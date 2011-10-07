Троице-Сергиева Лавра – сердце веры

8 октября Православная Церковь чтит память Преподобного Сергия Радонежского — основателя Троицкого монастыря, который впоследствии стал Лаврой. Троице-Сергиева Лавра — одна из самых почитаемых русских святынь, крупнейший центр духовного просвещения и культуры. Здесь веками собиралась уникальная библиотека рукописных и старопечатных книг. Выходцы из Лавры основали сотни русских монастырей.

В 1337 году Сергий Радонежский основал небольшой общежительный монастырь с деревянным храмом во имя Святой Троицы близ Хотькова, на холме Маковец. В 1355 году в Троицком монастыре был введен общежительный устав, который регламентировал все стороны монашеской жизни. Новый порядок и увеличение числа иноков вызвали перестройку всей обители. Вместо расположенных в произвольном порядке келий возник четко распланированный деревянный городок, состоящий из трех зон: общественной, жилой и оборонительной.

Вскоре Троицкий монастырь стал духовным центром Московских земель. Именно здесь в 1380 году Преподобный Сергий благословил войско князя Дмитрия Донского, отправлявшееся на сражение с Мамаем. На Куликово поле вместе с княжеским войском вышли два монаха-богатыря Троицкого монастыря — Пересвет и Ослябя. В 1408 году монастырь был разграблен и сожжен татарским ханом Едигеем. В последующие два века монастырь вновь отстроился и стал одной из главных российских святынь.

В 1422 году на месте деревянной церкви игумен Никон заложил главный храм обители — Троицкий собор. Он был построен силами сербских монахов из Косова, которые нашли в монастыре прибежище после битвы на Косовом поле. При строительстве собора были обретены мощи Преподобного Сергия. Расписывали собор выдающиеся иконописцы Андрей Рублев и Даниил Черный. Для пятиярусного иконостаса этого собора была написана знаменитая "Троица". В Троицком соборе принимают монашеский постриг братия обители.

Древностью отличается и церковь в честь сошествия Святого Духа на апостолов, построенная псковскими мастерами в 1476 году. Величественный Успенский собор возведен в 1559–1585 годах по повелению царя Иоанна Грозного. Возле собора находится усыпальница царя Бориса Годунова и членов его семьи.

Шатровая церковь преподобных Зосимы и Савватия Соловецких при Больничных палатах сооружена в 1635–1637 годах. Великолепием убранства в стиле "московского барокко" отличается церковь Преподобного Сергия с трапезной (1687-1692 годы). К числу памятников церковного зодчества XVIII века относятся Михеевская (1734 год) и Смоленская (1746-1753 годы) церкви, а также пятиярусная колокольня (1741-1770 годы).

В Смутное время монастырь стал одним из оплотов Второго ополчения Минина и Пожарского. Он выдержал осаду 30-тысячного польско-литовского войска, которая длилась больше года. В 1682 году, во время Стрелецкого бунта, монастырь послужил убежищем для царевны Софьи Алексеевны, царевичей Ивана и Петра. В 1689 году здесь укрывался спасшийся из Москвы бегством Петр I.

1 октября 1742 года по указу императрицы Анны Иоанновны в Троице-Сергиевом монастыре была открыта духовная семинария. Через два года после этого монастырь получил почетное наименование Лавры. Главой Лавры утверждался Митрополит Московский.

В XVIII-XIX веках Троице-Сергиева Лавра была одним из богатейших монастырей России, входила в число самых крупных землевладельцев. В монастыре жило около 400 монахов. В окрестностях Лавры возникли Вифанский монастырь, Боголюбский, Черниговско-Гефсиманский скиты и скит Параклита. В первые годы XX века на территории монастыря продолжалось строительство, сооружались новые кельи и корпуса, хозяйственные сооружения, торговые ряды. В 1905 году была организована лаврская типография.

В 1920 году Троице-Сергиева Лавра была закрыта. В ее зданиях разместился историко-художественный музей и другие учреждения. В 1929 году были закрыты последние скиты близ Лавры и сброшены лаврские колокола. К концу 1930-х годов памятники Лавры были основательно разрушены, частично перестроены и приспособлены под жилье и другие хозяйственные нужды. На территории Лавры до 1953 года находился Загорский учительский институт.

Возрождение обители началось в первый послевоенный год. В Великую Субботу 1946 года ожившие лаврские колокола возвестили о первом после закрытия Лавры богослужении в Успенском соборе. В 1993 году архитектурный ансамбль Лавры вошел в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Возобновленный монастырь и ныне занимает выдающееся место в жизни Русской Церкви. В его стенах в 1971-м, 1988-м, 1990-м годах проходили Поместные Соборы. Тысячи паломников стекаются в Троице-Сергиеву Лавру со всех концов России, из стран ближнего и дальнего зарубежья.