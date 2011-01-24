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Ольга Гуманова

Святая старица Матрона: новые чудеса

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Многие люди жалуются на "злых церковных бабок", которые любят делать в резкой форме замечания и выгоняют из храма тех, кто выглядит или ведет себя, по их мнению, неподобающим образом. Но не менее известна и другая, самая приветливая из церковных бабушек — святая старица Матрона. Ежедневно к ней приходят толпы людей, и она не прогоняет никого.

Святая старица Матрона: новые чудеса

В Покровском монастыре возле Абельмановской заставы в Москве, где покоятся мощи блаженной Матроны, рассказывают, что по молитвам святой начала совершаться новая волна чудес. Очередь к мощам святой, и так уже многочасовая, продолжает расти, и никто из почитателей старицы Матроны не уходит без утешения.

Святая блаженная Матрона входит в число тех святых, которых называют в народе "скоропослушниками". Верующие считают, что именно эти святые скоро отвечают на молитвы и испрашивают у Бога помощи. Именно к ним прибегают в самых критических ситуациях, когда надежды на человеческую помощь и собственные силы уже не остается.

В Покровском монастыре ведется книга записи чудес, которые происходят по молитвам блаженной Матроны. Здесь и события, при совершении которых, по слову одного из церковных песнопений, "Бог идеже хощет, побеждается естества чин" — когда Богу угодно, Он изменяет им же созданные законы природы. Известны случаи исцеления тяжелых раковых больных, к которым прилагаются медицинские карты, записаны истории чудом выживших в автомобильных авариях, где уцелеть не было шансов, бывшие бесплодными супружеские пары присылают фотографии детей. Но, пожалуй, главное чудо, которое вымаливает у Бога матушка Матрона, — это перемены в человеческих умах и душах.

Как рассказывает одна верующая интеллигентная женщина, некоторое время после официальной церковной канонизации блаженной Матроны она продолжала относиться к этой святой с недоверием. Особенно сильно не нравились ей те люди, которые окружали почитаемую московскую старицу: маловерующие, полуграмотные, готовые есть цветы от ее мощей и прикладывать к больному месту песок с ее могилки, вульгарные девушки с накрашенными губами, в коротких юбках и на огромных каблуках, которые плачут у Матронушки, размазывая по щекам тушь, пузатые нувориши, выбирающие татуированными волосатыми пальцами самую толстую и дорогую свечу, и прочий бездуховный и необразованный сброд. Дама полагала, что в Матроне должно быть скрыто что-то глубоко неправильное, если она способна собрать столько грешных и отталкивающих людей в одно место.

По словам рассказчицы, святая, несмотря на ее внутреннюю неприязнь к Матроне, постоянно как бы делала шаги ей навстречу. То церковные знакомые подарили ей книгу о блаженной (принятую снисходительно, но отставленную на дальнюю полку), то в храме, где она постоянно молилась, появилась икона святой Матроны Московской, то кто-то из друзей как бы невзначай завел о старице разговор… И через некоторый период таких "намеков" женщину вдруг осенило: да это же и есть главный подвиг блаженной Матроны, главный пример ее Христовой любви — то, что она принимает всех : и глупую толстую женщину с носовым платком вместо косынки на голове, который едва прикрывает пережженные мелкие кудри, и "странницу" с трясущимися руками, от которой разит мочой, и гогочущую "школоту", и еще многих болящих и страждущих людей, которых сама дама, такая глубоко воцерковленная, знающая, одетая со вкусом и умеющая отличить первый глас от осьмого, просто выносила за пределы своего круга восприятия, боясь разрушить свой уютный, культурный и православный внутренний мир.

Блаженная Матрона славится умением полагать на сердце нужные мысли, ответы, решения, которые открываются ей от Бога. Причем делает это святая в деликатной форме, так, чтобы не ранить вопрошающего неожиданным или неприятным для него ответом.

Приходит одна девушка к мощам блаженной Матроны, чтобы принять решение, кому из женихов ей стоит отдать предпочтение: Ивану или Василию, Василию или Ивану? Сама-то она уже твердо для себя решила, что замуж хочет выйти за Ивана и только за Ивана, а про Василия спрашивает просто так, "для проформы". И слышит она мысленный ответ: старица Матрона произносит имя Ивана как бы иронически, с насмешкой, а имя Василия — со вздохом, как-то утвердительно и окончательно. Смысл этих эмоциональных оттенков девушка понимает через полгода, когда Иван совершает ряд поступков, выставляющих его таким образом, что даже мысль о браке с ним кажется смешной, а с Василием, напротив, все складывается так, что дело идет к решительному "да" и последующей свадьбе.

Блаженная Матрона, которая не была в бедной семье своих родителей желанным ребенком, умеет "отговаривать" многих женщин от аборта, который в православии считается одним из самых тяжких грехов, детоубийством. Конечно, в 1885 году, когда будущая святая появилась на свет, об аборте ее мать и не помышляла, но собиралась отдать "лишний рот" в приют. После чудесного сна мать Матронушки отказалась от этого поступка, о чем впоследствии ни разу не пожалела. Дочь непрестанно ее радовала, стала и молитвенницей за нее, и кормилицей в семье: уже с восьми лет девочка исцеляла больных и предсказывала будущее.

Сама испытавшая в детстве нужду и тяготы, блаженная Матрона всегда помогает детям. Ей молятся об исцелении больных малышей, об устройстве детей в детский сад — в монастырской книге можно увидеть отзывы о чудесной помощи святой именно в этом непростом в наши дни деле.

Все почитатели блаженной Матроны, которые обращаются к ней в молитвах и прибегают к ее помощи постоянно, замечают такую особенность — святая постоянно напоминает о своем присутствии, как будто добрый друг, регулярно присылающий сообщения. Вот где-то "случайно" встретилась ее икона — "Я здесь, с вами, не забываю", вот из книги выпал белый цветок — засушенный, от ее мощей, вот блаженную Матрону упомянули в телепрограмме — как будто специально в тот момент, когда задумываешься, откуда ждать помощи.

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Автор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы москва религия
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