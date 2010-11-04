Каменные кресты Турова считают чудотворными

Одной из достопримечательностей старинного белорусского города Туров являются большие, около двух метров в высоту, каменные кресты. Люди издавна считали их чудотворными. Но самое большое чудо заключается в том, что некоторые из них… растут прямо из земли! Об этом Pravda.Ru рассказала сотрудница Белорусского Уфологического комитета Анна Масюк.

Как гласит предание, когда-то эти кресты приплыли в город по Припяти против течения прямо из Киева. Первоначально крестов было двенадцать, но ныне осталось лишь три: два находятся в Ильинской церкви, а еще один — внутри памятника Кириллу Туровскому, стоящего на Замковой горе.

Анна Масюк рассказывает:

"В те давние времена, когда Русь только крестилась, крестов таких в Турове было множество, и стояли они на открытом месте. Люди совершали паломничества к ним. Во времена советской власти, когда попирались все святыни, кресты эти были уничтожены или затоплены. И вот не так давно часть из них снова чудесным образом оказалась на поверхности.

Но наибольший интерес представляет небольшой каменный крест, растущий прямо из земли на территории Борисоглебского кладбища. Расти он начал около 12 лет назад, но долгое время на него никто не обращал внимания.

Видна была только верхняя небольшая плоскость, которую легко можно было принять за камень. Явные очертания креста он приобрел около четырех лет назад. Сначала подумали, что это просто остатки какого-нибудь старого захоронения, как бы вытолкнутого на поверхность под воздействием сдвига пород земли. Если бы не одно "но": размеры креста увеличиваются и в ширину. Тем более что очертания его необычны для традиционных надгробий: он не симметричен и имеет плавные грани".

Кстати, неподалеку от того места, где вырос из-под земли крест, располагался ранее Борисоглебский монастырь, где четыре года провел в затворничестве Кирилл Туровский за изучением священных текстов и написанием молитв.

В 30-е гг. прошлого столетия на Борисоглебском кладбище были обнаружены чьи-то нетленные мощи, и два раза священнику было во сне откровение, что мощи эти принадлежали самому Кириллу Туровскому. Но тогда церковь подвергалась гонениям, поэтому предполагаемые останки святого так и не были перенесены в храм, и дальнейшая их судьба остается безвестной…

По словам сотрудницы местного краеведческого музея, на загадочном кресте сами собой появляются и исчезают изображения: то цветка с пятью лепестками, то ангелов, то человека в монашеской одежде… А еще крест не всякого человека подпускает в себе.

"Был такой случай, — рассказывает та же сотрудница, — у одного парня руки к кресту не допустило. Он хотел посмотреть, что почувствует, но возле креста резко отнял свою руку. Стал тише воды, ниже травы. Потом, когда ушла вся группа, он попросил разрешения еще раз попробовать. Но на том же расстоянии опять отнял руки. А там как раз послушник стоял, возле креста, так он сказал: "Слушай, парень, иди в храм, очистись. Тебя нечистый одолел. Видишь, твои руки даже к кресту не подпускают". Некоторых возле креста начинает ни с того ни с сего трясти…

Однажды по Турову прошел слух, что крест хотят выкопать и продать на черном рынке. И вот в музей явился молодой человек, представившийся корреспондентом какой-то газеты. Попросил экскурсовода отвести его к кресту, сказал, что хочет сфотографировать. Женщина ничего не заподозрила, отправилась туда вместе с гостем.

В то время тропа к кресту еще не была проложена. Ориентиром служило сухое дерево, росшее поблизости. Вот и до дерева дошли, а креста — нет! Сотрудница музея расстроилась, решила, что кто-то успел выкопать… Журналист ушел ни с чем.

Недели через две музей посетила группа школьников во главе с учительницей. После экскурсии учительница попросила показать крест. Сотрудница ответила, что креста нет — кто-то украл. Тогда учительница уговорила ее показать хотя бы то место, где когда-то был крест. Дошли до сухого дерева — а крест-то на месте!

Еще рассказывают про подземный тоннель, связывающий Замковую гору с кладбищем Глеба и Бориса. Как-то, еще до революции, один крестьянин, пахавший на склоне горы, наткнулся сохой на кирпич. Оказалось, что там кирпичная кладка, закрывающая вход в пещеру. Это увидели проходившие мимо три старших ученика соседней церковноприходской школы. Они рискнули спуститься в подземелье и обнаружили там запертый кованый сундук. Его отнесли в учительскую, а позднее священник велел заложить подземный ход кирпичами и больше не трогать. Что лежало в том сундуке, никто так и не узнал.