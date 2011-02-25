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Михаил Гуманов

Христиане всего мира прощаются с мясом

Религия

Православные готовятся к Великому Посту. Перед длительным периодом воздержания у христианских народов принято как следует поесть и повеселиться. По этому случаю в разных странах мира прошли карнавалы и народные гуляния. В эти дни позволены и причудливые костюмы, и обильные застолья, но важно помнить, что впереди покаяние.

Христиане всего мира прощаются с мясом

В 2023 году христиане всего мира празднуют Пасху в разные дни: римско-католики будут праздновать 9 апреля, а православные и греко-католики – 15 апреля. У православных, католиков, протестантов и последователей древневосточных церквей наступит день, когда вспоминается Воскресение Христово. Перед светлым праздником верующие будут держать Великий Пост — время усиленной молитвы и ограничения себя в плотских желаниях.

Конечно же, к этому духовному подвигу нужно как следует подготовиться. И как на Западе, так и на Востоке подготовка к Посту подразумевает не только особенные богослужения, но и бытовую подготовку к воздержанию. Христиане завершают зимний цикл праздников, связанных с явлением в мир Спасителя — Рождество, Крещение, Сретение. Заканчивается ликование о Воплощении Творца. Скоро мир замрет в ожидании крестной жертвы Сына Божия. Но пока, на границе зимы и весны, люди радуются, как радовались апостолы на границе ветхого и нового времен. Христос скоро уйдет совершить то, ради чего Он явился в мир, но пока Он еще гуляет по холмам Палестины со своими учениками. Потому, готовясь к отказу от мяса или плотских утех, в дни перед Постом христиане празднуют одно и то же, хотя у нас эти дни называют Масленицей, а на Западе — Карнавалом или Марди Гра.

В России Великому Посту предшествуют три недели особых богослужений. За три недели до начала Поста в воскресение вспоминается притча о мытаре и фарисее — о том, что искреннее покаяние в грехах важнее показной праведности. В последующую неделю даже по строгому уставу разрешено есть мясо каждый день, в том числе в обычно постные среду и пятницу. За две недели вспоминается притча о блудном сыне — о том, что каждый человек, сколь много бы он не грешил, может вернуться к Отцу. После этого идет обычная, "пестрая" неделя с постными средами и пятницами. И наконец, за неделю до начала Поста вспоминается Страшный Суд, а также изгнание Адама и Евы. Праотец и праматерь уходят из рая, и грядущие поколения обречены на смерть, пока Христос не искупит грехи людей в своем первом пришествии и не даст вечную жизнь принявшим его — во втором. В этот день календарного цикла крайний раз перед грядущим постом можно есть мясо.

Далее же, до Прощеного воскресенья, за которым следует собственно Пост, начинается необычная неделя — "сырная", или Масленица. По календарю, в эти дни не едят мяса, но на прочие "скоромные" продукты — молоко, яйца, рыбу — запрета нет. Своеобразное безвременье — еще не Пост, но уже и не мясоед. Как в древности, так и в наши дни на Масленицу люди собираются вместе, ходят в гости к родственникам, прощают друг другу старые обиды. Даже простонародные названия дней этой недели — "встреча", "заигрыш", "лакомки", "разгуляй", "тещины вечерки", "золовкины посиделки" — напоминают нам о том, что предпостные дни нужно провести не только в веселии, но и в семейном кругу. Готовясь к дням, когда нужно будет исполнить первую заповедь Христову — о любви к Богу, люди не должны забывать и о второй — любить ближнего своего, как самого себя.

У современного человека Масленица ассоциируется, конечно же, с блинами и народными гуляниями. Часто считается, что народные обычаи, связанные с этими днями, — пережитки славянского язычества, некоего солярного культа. Действительно, многие языческие обряды были адаптированы народным христианством. Но ведь и само язычество, если понимать под ним верования русских до принятия Христа, содержало в себе, как и у других народов, не только идолопоклонство, но и память о Едином Творце. Весна сменяет зиму — и на смену Ветхому приходит Новый Завет. Христос — вот истинное Солнце Правды. Его, пришедшего, уходящего на крестную смерть и вновь возвращающегося, — неосознанно славили язычники и уже осознанно — христиане. А по поводу таких обычаев, как пляски вокруг горящих чучел, пьянство и кулачные бои, стоит вспомнить слова апостола Павла: "Все мне позволительно, но не все полезно".

В том, что Масленица не является уникальным славянским обычаем, нас убеждают и традиции Западной Европы. Там гуляния перед Великим Постом носят не менее широкий характер. Сейчас слово "карнавал" обозначает любые яркие народные гуляния, но изначально так назывались именно весенние празднества перед Постом в средневековой Италии. Их отголосками являются знаменитые карнавалы в Венеции и Рио-де-Жанейро. По латыни carne vale! — "прощай, мясо!". Сейчас эти празднования в католических странах обычно называются Марди Гра (французское mardi gras — "жирный вторник"). Как правило, этот праздник также связан с шумными гуляниями, танцами и последующей трапезой, одним из основных блюд которой являются те же самые блины.

Не стоит думать, что в России гуляют целую неделю, а на Западе — один только вторник. В южных штатах США гуляния, предваряющие Пост, начинаются аж на Крещение (по григорианскому календарю — 6 января)! А вторник в названии связан с разными способами расчета длительности Великого Поста. В католической традиции Великий Пост начинается на два дня позже, чем в православной: не в понедельник, а в среду (ее называют "Пепельная Среда"). Поэтому крайний день перед Постом — это не "Прощеное Воскресенье", а "Жирный Вторник".

Однако традиции подготовки к Посту отличаются не только между Западом и Востоком, но и между отдельными странами. Например, в Греции кульминация трехнедельного праздника "апокриэс" приходится на четверг предыдущей недели. Этот день так и называется — "день жареного мяса". А в саму масленичную неделю греки едят не блины, а макароны с сыром. Армяне называют эти дни "Бун Барекендан", "радость жизни" или "воспоминание рая". Их национальная еда в дни перед Великим Постом — простокваша мацони и молочная каша.

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Автор Михаил Гуманов
Михаил Гуманов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы москва пепельная среда
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