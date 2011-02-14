Мученик Трифон помогает найти работу

Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе.

Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.

По сложившейся традиции у святых часто просят помощи в тех делах, которые имеют отношение к их земной жизни. Так,

великомученика Пантелеимона , который был искусным врачом, просят об исцелении больных,

, который был искусным врачом, просят об исцелении больных, апостолов Петра и Андрея считают покровителями рыбаков и мореплавателей,

считают покровителями рыбаков и мореплавателей, у мученика Иоанна Нового, который был при жизни купцом, просят помощи в торговых делах.

Некоторым святым молятся о преодолении тех пороков или недостатков, которые они с Божией помощью победили: так,

мученика Вонифатия просят об избавлении от пьянства и наркомании,

просят об избавлении от пьянства и наркомании, преподобного Ефрема Сирина — от страсти гнева,

— от страсти гнева, а преподобного Сергия Радонежского, которому в отрочестве с трудом давалось книжное учение, — о школьных успехах детей.

Но с мучеником Трифоном, чью память Русская православная церковь празднует 14 февраля по новому стилю, вышло иначе. Хотя он не был ни наемным работником, ни работодателем, верующие просят у него помощи именно в трудоустройстве и получают ответ на свои молитвы.

Житие святого Трифона

Как повествует житие святого, Трифон родился в III веке во Фригийской области, в селении Кампсады, близ города Апамеи. Родители его были простыми крестьянами, бедными и благочестивыми людьми. Трифон с детства помогал им по хозяйству, пас гусей.

Однажды на родное село Трифона напали полчища насекомых, истреблявших посевы. Жителям Кампсад грозил голод. Трифон, бывший тогда еще ребенком, в простоте помолился Богу, и вредители чудесным образом исчезли, как будто растворились в воздухе.

Впоследствии в Церкви был установлен особый чин молитвенного обращения к мученику Трифону, который совершается при нападении вредителей на посевы или насаждения. Если вы городской житель, но вас замучили тараканы или мыши, вы имеете полное право заказать в церкви "Заклинание святого Трифона от гадов". В отличие от разного рода народных заговоров, чтение которых, с точки зрения Церкви, считается тяжким грехом, чинопоследование мученику Трифону вполне канонично.

Исцеление Трифоном дочери римского императора

После чудесного случая с изгнанием насекомых о юноше-молитвеннике пошла слава. Когда Трифону было около 17 лет, слух о нем дошел до римского императора Гордиана, дочь которого страдала беснованием. Трифона позвали в Рим, чтобы исцелить больную. По преданию, когда Трифон приблизился к Риму на расстояние трех дней пути, лукавый дух не смог вынести его приближения и вышел из царевны.

Чтобы убедиться, что юноша действительно исцелил царевну, император пожелал увидеть изгнанного из царевны демона своими глазами. После уединенной молитвы к Богу и строгого поста в течение шести дней святой Трифон приказал нечистому духу явиться зримо императору и его приближенным. Лукавый явился перед императорским двором в виде ужасного черного пса с огненными глазами.

На вопрос Трифона о том, как нечистый посмел вселиться в создание Божие, бес ответил, что над христианами он такой власти не имеет, а может мучить только тех, "кто следует своим похотям и дела, угодные нам, творит". Многие, услышав эти слова, отказались от идолопоклонства и уверовали во Христа.

Когда в 249 году на царский престол вступил жестокий гонитель христиан император Декий, святой Трифон, без боязни проповедовавший веру во Христа и проводивший верующих к Крещению, был приведен на допрос, во время которого ни на шаг не отступил от своей веры.

"Принесу Богу моему совершенное исповедание, и если сохраню неизменною, как многоценное сокровище, благочестивую веру в Него, и сделаюсь жертвою Тому, Кто Сам принес Себя в жертву ради меня", — приводит его ответ житие.

Истязания святого Трифона

Мученика Трифона подвергли жестоким истязаниям. Его подвесили на дереве и били в течение трех часов. Затем тело его терзали железными крючьями, а раны прижигали огнем. После этих мучений Трифону вбили в ступни ног железные гвозди и заставили так ходить по городу. Увидев, что Трифон стойко переносит любые муки, мучители приговорили святого к казни через усечение мечом.

Как сообщает житие, Трифон умер с молитвою на устах прежде, чем его шеи коснулся меч. Это произошло в Никее в 250 году от Рождества Христова.

Чудеса, творимые Трифоном, после смерти

Существует предание, что при царе Иоанне Грозном во время охоты улетел любимый царский кречет. Царь приказал сокольнику Трифону Патрикееву найти улетевшую птицу, а за неисполнение приказа пригрозил смертью. Сокольник Трифон прочесал все окрестные леса, но так и не нашел царского сокола.

На третий день сокольник долго молился своему небесному покровителю, мученику Трифону, а после, утомленный долгими поисками, упал и заснул. Во сне он увидел юношу на белом коне, державшего на руке царского кречета. Этот юноша произнес:

"Возьми пропавшую птицу, поезжай с Богом к царю и ни о чем не печалься".

Проснувшись, сокольник увидел неподалеку на сосне кречета, которого искал. Он тут же отвез его к царю и рассказал о чудесной помощи, полученной им от святого мученика Трифона. Вскоре на том месте, где было явление святого, сокольник Трифон Патрикеев построил часовню, а затем и церковь во имя святого мученика Трифона.

В 1803 году в Россию из города Котор в Черногории, где хранится глава святого, привезли частицу мощей мученика Трифона и передали ее в Трифоновскую церковь. В 1819 году эта святыня была вложена в трех ковчежцах в икону святого мученика Трифона, находившуюся в построенной в его честь церкви. Когда в 1930 году Трифоновский храм был закрыт, икону с частицей мощей перенесли в соседнюю церковь Знамения Пресвятой Богородицы. Она находится недалеко от Рижского вокзала в Москве, неподалеку от места явления святого Трифона сокольнику.

В прежние времена перед иконой мученика Трифона традиционно молились девушки на выданье, мечтающие встретить хорошего жениха. Считалось, что святой помогает в устроении брака. Сегодня в любое время дня перед иконой можно увидеть нескольких человек, которые молятся об успешном устройстве на работу. Они ставят свечи, читают святому акафист и искренне надеются на его помощь. Многие возвращаются к мученику Трифону снова, уже для того, чтобы поблагодарить святого за свое благополучное трудоустройство.

Православные верят, что мученик Трифон очень отзывчивый святой.

"Неудобно беспокоить по мелочам" — это не про него.

Охотно помогавший односельчанам при жизни, он не оставляет без участия всех приходящих к нему и в наши дни. И главное чудо, которым он делится с пришедшими, — это чудо веры.

Молитвы святому Трифону

Молитва первая:

О, святы́й му́чениче Христо́в Три́фоне, ско́рый помо́щниче всем к тебе́ прибега́ющим, и моля́щимся пред святы́м твои́м о́бразом скоропослу́шный предста́телю! Услы́ши ны́не и на вся́кий час моле́ние нас, почита́ющих святу́ю па́мять твою́, и предста́тельствуй о нас пред Го́сподем на вся́ком ме́сте. Ты бо, уго́дниче Христо́в, святы́й му́чениче и чудотво́рче Три́фоне, в вели́ких чудесе́х возсия́вый, пре́жде исхо́да твоего́ от жития́ сего́ тле́ннаго моли́лся еси́ за ны ко Го́споду и испроси́л еси́ у Него́ дар сей: а́ще кто в ко́ей-ли́бо ну́жде, беде́, печа́ли и боле́зни душе́вней или́ теле́сней призыва́ти на́чнет свято́е и́мя твое́, той изба́влен бу́дет от вся́каго прило́га зла́го. И я́коже ты не́когда дщерь царе́ву, во гра́де Ри́ме от диа́вола му́чиму, исцели́л еси́, си́це и нас от лю́тых его́ ко́зней сохрани́ во вся дни жития́ на́шего, наипа́че же в день после́дняго на́шего издыха́ния предста́тельствуй о нас. Бу́ди нам тогда́ помо́щник, и ско́рый прогони́тель лука́вых духо́в, и к Ца́рствию Небе́сному предводи́тель, иде́же ты ны́не предстои́ши с ли́ки святы́х у Престо́ла Бо́жия. Моли́ Го́спода, да сподо́бит и нас прича́стники бы́ти присносу́щнаго весе́лия и ра́дости, да с тобо́ю ку́пно удосто́имся сла́вити Отца́, и Сы́на, и Свята́го Уте́шителя Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, святой мученик Христов Трифон, скорый помощник и всем, к тебе прибегающим и молящимся пред святым твоим образом скоро слышащий их заступник! Услышь ныне и на всякий час моление нас, недостойных рабов твоих, почитающих святую память твою во всесвященном храме сем, и ходатайствуй о нас пред Господом на всяком месте. Ибо, ты угодник Христов, великими чудесами просиявший, источаешь исцеления прибегающим к тебе с верою и находящихся в скорбях людей защищаешь, как сам ты обещал прежде исхода твоего от жития сего тленного молиться за нас ко Господу и испросил у Него такой дар: если кто в какой-либо нужде, печали и болезни душевной или телесной призывать начнет святое имя твое, тот да избавлен будет от всякого нападения злого. И как ты некогда царскую дочь во граде Риме мучимую диаволом исцелил, так и нас от лютых его козней сохрани во все дни жизни нашей, особенно же в день последнего нашего вздоха ходатайствуй о нас. Будь нам тогда помощником и скоро прогони лукавых духов, и в Царство Небесное приведи. И там, где ты ныне предстоишь с сонмами святых у Престола Божия, моли Господа, да сподобит и нас стать причастниками вечного веселия и радости, дабы мы с тобою вместе прославляли Отца и Сына и Святого Утешителя Духа во веки. Аминь.

Молитва вторая:

О, святы́й му́чениче Христо́в Три́фоне, услы́ши ны́не и на вся́кий час моле́ние нас, раб Бо́жиих (имена), и предста́тельствуй о нас пред Го́сподем. Ты не́когда дщерь царе́ву, во гра́де Ри́ме от диа́вола му́чиму, исцели́л еси́: си́це и нас от лю́тых его́ ко́зней сохрани́ во вся дни жития́ на́шего, наипа́че же в день после́дняго на́шего издыха́ния предста́тельствуй о нас. Моли́ Го́спода, да сподо́бит и нас прича́стники бы́ти присносу́щнаго весе́лия и ра́дости, да с тобо́ю ку́пно удосто́имся сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, святой мученик Христов Трифон, услышь ныне и на всякий час моление нас, рабов Божиих (имена), и ходатайствуй о нас пред Господом. Ты некогда царскую дочь, во граде Риме мучимую диаволом, исцелил: так и нас от лютых его козней сохрани во все дни жизни нашей, особенно же в день последнего нашего вздоха ходатайствуй о нас. Моли Господа, да сподобит и нас стать причастниками вечного веселия и радости, дабы мы с тобою вместе удостоились славить Отца и Сына и Святого Утешителя Духа во веки веков.

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