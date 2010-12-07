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Автор Ольга Гуманова

Ребенок-инвалид — наказание за грехи?

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К инвалидам в нашем обществе относятся по-разному — кто-то брезгливо отворачивается, кто-то снисходительно жалеет, кто-то самоотверженно помогает… И совсем немногие разделяют мнение, что человек "с ограниченными возможностями" представляет собой такую же ценность, как здоровый. А как относится к инвалидам Церковь? Почему Бог допускает такие болезни?

Ребенок-инвалид — наказание за грехи?

Ментальные инвалиды имеют равную ценность со всеми

"Ментальные инвалиды в глазах Божиих имеют такую же ценность, как любой из нас. Их отличие от других людей поверхностное, оно не затрагивает базовых, духовных основ личности. И конечно, Церковь должна быть за этих людей ходатаем: ведь действительным критерием развитости общества является именно отношение к тем, кто не может сам поднять голос в свою защиту", — заявил в интервью Pravda.Ru епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов), председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению.

Отдел по социальной деятельности, который возглавляет владыка Пантелеимон, в ходе прошедшего на прошлой неделе в Москве круглого стола предложил рассмотреть как базу для реабилитации ментальных инвалидов Медицинский центр "Милосердие" при Марфо-Мариинской Обители.

"Вообще же, Синодальный отдел по социальной деятельности призывает клириков и православных добровольцев в разных епархиях нашей Церкви обратить внимание на проблемы ментальных инвалидов. Возможно, в перспективе, Церковь сможет стать полноправным участником системы реабилитации инвалидов, и это сделает все наше общество более заботливым и милостивым", — отметил епископ.

Предубеждение в обществе нужно преодолевать

Глава Синодального отдела подчеркнул, что в наши дни "общество в целом — и православные верующие здесь, к сожалению, не исключение — сохраняет множество предубеждений против развития деятельности по социализации ментальных инвалидов".

"Я не буду даже подробно останавливаться на таком грубом суеверии, как-то, что рождение ребенка-инвалида — это непременная расплата за грехи и пороки его родителей. Есть и другие, менее одиозные, но не менее вредные стереотипы: что общество, поддерживая ментальных инвалидов, зря тратит средства или что никакой пользы такие люди принести никогда не смогут", — продолжил он.

По мнению епископа Пантелеимона, "главное даже не в том, что многие так называемые "необучаемые" могут во многих областях полноценно и творчески работать, а в том, что поддержание нормального существования таких людей в обществе необходимо самому обществу. Мы не сможем нормально в нравственном отношении растить здоровых детей, если не научим их смотреть на инвалидов, как на таких же, как они, людей, только наделенных другими возможностями".

"Ментальный инвалид — совсем не обязательно беспомощный иждивенец. Правильная медицинская реабилитация и умелая педагогическая работа способны многих из них социализировать. В том числе — путем создания так называемых "социальных деревень", которые в идеале могли бы прийти на смену психоневрологическим интернатам", — убежден владыка.

Как отметили участники круглого стола, "за 20 лет, прошедшие со времени падения безбожной власти, положение ментальных инвалидов существенно изменилось в лучшую сторону. Если в советское время практически единственным путем такого ребенка было попадание в психоневрологический интернат через специальный детский дом, то теперь появилось множества организаций, инициатив, просто милосердных людей, которые стремятся максимально включить ментальных инвалидов в жизнь общества".

К сожалению, родители умственно отсталых детей, приходя в церковь, порой сталкиваются с непониманием и жестокостью. Излишне "ревностные" прихожане, а иногда и священники, "желая помочь" начинают бестактно расспрашивать мам с ребенком-инвалидом о различных фактах их биографии, в том числе интимных, и предлагать доморощенные рецепты "исцеления".

"Не согрешил ни он, ни родители его"

Относительно того, является ли болезнь ребенка непременным наказанием его родителей за грехи, ясный ответ дается в Евангелии от Иоанна. "Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии", — сказано во 2 и 3 стихах его девятой главы.

Но далеко не все православные относятся к детям-инвалидам с опаской. В наши дни верующие супруги все чаще принимают решение взять на воспитание ребенка-сироту, а в некоторых случаях и ребенка-инвалида. При этом далеко не все пары усыновителей собственных детей иметь не могут — во многих случаях ребенка из детского дома берет на воспитание семья, где родных детей трое-четверо. Один из мотивов для этого поступка — не дать родным детям вырасти эгоистами, приучать их помогать друг другу, заботиться о тех, кто слабее, но не позволять себе унижать их.

Усыновители и опекуны детей с легкими степенями умственной отсталости указывают и на такую сложность — сегодня выпускникам вспомогательных школ труднее устроиться на работу, чем это было в советское время. Если прежде существовал целый перечень специальностей, рекомендуемых для лиц с легкими степенями умственной отсталости — грузчик, дворник, кастелянша, рабочий зеленого хозяйства, фасовщик — то сегодня на эти должности работодатели предпочитают нанимать гастарбайтеров.

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Куратор: Ольга Гуманова
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