Домашние заботы сделали жену и мать святой

Не все святые ради своего подвига уходили в пустыню. Святая праведная Иулиания Лазаревская, память которой Русская православная церковь совершает 15 января по новому стилю, была богатой знатной женщиной, женой, матерью 13-ти детей, хозяйкой дома со множеством слуг. Но эти обстоятельства не помешали ей превзойти духовным подвигом многих монахов.

Праведная Иулиания родилась в 30-е годы XVI века в Москве. Ее отец был ключником царя Иоанна Грозного. В возрасте шести лет она осталась круглой сиротой, и девочку взяла на воспитание тетка, сестра матери, жившая в Муроме и имевшая девять собственных детей. Девичьим забавам и играм Иулиания предпочитала молитву, пост и рукоделие. Но особенно она любила дела милосердия: ночами шила для вдов и сирот, посещала больных, кормила их.

Слава о добродетелях Иулиании быстро распространилась в округе, и к шестнадцатилетней девушке посватался один из самых завидных в Муромской земле женихов — владелец села Лазаревское Юрий Осорьин, единственный сын знатных и очень состоятельных родителей. В семье мужа с радостью приняли и искренне полюбили добрую и трудолюбивую сноху. Хозяйство она вела образцово, вставала с зарей, ложилась позже всех. У Юрия и Иулиании за все время их супружеской жизни родились десять сыновей и три дочери.

Став хозяйкой богатого дома, Иулиания начала посвящать молитве и милостыне еще больше сил и времени. Она искусно вышивала драгоценные пелены и жертвовала их в церкви. Ни один нищий не уходил от Иулиании без куска хлеба или иного подарка. Слуг она никогда не называла кличками, как это было в то время принято, а только полными христианскими именами. Иулиания всегда тщательно следила, чтобы слуги были сыты и хорошо одеты, а за больными холопами ухаживала собственноручно.

Двое сыновей Иулиании погибли на войне, через несколько лет скончался муж, но вдова не впала в отчаяние. Она раздала бедным почти все свое имущество, не оставив себе даже теплой одежды. Как и прежде, ночи Иулиания проводила в молитвах со множеством поклонов, а каждое утро ходила на службу в церковь.

В царствование Бориса Годунова наступил страшный голод. Люди до такой степени обезумели, что начали есть даже человеческое мясо. Со своих полей Иулиания не смогла собрать ни одного зерна, скот от бескормицы пал. Милостивая дворянка решила дать всем своим холопам вольную — быть может, им удастся спасти свою жизнь за пределами ее обнищавшего дома? Но некоторые из слуг не пожелали уйти от своей госпожи, предпочитая оставаться с Иулианией даже до смерти.

Иулиания со свойственной ей энергией начала бороться с голодом и спасать ближних о неминуемой смерти. Она решила собирать лебеду и древесную кору, начала печь из них хлебы и кормить ими детей, слуг и нищих.

По молитвам праведницы хлеб, сделанный из лебеды и коры, выходил сладким, и нищие, которых по причине голода было необыкновенно много, толпами приходили за подаянием к милостивой Иулиании. Соседи с удивлением спрашивали нищих: "Зачем вы ходите в дом Иулиании? Она и сама с детьми чуть жива от голода". Бедняки отвечали на это: "Мы ходим по многим селам и иногда получаем чистый хлеб, но не знаем хлеба более сладкого, чем у этой вдовы".

Скончалась Иулиания уже после окончания голода, 2 января 1604 года, в возрасте по тем временам почтенном — она прожила более 60 лет. В 1614 году в той же семейной усыпальнице, где была похоронена Иулиания, собирались погрести и ее сына Юрия. Когда гробницу открыли, то увидели, что она полна благовонного мира. С тех пор на могилу Иулиании устремился поток богомольцев, болящих и страждущих, многие из которых получали здесь чудесное исцеление. Тогда же, в 1614 году, Иулиания была причислена к лику святых. Житие праведной Иулиании было написано в 1620 году ее сыном Дружиной Осорьиным, губным старостой города Мурома. Рукописный подлинник жития по сей день хранится в одном из муромских музеев.

В настоящее время мощи святой находятся в городе Муроме, в храме святителя Николая, который в народе называют "Никола Мокрый" или "Никола Набережный". Церковь стоит на берегу Оки, а у ее подножия находится целебный святой источник.

В православной традиции принято просить у святых помощи в том, чем они занимались во время своей земной жизни. Святых врачей просят об исцелении, святых мореплавателей — о благополучии морского похода и так далее. Нетрудно догадаться, что святую праведную Иулианию Лазаревскую верующие просят об устроении семейных и домашних дел. Наверное, ей также следует молиться об организации времени.

На вопрос о том, почему мы не ходим в церковь, не кормим бомжей на вокзалах, не собираем вещи для погорельцев, не читаем дома молитвы и не совершаем еще великое множество добрых дел, многие из нас привычно отвечают: "Некогда. Работа. Дом, дети. Сил нет". Но подумайте: обязанности, которые выполняла Иулиания, управляя своей усадьбой, можно сравнить с работой руководителя, по крайней мере, небольшого предприятия. Даже если учесть, что шестеро из ее тринадцати детей умерли во младенчестве, а еще два сына молодыми пали на войне, семья Иулиании была значительно больше современной среднестатистической и требовала куда больше забот. Быть может, по молитвам праведная Иулиания откроет секрет, как со всем справиться?