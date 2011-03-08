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Ольга Гуманова

Великий канон: красота и сила покаяния

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Великопостные службы с чтением Великого покаянного канона в России особенно любимы. Православные храмы в первые дни Поста переполнены, песнопения исполняют лучшие составы церковных хоров с особой торжественностью. Главной службой столицы в эти дни становилась патриаршая, а московские первосвятители отличались особым искусством чтения Канона.

Великий канон: красота и сила покаяния

Великий канон читается за великопостным богослужением уже около 1200 лет и все это время с одинаковой силой пронзает покаянным плачем души его слушателей любой эпохи. "Откуду начну плакати окаяннаго моего жития деяний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию? Но, яко благоутробен, даждь ми прегрешений оставление", — такими словами начинается творение преподобного Андрея Критского, которое состоит из 250 тропарей (кратких стихов) и является самым длинным произведением в истории церковной гимнографии. Но Великим канон преподобного Андрея принято называть не только из-за его продолжительности, но и из-за выдающейся поэтической красоты образов, глубине мысли автора и силе ее выражения.

На первой неделе Великого поста канон читают по частям: в понедельник, вторник, среду и четверг на вечернем богослужении. Полностью его повторяют вечером в среду пятой недели Великого поста, и это богослужение называется "Марииным стоянием", потому что посвящено покаянному подвигу одной из величайших в истории покаявшихся грешниц — преподобной Марии Египетской. В честь этой святой к канону уже в более позднее время были добавлены дополнительные тропари. Изначально в Церкви Великий канон читали только в среду пятой недели Великого поста и полностью, а чтение на первой неделе по частям является более поздней традицией.

Преподобный Андрей, которого святые отцы называют мистагогом, или тайноводителем покаяния, в Великом каноне оплакивает не только собственные грехи, но и все согрешившее человечество. В девяти песнях канона перед нами предстает вся история человечества от Адама и Евы. Ветхозаветным примерам посвящена большая часть Канона — восемь из его песен.

Каждый из персонажей Священной Истории упоминается в Каноне с определенной целью — или как пример глубочайшего греховного падения, как убивший своего брата Каин, или как образец святой жизни, в сравнении с которым обличается наше недостоинство: "Иосифа праведнаго и целомудреннаго ума подражай, окаянная и неискусная душе, и не оскверняйся безсловесными стремленьми, присно беззаконнующи". Глубокая скорбь о грехах сочетается у автора Канона с таким же всецелым упованием на Бога, всегда готового принять кающегося грешника.

О жизни автора Великого канона, преподобного Андрея Критского, известно немного. Родился он около 660 года в Дамаске в семье благочестивых христиан. Из жития святого известно, что до семи лет его считали немым, потому что до этого времени он не произнес ни одного слова. Когда же, по достижении семилетнего возраста, он причастился в церкви божественных Таин Тела и Крови Христовых, немота его разрешилась, и он начал говорить. После этого чудесного события родители отдали сына обучаться книжной грамоте.

В молодости преподобный Андрей избрал для себя путь монашества и поступил в Святогробское Братство в Иерусалиме. Затем он жил Константинополе, где служил клириком главного храма Византии — Святой Софии — и исполнял должность орфанотрофа, то есть надзирателя за сиротскими домами. На этой должности он прославился своей деятельной благотворительностью и милосердием.

Около 712 года преподобный Андрей был избран епископом Крита. Согласно преданию, именно благодаря его молитве остров Крит был спасен от арабского нашествия. Когда в Византии распространилась ересь иконоборчества, он выступил в защиту святых икон. Во время своей последней поездки в Константинополь святой Андрей почувствовал приближение скорой кончины и простился с друзьями. По дороге на Крит он сильно заболел. Тяжелый недуг заставил его остановиться на острове Митилина в городке Эрессо, где святой и скончался 4 июля около 740 года. В этот же день Церковь и доныне совершает его память — 17 июля по новому стилю.

В Русской православной церкви богослужения с чтением Великого канона традиционно любимы верующими. В некоторых поместных Церквах православные собираются на службу с чтением Великого канона только в первый день поста, а уже во вторник, среду и четверг на великом повечерии можно увидеть лишь скороговоркой читающего священника, пару певчих и немногочисленных молящихся старушек. Но не так в России — Великому канону здесь придают особое значение и читают его с особой торжественностью, и собираются на это богослужение все верующие, которые имеют хотя бы малейшую возможность это сделать. Православные храмы в эти дни переполнены, поют лучшие хоры, часто службу возглавляет настоятель, а не второй или третий священник. Поскольку Великий канон читается в самом начале богослужения, на повечерие желательно не опаздывать — иначе пропустите главное. Или просто физически не сможете войти.

Одним из лучших чтецов и знатоков Великого покаянного канона считался патриарх Пимен (Извеков). В сети легко найти записи канона в его исполнении, сделанные в Богоявленском соборе в Елохове в 1980-е годы. Впоследствии в том же знаменитом кафедральном соборе богослужение с чтением Великого канона ежегодно возглавлял патриарх Алексий II.

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Автор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы религия церковь православие
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