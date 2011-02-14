Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе.
Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.
По сложившейся традиции у святых часто просят помощи в тех делах, которые имеют отношение к их земной жизни. Так,
Некоторым святым молятся о преодолении тех пороков или недостатков, которые они с Божией помощью победили: так,
Но с мучеником Трифоном, чью память Русская православная церковь празднует 14 февраля по новому стилю, вышло иначе. Хотя он не был ни наемным работником, ни работодателем, верующие просят у него помощи именно в трудоустройстве и получают ответ на свои молитвы.
Как повествует житие святого, Трифон родился в III веке во Фригийской области, в селении Кампсады, близ города Апамеи. Родители его были простыми крестьянами, бедными и благочестивыми людьми. Трифон с детства помогал им по хозяйству, пас гусей.
Однажды на родное село Трифона напали полчища насекомых, истреблявших посевы. Жителям Кампсад грозил голод. Трифон, бывший тогда еще ребенком, в простоте помолился Богу, и вредители чудесным образом исчезли, как будто растворились в воздухе.
Впоследствии в Церкви был установлен особый чин молитвенного обращения к мученику Трифону, который совершается при нападении вредителей на посевы или насаждения. Если вы городской житель, но вас замучили тараканы или мыши, вы имеете полное право заказать в церкви "Заклинание святого Трифона от гадов". В отличие от разного рода народных заговоров, чтение которых, с точки зрения Церкви, считается тяжким грехом, чинопоследование мученику Трифону вполне канонично.
После чудесного случая с изгнанием насекомых о юноше-молитвеннике пошла слава. Когда Трифону было около 17 лет, слух о нем дошел до римского императора Гордиана, дочь которого страдала беснованием. Трифона позвали в Рим, чтобы исцелить больную. По преданию, когда Трифон приблизился к Риму на расстояние трех дней пути, лукавый дух не смог вынести его приближения и вышел из царевны.
Чтобы убедиться, что юноша действительно исцелил царевну, император пожелал увидеть изгнанного из царевны демона своими глазами. После уединенной молитвы к Богу и строгого поста в течение шести дней святой Трифон приказал нечистому духу явиться зримо императору и его приближенным. Лукавый явился перед императорским двором в виде ужасного черного пса с огненными глазами.
На вопрос Трифона о том, как нечистый посмел вселиться в создание Божие, бес ответил, что над христианами он такой власти не имеет, а может мучить только тех, "кто следует своим похотям и дела, угодные нам, творит". Многие, услышав эти слова, отказались от идолопоклонства и уверовали во Христа.
Когда в 249 году на царский престол вступил жестокий гонитель христиан император Декий, святой Трифон, без боязни проповедовавший веру во Христа и проводивший верующих к Крещению, был приведен на допрос, во время которого ни на шаг не отступил от своей веры.
"Принесу Богу моему совершенное исповедание, и если сохраню неизменною, как многоценное сокровище, благочестивую веру в Него, и сделаюсь жертвою Тому, Кто Сам принес Себя в жертву ради меня", — приводит его ответ житие.
Мученика Трифона подвергли жестоким истязаниям. Его подвесили на дереве и били в течение трех часов. Затем тело его терзали железными крючьями, а раны прижигали огнем. После этих мучений Трифону вбили в ступни ног железные гвозди и заставили так ходить по городу. Увидев, что Трифон стойко переносит любые муки, мучители приговорили святого к казни через усечение мечом.
Как сообщает житие, Трифон умер с молитвою на устах прежде, чем его шеи коснулся меч. Это произошло в Никее в 250 году от Рождества Христова.
Существует предание, что при царе Иоанне Грозном во время охоты улетел любимый царский кречет. Царь приказал сокольнику Трифону Патрикееву найти улетевшую птицу, а за неисполнение приказа пригрозил смертью. Сокольник Трифон прочесал все окрестные леса, но так и не нашел царского сокола.
На третий день сокольник долго молился своему небесному покровителю, мученику Трифону, а после, утомленный долгими поисками, упал и заснул. Во сне он увидел юношу на белом коне, державшего на руке царского кречета. Этот юноша произнес:
"Возьми пропавшую птицу, поезжай с Богом к царю и ни о чем не печалься".
Проснувшись, сокольник увидел неподалеку на сосне кречета, которого искал. Он тут же отвез его к царю и рассказал о чудесной помощи, полученной им от святого мученика Трифона. Вскоре на том месте, где было явление святого, сокольник Трифон Патрикеев построил часовню, а затем и церковь во имя святого мученика Трифона.
В 1803 году в Россию из города Котор в Черногории, где хранится глава святого, привезли частицу мощей мученика Трифона и передали ее в Трифоновскую церковь. В 1819 году эта святыня была вложена в трех ковчежцах в икону святого мученика Трифона, находившуюся в построенной в его честь церкви. Когда в 1930 году Трифоновский храм был закрыт, икону с частицей мощей перенесли в соседнюю церковь Знамения Пресвятой Богородицы. Она находится недалеко от Рижского вокзала в Москве, неподалеку от места явления святого Трифона сокольнику.
В прежние времена перед иконой мученика Трифона традиционно молились девушки на выданье, мечтающие встретить хорошего жениха. Считалось, что святой помогает в устроении брака. Сегодня в любое время дня перед иконой можно увидеть нескольких человек, которые молятся об успешном устройстве на работу. Они ставят свечи, читают святому акафист и искренне надеются на его помощь. Многие возвращаются к мученику Трифону снова, уже для того, чтобы поблагодарить святого за свое благополучное трудоустройство.
Православные верят, что мученик Трифон очень отзывчивый святой.
"Неудобно беспокоить по мелочам" — это не про него.
Охотно помогавший односельчанам при жизни, он не оставляет без участия всех приходящих к нему и в наши дни. И главное чудо, которым он делится с пришедшими, — это чудо веры.
О, святы́й му́чениче Христо́в Три́фоне, ско́рый помо́щниче всем к тебе́ прибега́ющим, и моля́щимся пред святы́м твои́м о́бразом скоропослу́шный предста́телю! Услы́ши ны́не и на вся́кий час моле́ние нас, почита́ющих святу́ю па́мять твою́, и предста́тельствуй о нас пред Го́сподем на вся́ком ме́сте. Ты бо, уго́дниче Христо́в, святы́й му́чениче и чудотво́рче Три́фоне, в вели́ких чудесе́х возсия́вый, пре́жде исхо́да твоего́ от жития́ сего́ тле́ннаго моли́лся еси́ за ны ко Го́споду и испроси́л еси́ у Него́ дар сей: а́ще кто в ко́ей-ли́бо ну́жде, беде́, печа́ли и боле́зни душе́вней или́ теле́сней призыва́ти на́чнет свято́е и́мя твое́, той изба́влен бу́дет от вся́каго прило́га зла́го. И я́коже ты не́когда дщерь царе́ву, во гра́де Ри́ме от диа́вола му́чиму, исцели́л еси́, си́це и нас от лю́тых его́ ко́зней сохрани́ во вся дни жития́ на́шего, наипа́че же в день после́дняго на́шего издыха́ния предста́тельствуй о нас. Бу́ди нам тогда́ помо́щник, и ско́рый прогони́тель лука́вых духо́в, и к Ца́рствию Небе́сному предводи́тель, иде́же ты ны́не предстои́ши с ли́ки святы́х у Престо́ла Бо́жия. Моли́ Го́спода, да сподо́бит и нас прича́стники бы́ти присносу́щнаго весе́лия и ра́дости, да с тобо́ю ку́пно удосто́имся сла́вити Отца́, и Сы́на, и Свята́го Уте́шителя Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Перевод: О, святой мученик Христов Трифон, скорый помощник и всем, к тебе прибегающим и молящимся пред святым твоим образом скоро слышащий их заступник! Услышь ныне и на всякий час моление нас, недостойных рабов твоих, почитающих святую память твою во всесвященном храме сем, и ходатайствуй о нас пред Господом на всяком месте. Ибо, ты угодник Христов, великими чудесами просиявший, источаешь исцеления прибегающим к тебе с верою и находящихся в скорбях людей защищаешь, как сам ты обещал прежде исхода твоего от жития сего тленного молиться за нас ко Господу и испросил у Него такой дар: если кто в какой-либо нужде, печали и болезни душевной или телесной призывать начнет святое имя твое, тот да избавлен будет от всякого нападения злого. И как ты некогда царскую дочь во граде Риме мучимую диаволом исцелил, так и нас от лютых его козней сохрани во все дни жизни нашей, особенно же в день последнего нашего вздоха ходатайствуй о нас. Будь нам тогда помощником и скоро прогони лукавых духов, и в Царство Небесное приведи. И там, где ты ныне предстоишь с сонмами святых у Престола Божия, моли Господа, да сподобит и нас стать причастниками вечного веселия и радости, дабы мы с тобою вместе прославляли Отца и Сына и Святого Утешителя Духа во веки. Аминь.
О, святы́й му́чениче Христо́в Три́фоне, услы́ши ны́не и на вся́кий час моле́ние нас, раб Бо́жиих (имена), и предста́тельствуй о нас пред Го́сподем. Ты не́когда дщерь царе́ву, во гра́де Ри́ме от диа́вола му́чиму, исцели́л еси́: си́це и нас от лю́тых его́ ко́зней сохрани́ во вся дни жития́ на́шего, наипа́че же в день после́дняго на́шего издыха́ния предста́тельствуй о нас. Моли́ Го́спода, да сподо́бит и нас прича́стники бы́ти присносу́щнаго весе́лия и ра́дости, да с тобо́ю ку́пно удосто́имся сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Перевод: О, святой мученик Христов Трифон, услышь ныне и на всякий час моление нас, рабов Божиих (имена), и ходатайствуй о нас пред Господом. Ты некогда царскую дочь, во граде Риме мучимую диаволом, исцелил: так и нас от лютых его козней сохрани во все дни жизни нашей, особенно же в день последнего нашего вздоха ходатайствуй о нас. Моли Господа, да сподобит и нас стать причастниками вечного веселия и радости, дабы мы с тобою вместе удостоились славить Отца и Сына и Святого Утешителя Духа во веки веков.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.