Церковные двери — на замке. Почему?

Иногда бывает очень трудно догадаться, является ли тот или иной православный храм действующим. Расписания богослужений при входе нет, никаких объявлений нет тоже, двери заперты. У кого можно уточнить, в какие дни и часы церковь открыта, — неизвестно. Как относятся к подобным явлениям в Московской Патриархии? Должен ли в храме быть дежурный?

Храмы столицы должны быть открыты

Покойный патриарх Алексий II неоднократно указывал на епархиальных собраниях московскому духовенству, что храмы столицы должны быть открыты в течение дня, люди должны иметь возможность в них помолиться, побеседовать с дежурным священником или с кем-то из церковнослужителей. Начиная с прошлого года в городе Москве, Московской, Ивановской, Пензенской и других епархиях в храмах вводятся обязательные штатные должности катехизатора, молодежного и социального работника. Предполагается, что эти церковные сотрудники должны быть всегда открыты для общения с самыми разными людьми, готовить желающих к таинствам Крещения и Венчания, заниматься благотворительностью.

В Московской области у каждого храма или часовни висят объявления с номерами мобильных телефонов служащих там священников. Говорят, что сделано это по указанию правящего архиерея Московской епархии — митрополита Ювеналия. В храмах города Москвы номер мобильного телефона настоятеля не указывают на объявлении перед дверью, и это не удивительно — если в поселке, где один храм приходится на пятитысячное население, это вполне уместно, то в столице, где церковь может быть единственной на 40-50-тысячный спальный район, такое объявление было бы способно надолго лишить батюшку сна и отдыха. Или мобильного.

Доступность храмов в других регионах

В больших городах на приходских досках объявлений чаще указывают номера телефонов не священников, а ответственных за те или иные виды деятельности мирян — преподавателя воскресной школы, руководителя группы милосердия, молодежного клуба.

А главный православный храм республики Коми доступен для посещений и вовсе в любое время суток. С января этого года решением епископа Сыктывкарского и Воркутинского Питирима Свято-Стефановский кафедральный собор переведен на круглосуточный режим богослужений. И днем, и ночью в храме можно исповедаться.

"Представьте себе, что у человека ночью случилась беда. Куда пойти? В магазин за водкой? Ведь многие наши храмы, к моему великому сожалению, мало доступны для прихожан. Таинство исповеди проводится раз в неделю по субботам. Дошло уже до того, что некоторые люди считают исповедь всего лишь как бы составной частью Таинства Причастия. Отчасти это так и есть — исповедь является необходимым условием для принятия Святых Христовых Тайн, но она может быть совершена и без причастия, для облегчения души и отпущения грехов. Мы же, предоставили людям возможность прийти в Храм, поучаствовать в Богослужении, исповедаться, если душа этого просит, обратиться к священнослужителю за советом и поддержкой в любое время дня и ночи. Ведь многие днем работают", — рассказал владыка Питирим в интервью сайту епархии.

Что делать, если нужно попасть в храм

Впрочем, все сказанное выше — держать ли храм открытым, размещать ли контакты священников и церковнослужителей — относится к компетенции Церкви. А что делать обычному человеку, если у него вдруг возникла потребность попасть в православный храм?

Если вы читаете эту статью, значит, у вас определенно имеется доступ в интернет. Значит, дорогу к храму логично будет искать в сети. Найдите в блогах или в социальных сетях людей, которые являются постоянными прихожанами или сотрудниками ближайшей к вам церкви. На официальных сайтах храмов, к сожалению, информация не всегда оперативно обновляется — там может быть указано имя священника, который уже несколько лет как в этом храме не служит, или старое расписание богослужений, время которых изменилось. Постоянные же прихожане охотно расскажут вам, куда и когда следует обратиться, если вы хотите, например, исповедоваться или помолиться о упокоении умершего близкого человека. Кроме того, интернет-общение решительно уничтожает мифы о "жадности церковников". Сетевой знакомый запросто может оказаться священником, который освятит вам квартиру, машину и даже собаку, не взяв за это ни копейки денег. Только потом будет время от времени напоминать, что жить следует по-христиански.