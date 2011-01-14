Епископ, объединивший церковь, науку и культуру

14 января по новому стилю Русская православная церковь празднует память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Трудами святителя и других отцов-каппадокийцев христианское откровение было изложено в терминах классической античной философии. Благодаря этому учение Церкви стало доступным для мира греко-римской культуры.

В современном турецком городе Кайсери, бывшей византийской Кесарии, в отличие от множества других городов Малой Азии никаких христианских памятников не сохранилось. На месте церкви, в которой когда-то служил Василий Великий, теперь руины, по очертаниям которых трудно угадать, каким зданием они были прежде. А около 330 года, когда родился будущий святитель, Кесария служила важным административным центром, и в ней кипела отнюдь не провинциальная жизнь.

Отец Василия, также носивший это имя, был высокообразованным человеком, юристом и преподавателем риторики. По некоторым сведениям, незадолго до смерти он принял сан священника. Мать будущего святителя, Эмилия, происходила из христианской семьи, претерпевшей при императоре Диоклетиане гонения за веру. Отец Эмилии окончил жизнь как мученик, а мать семь лет скрывалась от преследований в лесах.

У Василия и Эмилии было десять детей. Их семья удивительна тем, что целых шесть человек из нее были причислены Церковью к лику святых. Помимо святителя Василия Великого, канонизированы были его мать Эмилия, его родные братья — Григорий, ставший епископом Нисским, и Петр, епископ Севастийский, а также две сестры — преподобная Макрина и праведная Феозва.

Отец Василия позаботился о том, чтобы дать сыну лучшее для того времени образование. Вначале будущий епископ обучался у лучших философов и риторов Кесарии Каппадокийской, потом продолжил обучение в Константинополе, а после отправился в Афины, которые тогда считались центром классического просвещения.

В то время, когда императором Константином уже был подписан Миланский эдикт и гонения на христиан прекратились, одним из наиболее важных для Церкви вопросов было отношение к научному и культурному наследию античности. До Василия Великого и других отцов-каппадокийцев относительно языческой эллинской культуры высказывались два подхода. Сторонники первого из них, в частности, Тертуллиан, считали, что любую языческую мудрость христиане должны решительно отвергнуть — достаточно для них просто евангельской радости. Сторонники второго подхода — уже не христиане, а гностики — принимали античность во всей ее полноте, безоговорочно. Научное познание они считали одним из необходимых условий для спасения.

Подход же к античной философии святителя Василия и других каппадокийских отцов можно сравнить с тем, как Церковь поступала с бывшими языческим храмами. Приняв христианство, греки разбирали на отдельные камни ставший не нужным им больше языческий храм Зевса или Афродиты. После этого одни из его элементов они вовсе отвергали как непригодные для нового строительства, а другие элементы использовали при постройке христианских церквей.

Целостную античную традицию Василий Великий точно так же разобрал на отдельные "камни". Христиан мало волновали классические философские толкованиями того, что есть Бог, мир, человеческая душа. Но Церкви были крайне необходимы технические термины, с помощью которых на те же вопросы можно было дать христианские ответы.

Впоследствии, когда Василий вернулся в родную Кесарию и был поставлен в епископом, эти технологические термины оказались в высшей степени востребованы в великой борьбе с еретиками-арианами. Вести с ними полемику было бы невозможно без таких взятых из античной философии понятий как "сущность" или "ипостась". Святитель Василий Великий низложил еретиков "оружием уст и стрелами письмен", и не последнюю роль в этом сыграла разработанная отцами-каппадокийцами методология. Плод их трудов — "каппадокийский синтез" — можно назвать примирением Церкви, науки и культуры.

Архиепископ Кесарии Каппадокийской сыграл немалую роль в деле возвращения в Церковь современного ему монашества. Дело в том, что после прекращения гонений на Церковь со стороны римских императоров многие христианские подвижники удалились в пустыни, считая, что "имперская" Церковь предала евангельские идеалы, разбогатела и погрязла в суете. Ранние монахи вели совершенно анархическую, независимую от Церкви жизнь. Они могли годами обходиться без таинств исповеди и причастия, а порой и впадали в ереси.

Святитель Василий Великий разработал монашеский устав, согласно которому монашествующие включались в жизнь всей Церкви, в то же время сохраняя свое особое положение. Он был ярым сторонником общежительного монашества, или киновии. А его родной брат, святитель Григорий Нисский, доказал в своих трудах, что подлинная монашеская жизнь невозможна вне Церкви и ее таинств.

Святитель Василий Великий является автором одного из чинов Божественной литургии, которая в Православной Церкви совершается 10 раз в году, в том числе в день его памяти

Вопрос отношений Церкви и нехристианской культуры остается актуальным и сегодня. Можно ли свидетельствовать о Христе на языке аниме? А в стиле рэп? Может ли быть христианской постмодернистская литература или архитектура в стиле хай-тэк? Ответ дан отцами-каппадокийцами на все времена: разберите здание на кирпичики и используйте главное для диалога с носителями различных культур и субкультур.