньги. Жители города, где жил святой, считали это чудом и только много лет спустя узнали, что этими чудесами они обязаны своему епископу.

Самая известная история о рождественском чуде святого Николая — это рассказ о том, как он сохранил трех девушек от работы в публичном доме. Их отчаявшийся от бедности отец готов был отправить дочерей на постыдные заработки. Но святой Николай, которому Бог открыл замысел отца, тайно подбросил в их дом три мешочка с золотом. Этим он помог девушкам накопить приданое и выйти замуж.

Конечно, главное чудо наступающей ночи — это само Рождество. Оно неоспоримо превосходит все прочие события, случившиеся в этом мире. Но все-таки, наверное, каждый ждет чего-то для себя — знак, что Бог помнит его лично и заглянет именно к нему. Ведь недаром в рождественский вечер христиане зажигают свечи и ставят их на подоконники вместе с игрушками. Это знак того, что в эту ночь они готовы принять у себя Богородицу и новорожденного Спасителя.