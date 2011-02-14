Мученик Трифон помогает найти работу

Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.



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По сложившейся традиции у святых часто просят помощи в тех делах, которые имеют отношение к их земной жизни. Так, великомученика Пантелеимона, который был искусным врачом, просят об исцелении больных, апостолов Петра и Андрея считают покровителями рыбаков и мореплавателей, у мученика Иоанна Нового, который был при жизни купцом, просят помощи в торговых делах. Некоторым святым молятся о преодолении тех пороков или недостатков, которые они с Божией помощью победили: так, мученика Вонифатия просят об избавлении от пьянства и наркомании, преподобного Ефрема Сирина — от страсти гнева, а преподобного Сергия Радонежского, которому в отрочестве с трудом давалось книжное учение, — о школьных успехах детей.

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Но с мучеником Трифоном, чью память Русская православная церковь празднует 14 февраля по новому стилю, вышло иначе. Хотя он не был ни наемным работником, ни работодателем, верующие просят у него помощи именно в трудоустройстве и получают ответ на свои молитвы.

Как повествует житие святого, Трифон родился в III веке во Фригийской области, в селении Кампсады, близ города Апамеи. Родители его были простыми крестьянами, бедными и благочестивыми людьми. Трифон с детства помогал им по хозяйству, пас гусей.

Однажды на родное село Трифона напали полчища насекомых, истреблявших посевы. Жителям Кампсад грозил голод. Трифон, бывший тогда еще ребенком, в простоте помолился Богу, и вредители чудесным образом исчезли, как будто растворились в воздухе.

Впоследствии в Церкви был установлен особый чин молитвенного обращения к мученику Трифону, который совершается при нападении вредителей на посевы или насаждения. Если вы городской житель, но вас замучили тараканы или мыши, вы имеете полное право заказать в церкви "Заклинание святого Трифона от гадов". В отличие от разного рода народных заговоров, чтение которых, с точки зрения Церкви, считается тяжким грехом, чинопоследование мученику Трифону вполне канонично.

После чудесного случая с изгнанием насекомых о юноше-молитвеннике пошла слава. Когда Трифону было около 17 лет, слух о нем дошел до римского императора Гордиана, дочь которого страдала беснованием. Трифона позвали в Рим, чтобы исцелить больную. По преданию, когда Трифон приблизился к Риму на расстояние трех дней пути, лукавый дух не смог вынести его приближения и вышел из царевны.

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Чтобы убедиться, что юноша действительно исцелил царевну, император пожелал увидеть изгнанного из царевны демона своими глазами. После уединенной молитвы к Богу и строгого поста в течение шести дней святой Трифон приказал нечистому духу явиться зримо императору и его приближенным. Лукавый явился перед императорским двором в виде ужасного черного пса с огненными глазами. На вопрос Трифона о том, как нечистый посмел вселиться в создание Божие, бес ответил, что над христианами он такой власти не имеет, а может мучить только тех, "кто следует своим похотям и дела, угодные нам, творит". Многие, услышав эти слова, отказались от идолопоклонства и уверовали во Христа.

Когда в 249 году на царский престол вступил жестокий гонитель христиан император Декий, святой Трифон, без боязни проповедовавший веру во Христа и проводивший верующих к Крещению, был приведен на допрос, во время которого ни на шаг не отступил от своей веры. "Принесу Богу моему совершенное исповедание, и если сохраню неизменною, как многоценное сокровище, благочестивую веру в Него, и сделаюсь жертвою Тому, Кто Сам принес Себя в жертву ради меня", — приводит его ответ житие.

Мученика Трифона подвергли жестоким истязаниям. Его подвесили на дереве и били в течение трех часов. Затем тело его терзали железными крючьями, а раны прижигали огнем. После этих мучений Трифону вбили в ступни ног железные гвозди и заставили так ходить по городу. Увидев, что Трифон стойко переносит любые муки, мучители приговорили святого к казни через усечение мечом. Как сообщает житие, Трифон умер с молитвою на устах прежде, чем его шеи коснулся меч. Это произошло в Никее в 250 году от Рождества Христова.

Существует предание, что при царе Иоанне Грозном во время охоты улетел любимый царский кречет. Царь приказал сокольнику Трифону Патрикееву найти улетевшую птицу, а за неисполнение приказа пригрозил смертью. Сокольник Трифон прочесал все окрестные леса, но так и не нашел царского сокола.

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На третий день сокольник долго молился своему небесному покровителю, мученику Трифону, а после, утомленный долгими поисками, упал и заснул. Во сне он увидел юношу на белом коне, державшего на руке царского кречета. Этот юноша произнес: "Возьми пропавшую птицу, поезжай с Богом к царю и ни о чем не печалься". Проснувшись, сокольник увидел неподалеку на сосне кречета, которого искал. Он тут же отвез его к царю и рассказал о чудесной помощи, полученной им от святого мученика Трифона. Вскоре на том месте, где было явление святого, сокольник Трифон Патрикеев построил часовню, а затем и церковь во имя святого мученика Трифона.

В 1803 году в Россию из города Котор в Черногории, где хранится глава святого, привезли частицу мощей мученика Трифона и передали ее в Трифоновскую церковь. В 1819 году эта святыня была вложена в трех ковчежцах в икону святого мученика Трифона, находившуюся в построенной в его честь церкви. Когда в 1930 году Трифоновский храм был закрыт, икону с частицей мощей перенесли в соседнюю церковь Знамения Пресвятой Богородицы. Она находится недалеко от Рижского вокзала в Москве, неподалеку от места явления святого Трифона сокольнику.

В прежние времена перед иконой мученика Трифона традиционно молились девушки на выданье, мечтающие встретить хорошего жениха. Считалось, что святой помогает в устроении брака. Сегодня в любое время дня перед иконой можно увидеть нескольких человек, которые молятся об успешном устройстве на работу. Они ставят свечи, читают святому акафист и искренне надеются на его помощь. Многие возвращаются к мученику Трифону снова, уже для того, чтобы поблагодарить святого за свое благополучное трудоустройство.

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Православные верят, что мученик Трифон очень отзывчивый святой. "Неудобно беспокоить по мелочам" — это не про него. Охотно помогавший односельчанам при жизни, он не оставляет без участия всех приходящих к нему и в наши дни. И главное чудо, которым он делится с пришедшими, — это чудо веры.