Новомучеников в РПЦ набралось около 2000

Многие современные люди привыкли воспринимать святых как полулегендарных персонажей, а их иконописные изображения или телесные останки — как реликвии, хранящиеся в потемневших от времени раках и окладах. Редко кто задумывается о том, что с родными и близкими святых мы встречаемся каждый день на улицах, а на могилы мучеников попросту наступаем.

Начиная с 1989 года и по сей день Русской православной церковью были причислены к лику святых 1774 человека, пострадавших за Христа в период гонений на Церковь с 1917 по 1955 годы. Большинство святых, вошедших в Собор Новомучеников и Исповедников Российских — 1071 человек — были канонизированы на юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 году. Процесс исследования жизнеописаний мучеников и исповедников ХХ века продолжается, и к этому списку присоединяются все новые имена.

Задумайтесь: почти две тысячи человек, которым можно точно так же молиться в церкви, как всем хорошо знакомым древним святым, великомученику Георгию Победоносцу или великомученицам Екатерине и Варваре, отделяет от нас совсем короткий промежуток времени. Где-то еще живы люди, знавшие святых при жизни: их дети, внуки, соседи, знакомые. Сохранились их личные вещи, фотографии и протоколы допросов. Все это можно увидеть воочию и потрогать руками, прикасаясь к их подвигу.

Но изумляет другое: давно ли вам стало известно, что в минувшем веке в ходе гонений на Церковь почти две тысячи человек стали официально канонизированными мучениками и исповедниками, не считая других тысяч безвестных страдальцев, о чьих подробностях жизни и месте захоронения одному Богу известно? Может быть, только сегодня?

Самая темная страница в истории — это первый период гонений на Церковь в 1918–1921 годах. Тогда большевики ставили своей задачей полное физическое уничтожение Церкви. Следствие в те годы практически не велось и единственными письменными свидетельствами о репрессиях оставались ордера на арест и расстрельные приговоры. Более поздние документы, относящиеся к периодам гонений 1922-1923, 1928-1934 и 1937-1941 годов позволяют во многих деталях представить обстоятельства гибели тысяч жертв коммунистического террора из среды духовенства и активных мирян.

2 февраля 2011 года Архиерейский Собор Русской православной церкви принял документ "О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших". В 15 пунктах Документа намечен целый спектр как церковных и богослужебных, так и культурно-светских мероприятий, призванных восполнить пробел в исторической памяти народа. В честь мучеников ХХ века будут строить храмы и составлять церковные службы, называть новые улицы и снимать кинофильмы.

"Русская Православная Церковь считает своим долгом неустанно напоминать, что богоборчество и ненависть, в том числе социальная, являлись движущей силой репрессий, совершенных в годы революции, гражданской войны и всего трагического ХХ века в разных странах, входящих в каноническую территорию Московского Патриархата", — отмечено в документе.

В то же время, по мнению участников Архиерейского Собора, "подвиг новомучеников и исповедников свидетельствует об их противостоянии богоборчеству, а не государству как таковому. Опираясь на опыт своих святых, Церковь убеждена, что в годы гонений верующие подвергались репрессиям, прежде всего за исповедание веры, верность Господу Иисусу Христу и Его Церкви, а также каноническому строю Православия".

История Церкви ХХ века показывает, что христианский подвиг и святость — это дар, который может застать человека врасплох и внезапно поставить его перед выбором. Жизненный путь человека может повлиять на этот выбор, а может и не повлиять. В любом случае это право полностью принадлежит ему. Среди святых ХХ века, которых чтит Русская православная церковь, большинство почитаются под именем новомучеников и исповедников. Между ними пролегает довольно тонкая грань: новомученики были расстреляны в застенках ЧК или погибли в сталинских лагерях, исповедники, пройдя через годы кошмара, выжили.

Среди них много церковных иерархов, священников и монахов, которым не было места в атеистическом государстве, но далеко не всех служителей Церкви той трагической эпохи сама Церковь чтит как святых. Казалось бы, всем им сам "Бог велел" встать за веру до последних сил, но еще в 1917 году кто из живущих в самой православной стране ждал гонений на веру, превосходящих все известные? Подавляющее большинство духовенства жило обычной размеренной жизнью: епископы решали административные вопросы, монашествующие могли рассчитывать на карьерный рост, приходские священники обустраивали свой быт. Гонения сломали повседневный ход жизни и поставили вопрос о приоритетах. Тот, кто выбрал верность Христу, отправлялся в жернова карательной системы. Тот, для кого приоритетом оставалось сохранение своей жизни и комфорта, шел на бесконечные сделки с совестью. Революция как поток унесла за собой миллионы русских людей, но одни устояли, а другие пустились вслед за "обстоятельствами времени".

Множество православных христиан, которым власть большевиков не могла предъявить никаких претензий по классовому признаку, приняли страдания и смерть только за веру. Они не были из бывших привилегированных сословий и не принадлежалих духовенству. Но пока их сверстники строили "самое совершенное общество на Земле", они добровольно выбрали сторону поруганных "религиозных предрассудков".

Современный мир одержим фобией тотального контроля. На киноэкране, в художественной литературе и в пророчествах "британских ученых" нам является общество, где властью могущественного Большого Брата контролируются мысли людей, направляются их поступки и даже прошлое и будущее могут быть переписаны по чьей-то воле. Как бы того ни хотелось любителям поговорить "за последние времена", большая часть адского инструментария пока еще не работает в реальной жизни. Но, обратившись к ушедшему ХХ веку, мы видим, что и в жесточайшем тоталитарном режиме оставалось место для выбора. В истории нашей страны было время, когда самый опытный церковный иерарх мог стать игрушкой в руках спецслужб, священник — стать осведомителем и лжесвидетелем, мирянин, посещавший уроки Закона Божьего, за несколько лет превратиться в патентованного атеиста. Те, кого мы почитаем под именем Собора новомучеников и исповедников российских, прошли все соблазны, но устояли в своем выборе. Почитая святых замученных за веру, мы почитаем их и, в конечном счете, нашу свободу.