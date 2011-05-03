Радоница – день поминовения усопших

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Русская православная церковь установила особые дни поминовения усопших. Таких дней в году восемь: Мясопустная суббота, три родительские субботы в Великом посту, Троицкая и Димитриевская родительские субботы, 9 Мая — День поминовения воинов — и Радоница. О Радонице ("Красной горке", "Гробках") знают даже очень далекие от Церкви люди. В этот день и верующие, и неверующие стараются почтить память своих умерших родных и друзей. Как справить поминки так, чтобы от этого была польза и мертвым, и живым?

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Поминая умерших, люди исходят из разных предпосылок. Атеисты, не верящие в жизнь после смерти, просто вспоминают, какой хороший был человек, и жалеют, что он умер. Среднестатистический обыватель выполняет ряд ритуалов, которым он научился у родственников или знакомых, зачастую не понимая их смысла, — "потому что так надо". Для православного христианина поминовение усопших — осмысленное действие.

Православные верят, что у Бога нет мертвых, у Него все живы. Души усопших сейчас находятся в состоянии, либо близком к вечному блаженству, либо близком к вечному мучению. Окончательное решение о каждой душе будет вынесено на Страшном суде, который наступит после Второго Пришествия Христова. Участь человека после смерти зависит от того, в каком направлении он двигался при жизни — к Богу или от Бога. Можно предполагать, каковы итоги жизни того или иного человека, но знать этого наверняка мы не можем. Поэтому у христианина возникает естественное желание помолиться о тех, кого он любит и кому желает вечного блаженства, чтобы Господь помиловал их души, простил их грехи и ввел в Царствие Небесное.

Поминовение усопших в христианстве имеет традиционные формы. "Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц — нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага", — еще в IV веке писал святитель Иоанн Златоуст. Самое главное, в чем нуждаются умершие — это наши молитвы о них, как личные, так и церковные. Существует благочестивая традиция раздавать милостыню или угощение с просьбой помолиться об усопших.

Русская Православная Церковь установила особые дни поминовения усопших. Таких дней в году восемь: мясопустная суббота (предпоследняя суббота перед началом Великого поста), три родительские субботы в Великом посту (вторая, третья и четвертая), Троицкая (перед Троицей) и Димитриевская (в субботу, предшествующую 8 ноября — дню памяти великомученика Димитрия Солунского) родительские субботы, 9 мая — день поминовения воинов — и Радоница (вторник после Фоминой недели).

Радоница — это девятый день после Пасхи. Святитель Афанасий Ковровский пишет, что она обязана своим происхождением тому уставному предписанию, по которому Великим постом поминовение усопших по случаю нарочитых поминальных дней (третьего, девятого и сорокового) не может быть совершено в свое время по случаю великопостной службы. Оно переносится на один из ближайших будничных дней, в который может быть совершена не только панихида, но и полная литургия. В Великом посту это только несколько суббот, а следующий такой день после Страстной, Пасхи и Светлой седмицы — это как раз и есть вторник Фоминой недели.

Как провести этот день? Желательно прийти в храм на службу. Богослужебный устав этого дня не предполагает заупокойных элементов ни в вечернем богослужении, ни в литургии, однако усопших на литургии поминают. После литургии совершается панихида. Затем, если есть возможность, люди идут на кладбище.

Придя на кладбище, можно зажечь свечу, совершить литию (это слово в буквальном смысле означает "усиленное моление"). Для совершения чина литии при поминовении усопших надо пригласить священника. Однако существует и более краткий чин (его несложно найти в интернете), который может быть совершен и мирянином. Можно просто помолиться своими словами или молитвой об усопшем, которая есть во многих молитвословах:

"Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь".

Затем можно прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного. Не нужно есть или пить на кладбище. Особенно недопустимо лить водку в могильный холм — этим оскорбляется память покойного. Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба "для усопшего" — это пережиток язычества, не имеющий никакого отношения к христианству. Также не надо оставлять на могиле еду — ее лучше отдать нищему или голодному.