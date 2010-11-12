Правда о Церкви, которой нет в инете

В первом веке апостолы шли к языческим народам, чтобы рассказать им о Воскресении Христовом. Сегодня любой человек может открыть в интернете Евангелие, найти справку о том или ином событии церковной истории, узнать мнение богословов по разным вопросам. Зачем тогда в XXI веке нужен живой миссионер, несущий Слово Божие по-старинке — из уст в уста?

"Миссия — передача опыта богообщения"

"Миссия не направлена на простое информирование о том, что есть Евангелие, есть Благая Весть, есть Христос. Миссия — это, прежде всего, передача опыта богообщения и создание евхаристических общин. И в этом смысле мы далеко отстоим от идеала. Сколько бы мы ни говорили, но если мы не возбудили в человеке веру, то мы не достигли самого главного", — рассказал архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель Синодального миссионерского отдела.

По мнению владыки, "просто информация без передачи опыта богообщения так просто и остается информацией о каких-то событиях". Совсем другое дело — "когда человек видит жизнь рядом с ним живущего мирянина, который своей жизнью свидетельствует о Христе". "Он не просто священник, замкнутый в церковном пространстве, он живет обычной жизнью, у него обычная работа, но он является некоей "солью земли"", — отметил архиепископ Иоанн.

"Образ в Евангелии "соль земли" как раз очень характерен для миссионера. Какие качества у соли? Соль, прежде всего, охраняет от тления, от разрушения, и мы должны сохранить свою веру. Миряне, которые наставлены в вере, они хранители веры, по крайней мере, своей домашней церкви, они передают эту веру своим детям, а на обычном бытовом общении эту веру могут передать своим друзьям и ближним", — подчеркнул владыка.

Также, напомнил он, "соль очищает". "Мы ржавчину снимаем солью. Миряне также должны иметь иммунитет, чтобы отличить истинное учение от ложного. Это, если хотите, некая профилактика против возникновения расколов, сект и так далее", — продолжил архиепископ. По его словам, "чтобы отсечь это, необходима хорошая катехизическая подготовка".

"Соль придает всему вкус. А что такое придать вкус? Это дать христианские измерения происходящим событиям. Миряне также могут объяснить эти события, исходя из церковного учения. В этом смысле колоссальная роль мирян", — подчеркнул архиерей.

"Посмотрите, как сейчас некоторые приходы, где матушки хорошо подготовлены, становятся миссионерскими. У матушки свой катехизический кружок образуется стихийно, когда к ней приходят попить чай, побеседовать, какие-то рукоделия бывают. Но, если это настоящая матушка с миссионерской приветливостью и с пониманием миссионерских задач, она эти бытовые встречи обязательно превратит в наставления в вере, но сделает это не нарочито", — рассказал владыка.

Священники из мирян

В свою очередь, председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда добавил, что "о том, что миссия достигнута, можно говорить тогда, когда человек узнав о Христе, свою жизнь изменил".

"Когда он больше не может жить так, как будто не было Христа. Основная миссия христиан, к которой мы все призваны, сказать людям, что нельзя жить так, как будто не было Христа. Это просто невозможно для человека", — убежден он.

По мнению ответственного редактора "Журнала Московской Патриархии" Сергея Чапнина, "миссионеров в сегодняшней России недостает", поэтому миряне должны быть активно вовлечены в церковную жизнь. В то же время, нельзя все возложить на плечи священников, которых и так не хватает. Как отметил Сергей Чапнин, в современной церковной среде стабильный слой активных мирян не формируется по той причине, что наиболее активные и просвещенные мужчины, пришедшие в Церковь в конце 1980-х — начале 1990-х годов, стали священниками, а простые прихожане сегодня по большей части сами недостаточно катехизированы. Процесс "производства" священников из числа активных мирян не нужно прекращать, но нужно найти способ восполнять эти естественные "убытки" и способствовать тому, чтобы миряне стали "передовым отрядом" Церкви.