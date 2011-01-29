Многие воспринимают Церковь как корпорацию

Годами люди жили и не задумывались о том, что где-то в одной и той же с ними реальности существует православие в целом и Русская поместная православная церковь в частности. Но когда представители церкви начали озвучивать свое мнение на телеэкранах и страницах СМИ, многим пришлось искать ответ на вопрос: Церковь — это еще одна из корпораций?

"РПЦ, к коей и я принадлежу, мне напоминает "духовный "Газпром" — гигантскую окологосударственную корпорацию, одну из ряда других корпораций — "Газпрома", "Роснано", "Ростехнологий" и т. д. и т. п. Со своим псевдоэффективным "менеджментом", с гигантскими невесть куда и как текущими финансовыми потоками, с непонятно как управляемой собственностью. Эта корпорация преследует как экономические, так и политические цели, может быть достаточно сильным рычагом воздействия на другие страны (например, на Украину).

Но корпорация — это лишь оболочка, короста, которая однажды рухнет, сгорит в огне очередного исторического катаклизма, как сгорела в огне 1917 года Греко-Российская православная церковь. Или просто съежится, засохнет, превратившись в тихий музей прошлого.

Но люди: неприметные священники и монахи, безвестные миряне, те, кто несет в себе Дух Святой несмотря на все свои прегрешения, — эти люди останутся вне зависимости от судьбы корпорации и даже вопреки этой корпорации. Эти люди и есть Церковь — мистическое Тело Христово, и дай Бог всем нам быть с ними, быть ими и быть с Ним", — пишет пользователь "Живого Журнала" chateaubriand в ходе дискуссии, разгоревшейся в православной блогосфере по поводу того, является ли Церковь корпорацией.

По мнению блогера dmatveev, Русская православная церковь — в том числе и корпорация. "А еще она мистериальный культ, например. А еще — школа. А еще — стройка. А еще… И все это дает право на ее критику. И внехристианскую, потому что корпорацию и стройку критиковать естественно. И христианскую, потому что Церковь при всем этом не должна переставать быть собранием верующих во Христа", — отмечает он.

"По-моему, для начала надо договориться о том, что под корпорацией мы имеем в виду ныне принятое значение слова, то есть юридическое лицо, экономическое объединение. Потому что возможен ведь и вариант корпорации сословной, к примеру, или профессиональной — это уже отдельный вопрос.

Ну, а если организационную структуру нынешней РПЦ сравнивать с корпорацией, то у такого сравнения есть как плюсы, так и минусы. Действительно схожих качеств довольно много, но есть опасность, утвердив в своем сознании все эти стереотипы корпоративного сознания, всяческие "ЗАО РПЦ" начать бездумно переносить все принципы жизни крупных российских компаний на жизнь Московского Патриархата. А вот тут уже будет масса неточностей.

Самая главная из них — степень иерархичности и укрепленности вертикали власти. Корпорации обладают гораздо большей дисциплиной, гораздо более четкой внутренней иерархией, чем даже государственные бюрократические структуры. Церковь в свою очередь — сильно децентрализована. Хотя бы это свойство делает их не похожими друг на друга.

Я не говорю, что одно лучше, а другое хуже. Просто по внутренней организации Церковь совершенно не похожа на современные корпорации", — пишет пользователь "Живого Журнала" shturmfogel.

Блогер sibeaster сожалеет, что в разгоревшейся дискуссии никто "не вспомнил определение Церкви у апостола Павла, "дом Божий, столп и утверждение истины" (1Тим. 3:15)". "Я, быть может, скажу очень пафосные слова, но, если человек не видит в Церкви эти самые "столп и утверждение", то рано или поздно он из Церкви уйдет.

Я в этом году уж двадцатилетний "юбилей" своей жизни в Церкви встречать буду. Всякие разочарования и огорчения были, но никуда не ушел. Кое-какие правила для себя, как остаться в числе верных, я выработал; список этих эмпирических правил, увы, постоянно пополняется", — подчеркнул он.

"Каждый видит в церкви то, что хочет и может видеть. Для кого-то церковь — корпорация. Для кого-то крупнейшая мошенническая организация. Для кого-то — музей интеллектуальных древностей. Для кого-то — тело Христово.

Также, одна и та же женщина для одного — проститутка в ожидании клиентов; для второго — девушка, ждущая трамвая на остановке, а третий ее просто не замечает", — пишет пользователь "Живого Журнала" zero_id.

Дискуссия о том, является ли Русская православная церковь корпорацией, возникла в блогосфере после выступления на Рождественских чтениях библеиста Андрея Десницкого. Он заявил, что считает вполне уместным признать, что РПЦ — помимо прочего, еще и "корпорация", со своими собственными, в том числе имущественными интересами. По мнению Андрея Десницкого, предметом подробного обсуждения могли бы стать в том числе и положения "Основ социальной концепции" Русской православной церкви — формат их практического применения в повседневной жизни.