В Таиланде строятся православные храмы

У наших соотечественников Таиланд привычно ассоциируется с чем-то легкомысленным: пляжи, курортные развлечения, а то и "клубничка". Тем не менее, Россия "экспортирует" в этот тропический рай не только отдыхающих, но и веру — в Таиланде действует уже несколько православных храмов, а в ближайшее время будут открыты новые, в том числе монастырь.

О православной миссии в Таиланде Pravda.Ru рассказал политолог Кирилл Фролов, посетивший эту страну.

— Православие в Таиланде востребовано?

— Миссия в Таиланде свидетельствует о том, что у православия и у крупнейшей из поместных Православных Церквей мира — Русской Церкви — есть великое будущее при условии миссионерского возрождения Русской православной церкви. Не секрет, что Таиланд ассоциируется с так называемой "секс-индустрией", но эта ассоциация ставит для христианского сознания вопрос: бежать оттуда или, наоборот, менять ситуацию?

Это касается не только Таиланда — в Европейском союзе происходит легализация гомосексуализма и других вещей, неприемлемых с христианской точки зрения. Значит ли это, что нам теперь не нужно ездить в Берлин, где мэр — гомосексуалист и проходят гей-парады, или наоборот, попытаться изменить ситуацию?

Я считаю, что время бегства еще не пришло. Пришло время христианского наступления — миссионерского, социального, общественного. И то, что в Таиланде активно развивается православная миссия — это тому свидетельство и тому доказательство. Стараниями игумена Олега (Черепанина) создано официальное представительство Русской православной церкви в Таиланде. Для его регистрации были предприняты огромные усилия, в том числе и нынешним Святейшим патриархом Кириллом еще в его бытность митрополитом и главой Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Теперь это представительство очень бурно и активно развивается.

Появился первый православный священник-таец отец Данай Ванна, есть некоторое количество тайцев-мирян, часть из них учится в духовных учебных заведения Русской православной церкви. Православие принимают и представители лаосского народа.

Православные храмы уже действуют в Бангкоке, Паттайе. В феврале открывается первый православный монастырь в Таиланде, где будет катехизаторское училище, ориентированное на миссию среди коренного тайского населения. В ноябре планируется открытие огромного православного храма на острове Пхукет, где туристический центр Таиланда и затем — на острове Самуи. Я считаю, что на Пхукете в связи с огромным количеством российских туристов открытие этого храма должно быть ускорено, но это зависит от пожертвований.

— Среди прихожан православных храмов в Таиланде преобладают русские ил местное население?

— Помимо миссии среди коренного населения, очень важно и духовное окормление российских туристов, которых очень много. Большинство этих людей — это представители среднего класса, молодые семьи. Честно говоря, я не заметил там ни одного любителя каких-то пошлых приключений.Едут нормальные люди погреться на солнце и посетить новую страну. У наших сограждан, которые еще помнят "железный занавес", есть нормальная жажда туристического реванша. Многие годы они не имели возможности посмотреть мир, а теперь хотят наверстать упущенное, и это нормально.

Очень важно для имиджа России, чтобы и наши люди, и наша страна представлялась бы за границей как страна высокой духовной культуры. Многие наши туристы прекрасно относятся к тому, что в Таиланде будет возможность сходить в храм. Открытие православных храмов во всех излюбленных местах отдыха россиян — это аргумент для дипломатии.

Например, наша семья не ездит отдыхать в Турцию, потому что там нет возможности причаститься. У меня отпуск бывает только в августе, на который выпадают великие православные праздники — Преображение и Успение. В разговоре с турецкими властями логично поднимать эти вопросы, просить их об открытии храмов не только в Анталье, но и в Мармарисе, и в других местах. Сейчас единственный на курортном побережье православный храм находится в Анталье, и богослужения в нем совершаются раз в месяц. Это совершенно ненормально. Это вопрос уже не к турецким властям, которые пошли навстречу в вопросе открытия храма, это вопрос к Константинопольскому Патриархату. Что мешает совершать там богослужения ежедневно, особенно, учитывая, что Анталью посещает два миллиона российских туристов в год?

Исходя из перечисленных мной миссионерских, дипломатических, нравственных причин, православные храмы должны открываться везде, где бывает большое количество российских отдыхающих. Местным властям нужно объяснять, что от наличия храмов зависит количество российских туристов и, соответственно, поступления в местный бюджет. Турция и Египет, являются, соответственно, канонической территорией Константинопольского и Александрийского Патриархатов, и переговоры относительно открытия храмов с представителями этих патриархатов ведутся.

Как сообщает официальный сайт Православной Церкви в Таиланде, особенно многолюдно на ночной рождественской службе в этом году было в храме Всех Святых в Паттайе, так как праздник Рождества Христова приходится на пик туристического сезона. Многочисленные богомольцы начали собираться в храм уже с утра 6 января. Многие ставили свечи к иконе святителя Николая, которая почитается чудотворной. Рождественские богослужения начались в Паттайе в 10 часов вечера, когда храм уже не мог вместить всех пришедших поклониться Богомладенцу Христу в эту святую ночь. Многие из пришедших в храм исповедовались и причащались Святых Христовых Таин.

Богослужения в православных храмах Таиланда совершаются на церковно-славянском, английском, тайском, греческом и румынском языках.