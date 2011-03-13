Храм в выставочном зале Третьяковки

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Московская церковь святителя Николая в Толмачах уникальна тем, что одновременно является и действующим храмом, где совершаются богослужения, и выставочным залом Третьяковской галереи. В специальном киоте там хранится знаменитая икона Божией Матери "Владимирская". О жизни необычной церкви Pravda.Ru рассказал Евгений Стрельчик, постоянный прихожанин этого храма и выпускающий редактор "Журнала Московской Патриархии".

— Евгений Михайлович, расскажите, пожалуйста, о своем храме.

— Это уникальный храм в нашей Церкви, потому что это был первый домовый храм в музее. Община и храм существуют именно в таком статусе. Это сейчас идут споры о передаче ценностей, о передаче храмовых зданий в пользу музеев. Но тогда уже был этот опыт начат, на мой взгляд, не приходского функционера, а прихожанина. Это, конечно, мой уникальный опыт, и он показывает, что государство и Церковь могут и должны договориться по вопросу использования культурных ценностей религиозного характера.

В здании, которое является памятником архитектуры, нам показали, что это, наверное, самый сознательный опыт этого процесса. Совместное использование как икон, которые одновременно являются музейными экспонатами, так и зданий. Храм сформировался двумя потоками. Инициативой работников Третьяковской галереи и духовными чадами, прихожанами отца Николая Соколова из известной московской священнической семьи, у которой были большие духовные традиции. Вся эта семья была довольно близка к церковной политике, к окружению патриарха Пимена. Плюс ко всему, чем был уникален приход для интеллигенции, — батюшка Николай имеет светское музыкальное образование. И матушка его тоже. Это отложило отпечаток на то, что всегда к пению хора, к регенту было повышенное внимание со стороны настоятеля. Это привело к тому, что было принято решение, как мне стало известно спустя 15 лет, что решение о создании хора в Третьяковской галерее было принято на коллегии Министерства культуры. Был сформирован этот большой известный хор в Москве, не только как церковный хор, но и как исполнительский хор. Это было очень важно, потому что среди тех людей были многие из музыкальной среды.

— Ваш приход можно назвать интеллигентским? Расскажите какую-нибудь яркую историю из его жизни.

— Приходская жизнь складывается как и в других храмах, некоторой кулуарности нет. Открытый доступ, но есть некоторые бытовые особенности, что отличает от обычных приходских храмов.

Самая знаменательная история, которая длилась несколько лет — это перенос Владимирской иконы Божией Матери из залов галереи, из зала древнерусского искусства, в храм на постоянное хранение. Я еще помню, когда я делал репортажи о молебене перед иконой, прямо в зале. Тогда уже было принято документальное решение о создании храма, богослужение, как мне кажется, уже началось, но икона еще находилась в зале, в экспозиции. Галерея не закрывалась, проходили экскурсии, но при этом шли молебные пения перед Владимирской иконой Божией Матери. Потом было заказано изготовление специальной капсулы, бронированной, с инертным газом. Это уникальное инженерное решение, каких раньше не было в России, для того чтобы установить икону уже в самом храме.

Этот процесс длился достаточно долго, потому что вначале икону приносили, ставили, следили за ее климатическим состоянием, потом проверяли. Даже сейчас иногда говорят после службы: "Останься на минуточку, постой". Вижу, что приходят сотрудники галереи, открываютстекло и проверяют состояние иконы. Икону можно видеть, но прикладываться к ней не разрешают. Люди ждут этого момента и возносят молитвы. Это придает особую стилистику храму.

Сейчас появился еще один киот, в котором на Троицу переносили из залов Третьяковки "Троицу" Андрея Рублева. В нем поместили Иверскую икону Божией Матери. И, самое важное, все иконы храма — из запасников Третьяковской галереи. Все они не только объекты молитвы, но и произведения церковного искусства. Там есть Дмитровский крест, он стоит чуть в отдалении, к нему тоже нельзя прикладываться. Это создает определенную атмосферу храма, служит его отличительной чертой, задает очень важную тональность. Каждый храм по-своему отличается батюшками, хором, соборной молитвой создается какое-то определенное настроение. Здесь я это чувствую очень хорошо, я привык, это мой дом.

— Что привлекает прихожан именно в этом храме? Харизматичная личность настоятеля — протоиерея Николая Соколова? Старинные иконы? Интересные люди?

— Среди прихожан известные люди, безусловно, есть. У нас были все министры культуры. Батюшка собрал очень интересных священников, хотя они еще молодые ребята. Он вызывает всяческое уважение и обладает колоссальным духовным опытом. Мы приходим, в любом случае, к духовному отцу как к человеку, который тебя услышал. Услышал твои просьбы, твой вопрос и нашел на него ответ, который тебя удовлетворил. Но говорить, что все ходят только на батюшку посмотреть, — это, наверное, одна из неофитских вещей, о которых не стоит говорить. Безусловно, батюшку знает большинство людей, это колоссальная личность в московской церковной среде. Помимо того, что он декан Миссионерского факультета Свято-Тихоновского института, он духовник нашей Олимпийской сборной, был на четырех Олимпиадах. Его младший брат, отец Феодор Соколов, который погиб в автокатастрофе, был настоятелем храма в Тушино и работал в Синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Часть его духовных чад из армейской среды тоже оказались среди прихожан. Иногда я там встречал генералов. Туда ходят актер Алексей Баталов, бывший известный комментатор-международник Фалин.

Есть теплое отношение к родным и близким людям, ты приходишь домой, где тебя любят, ждут. Где ты можешь помолиться, это вселяет силы.

— Приход растет, новые люди появляются?

— Приход большой. Иногда появляются люди из мира спорта. Как я уже рассказывал, от отца Феодора перешли военные. Люди искусства приходят через Третьяковскую галерею. Есть среди нас и те, кто приходит из музыкальной среды. Храм сам по себе уникален тем, что это зал Третьяковской галереи. Он имеет статус выставочного зала. Идет служба уставная, без всяких сокращений, люди молятся. Но при этом там существует гардероб, контроль системы воздуха, температуры воздуха, влажностного режима. Плюс системы безопасности. Это естественно, потому что это музей. Там не бывает жарко, потому что за этим следит техника. Как только заканчивается богослужение, туда приходят посетители, там проводятся экскурсии. В чем уникальность этого храма? Там показано, как договорились церковь и музей. Не обошлось без сложностей, но в настоящий момент есть некоторый статус кво, который, на мой взгляд, очень эффективный и может служить примером нахождения консенсуса между музеем и Церковью.