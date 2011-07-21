Казанская Богородица – защитница русских земель

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых на Руси. В год явления ее начался знаменитый поход за Казань атамана Ермака, увенчавшийся присоединением Сибири. Ее можно найти в любом православном храме. Теперь она есть и в космосе: весной Патриарх Кирилл передал именно эту икону русским космонавтам. Какова же история Казанской иконы?

В первой половине XVI века Казанское ханство вело постоянные войны с Московской Русью. Казанские ханы совершили около 40 походов на русские земли. Царь Иван Грозный решил устранить угрозу с востока, уничтожив Казанское ханство. Он возглавил три похода на Казань, и в 1552 году она была покорена. Волга стала русской рекой. Из плена было освобождено 60 тысяч русских людей. Началась проповедь Евангелия среди татар, была образована Казанская епархия Русской Православной Церкви. Но проповедовать Христа мусульманам было нелегким делом, особенно после пожара 28 июня 1579 года.

Пожар начался около церкви святителя Николая Тульского, истребил часть города и половину Казанского Кремля. Татары-мусульмане злорадствовали. Они были уверены, что Бог гневается на христиан, а ислам — единственная истинная вера. Но последствия этого пожара оказались совсем не такими, как они себе представляли…

Видение Матроне Казанской Божьей Матери

Город начал отстраиваться. Вместе с другими погорельцами недалеко от места начала пожара строил дом стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней дочери Матроне явилась в сонном видении Божия Матерь и повелела достать ее икону, зарытую в земле. На слова маленькой девочки никто не обратил внимания. Трижды являлась Богородица и указывала место, где укрыта чудотворная икона. Наконец, сама Матрона и ее мать стали рыть в указанном месте и нашли святую икону, обернутую в рукав рубашки. Она была светлой, как будто не лежала под слоем земли и пепла, а была только что написана.

На место чудесного обретения иконы Божией Матери прибыл архиепископ Иеремия с духовенством. Он перенес образ в ближайший храм во имя святителя Николая, где был отслужен молебен. Настоятелем этого храма был священник, которому впоследствии суждено было принять монашеский постриг с именем Ермоген, после епископской хиротонии занять Казанскую кафедру, а затем стать Патриархом Московским. Из Никольского храма икону перенесли с крестным ходом в Благовещенский собор — первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иваном Грозным. Во время шествия получили исцеление два слепца — Иосиф и Никита.

Список с иконы, явленной в Казани, изложение обстоятельств ее обретения и описание чудес были посланы в 1579 году в Москву.

Царь Иван Грозный повелел устроить на месте явления храм в честь Казанской иконы Божией Матери, где и поместили святую икону, и основать женский монастырь.

Матрона и ее мать, послужившие обретению святыни, приняли постриг в этой обители. Через 15 лет, в 1594 году, митрополит Казанский Ермоген составил сказание о событиях, очевидцем и участником которых был, — "Повесть и чудеса Пречистая Богородицы честного, славного Ея явления образа, иже в Казани".

Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной на недавно присоединенной окраине Российского царства, вскоре стала всенародной святыней. С нее было написано множество списков. В год явления ее в Казани начался знаменитый поход за Казань (за Уральские горы) казачьего атамана Ермака Тимофеевича Повольского, увенчавшийся присоединением Сибири. За последующие несколько десятков лет русские люди прошли на восток многие тысячи километров и в 1639 году вышли в первое плавание по Тихому океану.

Смутное время и Икона Казанской Божьей Матери

Настало Смутное время. Москва была занята поляками, по стране ширились междоусобицы и нестроения. Патриарх Ермоген, находясь под стражей, сумел тайно отправить в Нижний Новгород воззвание: "Пишите в Казань митрополиту Ефрему, пусть пошлет в полки к боярам и к казацкому войску учительную грамоту, чтобы они крепко стояли за веру, унимали грабеж, сохраняли братство". Нижегородцы откликнулись на призыв первосвятителя. Собранное ополчение возглавил князь Дмитрий Михайлович Пожарский.

Присоединившиеся к ополчению казанские дружины принесли с собой список с Казанской чудотворной иконы, которую в Ярославле передали князю Пожарскому. Русские войска двинулись на штурм Москвы, находившейся в руках поляков. 22 октября 1612 года они одержали крупную победу и взяли Китай-город, а через два дня — Кремль. 25 октября русские дружины торжественно, с крестным ходом, пошли в Кремль, неся Казанскую икону.

После изгнания поляков из Москвы князь Дмитрий Пожарский, по данным Никоновской летописи, поставил Казанскую икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, на Лубянке, в Москве. Позже на его средства на Красной площади был воздвигнут Казанский собор, куда в 1636 году и была перенесена икона. Сейчас этот святой образ находится в Богоявленском Патриаршем соборе Москвы.

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