"Батюшка, благословите не поститься!" Можно ли облегчить пост?

С началом каждого из многодневных православных постов люди обращаются к священникам с просьбой о том, что по-церковному называется "послаблением". Батюшек просят в виде исключения, по причине "трудных жизненных обстоятельств" разрешить то, чего по церковным канонам в пост делать не полагается — например, скоромную еду или супружеские отношения. Но зачем тогда пост?

В православной традиции Великий пост образно представляют как долгое и трудное путешествие к Пасхе.

"Воздержанием плоть смирить все поспешим, проходя божественное поприще непорочного поста и молитвами и слезами Господа, спасающего нас взыщем", — так можно перевести на современный русский язык слова одного из церковных песнопений.

"Путешествие, паломничество! Однако, как только мы вступаем в "светлую печаль" Поста, мы видим — далеко, далеко впереди — конец пути. Этот конец пути, его цель — радость Пасхи, вход в сияние славы Царства Небесного. И то, что мы видим издалека, это предвкушение Пасхи, освещает "постную печаль", превращает ее в "духовную весну". Ночь может быть долга и темна, но во все время пути нам кажется, что таинственный и сияющий свет зари освещает горизонт", — писал в своей книге "Великий Пост" протопресвитер Александр Шмеман.

Тем не менее, вступая в пост, многие люди стремятся прихватить с собой в духовное путешествие нечто привычное и полезное в обычной жизни, но совершенно бесполезное и обременительное в трудном походе. Представьте себе барышню, которая решила присоединиться к группе бывалых туристов и слезно их умоляет: "А можно я пойду с вами в сапогах на шпильках? Ну, пожалуйста! Нет у меня ни кроссовок, ни берцев, не люблю я всю эту грубую спортивную обувь". Конечно, можно отправиться и на шпильках в лес или в горы, вот только достигнуть цели путешествия с такой экипировкой будет довольно затруднительно. В жизни современного человека такими "шпильками" служат, в первую очередь, развлечения. Во времена, когда были составлены церковные каноны относительно поста, человек не был окружен таким количеством развлекательной информации, как в наши дни, и в творениях святых отцов о зрелищах не написано так много, как о еде. Но любой верующий человек, имеющий опыт поста, может засвидетельствовать, что ничто так не выбивает из молитвенной "колеи", как телевизор, радио, социальные сети и другие развлечения.

"У современного человека очень много пристрастий. Одним из них является стремление к постоянному веселью, к забавам, чему способствует огромное количество развлекательных программ по телевидению. Пост — это еще и воздержание от всяких развлечений, от того, что отвлекает сознание от самого главного. Вот почему благочестивые люди стараются не смотреть во время поста никаких развлекательных программ и кинофильмов; а если и смотрят телевизор, то лишь по надобности, поскольку именно телевидение является сегодня средством донесения до людей новостей о жизни страны и всего мира. Каждый человек должен сам определить, что для него является опасным в жизни, что разрушает его внутренний мир, что отвлекает его сознание, и взять под контроль эту сторону жизни, стремясь в дни святого Великого поста, отказываясь от того, что привычно и приятно, возложить на себяподвиг воздержания. Пост — это лекарство, которое действительно способно нас излечить. Пост — это великая сила самоограничения, которая помогает человеку расти духовно", — сказал как-то в своей проповеди на начало Великого Поста патриарх Московский и всея Руси Кирилл, слова которого приводит официальный сайт Московского Патриархата.

Каждый год в начале поста СМИ дружно начинают приводить цитаты из святых отцов и подвижников благочестия, в которых говорится о том, что не согрешать злобой против ближнего во время поста важнее, чем воздерживаться от скоромной пищи. Например, преподобный Лев Оптинский говорил:

"Воздержания не в том сущность и сила, чтобы пищи не кушать, но да ижденет от сердца всякое памятозлобие и сему подобное; вот в чем истинный пост, и какового от нас паче всего требует Господь".

Некоторые православные, вырвав подобные цитаты из великопостного контекста, делают для себя выводы, что, если не обижать ближнего, то можно с чистой совестью отправить в рот кусок сыра или яичницу. На самом же деле, речь здесь идет о том, что телесное воздержание неполно и несовершенно, если ему не сопутствует борьба с греховными страстями. Но пищевых ограничений при этом никто не отменял. Церковные каноны в этом плане отличаются строгостью — согласно им, тех, кто вообще не соблюдает Святую Четыредесятницу, положено отлучать от Церкви. А за вкушение Великим постом скоромной пищи верующих положено лишать причастия на Пасху и возлагать на них эпитимии — церковные наказания.

"Я хочу спросить у людей, которые выбрали себе девизом "главное — людей не есть", как они на Пасху разговляются?" — шутливо замечает по этому поводу одна из популярных православных блогеров.

Послабления в посте полагаются больным, беременным, кормящим матерям, воинам, путешественникам, заключенным — всем, кому жизненные обстоятельства не позволяют соблюдать пост со всей строгостью. Но, опять же, речь идет об уменьшении строгости, а не об отмене поста вообще.

Впрочем, не следует воспринимать церковные правила поста как одну сплошную страшилку, грозящую грешникам адскими муками. Скорее, это проверенная многовековым опытом инструкция о том, как получить духовную пользу и радость. Именно так следует ответить на все многочисленные "а можно?" — да, можно и побаловать себя вкусненьким, и весело проводить время в сети, и не соблюдать пост вообще, вот только пасхальной радости тогда не достигнешь.

"Единственное, что мы вправе сказать, говоря о посте с другими людьми, особенно непостящимися, — это свидетельствовать о собственном опыте, о том, как пост влияет на нашу душу, подчеркивая, что это не наше собственное достижение, а милость Божия, которая открывается нам во время поста. Мы не должны скрывать от людей того, что пост есть великое и сильное лекарство, действительно исцеляющее душевные недуги человека. Но все, что мы говорим о посте, никоим образом не должно служить нашему самовосхвалению и уничижению других людей", — сказал патриарх Кирилл.