Как исцеляет "Целительница"

1 октября Православная Церковь празднует память иконы Божией Матери "Целительница". В честь этой иконы освящены храмы при некоторых больницах, перед ней молятся об исцелении от различных недугов. Существует ли "рецепт" такой молитвы об избавлении от болезни, которая обязательно будет услышана и исполнена?

Икона "Целительница" — одна из древнейших икон Пресвятой Богородицы. Она была написана в IV веке, во время жизни святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Хранится эта икона в Цилканском храме в Карталинии — земле, которую называют колыбелью грузинской государственности. Список этой древней грузинской иконы был принесен и на Русь.

К Божией Матери за помощью в исцелении от различных недугов верующие обращались издавна. Однако список чудотворного образа под названием "Богоматерь Целительница" в России прославился лишь в XVIII веке. Рассказ об этом событии можно найти в книге святителя Димитрия Ростовского "Руно орошенное".

Клирик Наварнинской церкви Викентий Бульвиненский имел благочестивую привычку при входе и выходе из церкви произносить перед образом Божией Матери краткую молитву: "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Блаженно чрево, носившее Христа, и сосцы, питавшие Господа Бога и Спаса нашего!" Однажды этот благочестивый клирик тяжело заболел: у него начал гнить язык, и боль была настолько сильна, что он терял сознание. Однажды, придя в себя, больной мысленно прочитал свою обыкновенную молитву к Богородице, и тотчас у изголовья увидел прекрасного юношу. Это был его Ангел Хранитель. С состраданием глядя на Викентия, ангел воззвал к Пресвятой Богородице, моля исцелить его. Больному явилась Сама Матерь Божия, и он сразу же почувствовал себя совершенно здоровым, пошел в церковь на богослужение, пел на клиросе и рассказал изумленному народу о произошедшем чуде.

Это предание послужило иконографическим сюжетом для иконы, на которой изображена Божия Матерь, стоящая у постели больного клирика. В таком виде этот образ дошёл до нас. Известно, что в конце XVIII века икона Божией Матери "Целительница" находилась в Алексеевском девичьем монастыре и прославилась многими чудесами. По молитве перед ней исцелялись больные.

Во времена нашествия Наполеона неприятельские гренадеры разорили монастырь. Все здания, кроме соборного храма, пострадали от пожара. Церковное имущество и святыни были зарыты в церкви под полом и в келье казначеи. Над ямами монахиня Магдалина поставила лавки с больными и престарелыми. Враги, боясь заразиться, даже не подошли к ним. Все зарытое уцелело. После ухода оккупантов из Москвы обитель сравнительно быстро восстановили и привели в прежний порядок.

В 1837–1838 годах в связи со строительством Храма Христа Спасителя монастырь был перемещен на Верхнюю Красносельскую улицу. Все его постройки, в том числе и уникальный двухшатровый храм, были разрушены. Среди икон, перенесенных в новую обитель, была и "Целительница". Её поместили в Крестовоздвиженском храме Ново-Алексеевского монастыря. После разорения монастыря в 30-х годах ХХ века этот храм оказался внутри сложной формы пятиэтажного административного здания ВНИИ рыбного хозяйства, а икона попала в храм Воскресения Христова в Сокольниках, где находится и поныне.

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Списки иконы Божией Матери "Целительница" разошлись по всей России, в наше время их можно встретить во многих храмах. В нижней части некоторых из них помещен рассказ о чуде, похожий на текст из сочинения святителя Димитрия Ростовского. На полях образа иногда присутствуют изображения святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана, священномученика Антипы, епископа Пергамского, мучеников Кирика и Иулитты.

В честь "Целительницы" были освящены храм при Старо-Екатерининской больнице на Мещанской улице и домовая церковь при Полицейской больнице им. Императора Александра III, устроенная доктором Гаазом. Они были закрыты после революции, от прежних церквей остались только перестроенные помещения. Сейчас в России есть несколько храмов в честь этой иконы. В основном это больничные церкви. Среди них — храмы при Научном центре психического здоровья РАМН, Медицинском центре Центрального Банка РФ, Онкологическом диспансере города Перми, Тюменской областной больнице №2.

Каждый день множество больных молится Богу и Божией Матери о выздоровлении, однако болезнь оставляет далеко не всех. Как это объяснять? В чем тайна тех людей, молитвы которых были услышаны? Как человеку молиться, чтобы Бог исполнил его просьбу?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо задуматься о смысле своей жизни. Если я живу только для себя — зачем я нужен в этом мире? Если я больше забочусь о своем теле, чем о своей душе — что мне останется, когда тело откажется мне служить? Болезнь — это не только боль и проблемы, но и шанс посмотреть на себя со стороны, переоценить свои ценности, сместить акценты, по-иному расставить жизненные приоритеты.

Не секрет, что чаще всего люди обращаются к Богу тогда, когда им плохо. Но обращение это может быть разным. Зачастую человек приходит в храм, ставит свечи и считает, что теперь Бог должен исполнить все его желания. А Бог никому ничего не должен. Попытка навязать Ему товарно-денежные отношения — это не молитва, а оскорбление. Честнее оставаться атеистом, чем становиться таким "верующим".

Молитва — это разговор с Богом, а любой разговор возможен только с личностью. Поэтому начинается молитва с признания Бога не "чем-то там, наверху", абстрактной "высшей силой", а конкретной Личностью, обладающей бесконечной свободой, и в то же время бесконечно любящей каждого из нас. Такого Бога нельзя подкупить, но Его можно попросить. И ожидая дара Божия, нельзя оставаться неблагодарным, нельзя не давать ничего взамен.

Но чего Бог хочет от человека? Господь Сам отвечает на этот вопрос: "Милости хочу, а не жертвы" (Мф. 9:13). Для Бога имеет значение не количество прочитанных молитв и поставленных свечей, а наше отношение к Нему и к людям, которых Он любит не меньше, чем нас. Задумавшись об этом, начав менять свою жизнь, приходишь к выводу, что душа нуждается в исцелении не меньше, чем тело.

Второе условие для молитвы — это доверие Тому, у Кого просишь. Бог — не щука из сказки о Емеле. Он не даст того, что будет во вред, даже если человеку это представляется крайне необходимым. Хотя, если очень упорно просить, то в воспитательных целях может и дать. Так что будьте осторожны в своих желаниях и в конце молитвы добавляйте "если будет на то воля Твоя". Помните, что молитва — это не технология, а живое общение, результат которого нельзя запрограммировать.

Необходимо сказать ещё о такой крайности, как чрезмерная надежда на Бога, когда при излечимой болезни человек не обращается к врачу, а начинает ездить по святым местам, пить воду из целебных источников, молиться перед чудотворными иконами. Он оказывается в положении утопающего из анекдота, которому Бог посылал вертолет, а он отказывался на нем лететь в надежде на чудесное избавление от потопа. Вполне вероятно, что такой человек не получит помощи от святынь и начнет предъявлять Богу претензии: "Я так усердно Тебе молился, а Ты меня не исцелил! " Ответом ему будет: "Я создал врача, он ждал тебя в своем кабинете, а ты не захотел к нему прийти".

Что общего у людей, получающих исцеление от христианских святынь? Искренняя вера в Бога, бесконечное доверие и любовь к Нему. Это чувства, которые не купишь и не подделаешь, но просто испытать их доступно каждому из нас. Если они есть в сердце, то каждое мгновение бытия наполняется радостью — независимо от внешних обстоятельств жизни. Это самое главное чудо, которое только может произойти с человеком. А если главное чудо произошло — почему бы не произойти и другим чудесам?