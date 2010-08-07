Святые целители помогают людям и сегодня

Найти иконы святых целителей в православном храме легко — перед ними всегда стоит больше всего свечей. Многие люди ищут в Церкви исцеления, и это не удивительно, ведь в молитвах она называется "врачебницей", а Христос — "Врачом душ и телес". Самый известный из святых целителей — великомученик Пантелеимон.

История почитания великомученика Пантелеимона

Святого Пантелеимона можно отнести к числу "самых русских" святых наряду со святителем Николаем Чудотворцем, великомучеником Георгием Победоносцем, апостолом Андреем Первозванным. Хотя никто из перечисленных угодников Божиих не был русским по крови, без них невозможно представить себе духовную жизнь наших предков.

Почитать великомученика Пантелеимона начали на Руси еще в XII веке. Пантелеимоном был наречен в крещении Киевский великий князь Изяслав. Изображение своего небесного заступника князь носил на боевом шлеме. По преданию, молитвами великомученика Пантелеимона князь Изяслав был чудесно спасен от верной смерти в битве в 1151 года.

Почитание святого Пантелеимона получило на Руси еще более широкое распространение после 1169 года, когда русский скит на Афоне получил "на вечные времена" в свое владение опустевшую обитель во имя великомученика Пантелеимона, которую греки и поныне называют Россикон.

В Пантелеимоновом монастыре принял постриг величайший сербский святой — святитель Савва, первый архиепископ Сербский. В память об этом событии сербский король Стефан Душан в 1347 году даровал русской обители в благословение главу святого великомученика Пантелеимона, которая являлась родовой святыней сербского царствовавшего дома. С этого времени честная глава неизменно пребывает в русском монастыре.

Честную главу великомученика Пантелеимона выносили за пределы святой горы Афона лишь трижды за многовековую историю. В первый раз святые мощи привозили в начале XIX века в пределы Молдовлахии для молитвенной помощи в борьбе против турок. Во второй раз мощи были принесены в Москву в 1996 году. Верующие встречали святыню в Богоявленском соборе в Елохове. В третий раз — в 2000 году — святой целитель посетил Киев, Санкт-Петербург и Москву.

В каждом из городов толпы людей выстаивали чуть не сутки в очереди, чтобы попасть к великой святыне. Тут же велась хроника чудесных исцелений

Великомученика Пантелеимона почитали не только как милостивого целителя, но и как покровителя воинов. Под командованием царя Петра Великого русские войска одержали две важнейшие морские победы над шведами на Балтике при Гангуте в 1714 году и при Гренгаме в 1720 году в день памяти великомученика — 27 июля (9 августа). В память об этой небесной помощи великомученика в Петербурге по приказу царя Петра был воздвигнут Пантелеимоновский собор.

В Никомидии, на родине великомученика Пантелеимона, накануне дня памяти святого совершается торжественный крестный ход с чудотворной иконой. Тысячи людей — православных, армяно-григориан, католиков и даже мусульман съезжаются сюда и привозят сотни больных, которые получают исцеление по молитвам святого. В церковной книге "кондак", хранящейся в Никомидийской митрополии, зафиксировано две тысячи автографов людей разных национальностей, получивших исцеление по молитвам великомученика Пантелеимона.

Житие великомученика Пантелеимона

Святой великомученик и целитель Пантелеимон родился в городе Никомидия, который находился в области Вифиния в Малой Азии, на берегу Мраморного моря. Его отцом был знатный язычник Евсторгий, а матерью — христианка Еввула, которая тайно воспитывала его в вере. При рождении мальчик был назван Пантолеоном (что значит "по всему лев"), так как родители желали видеть его мужественным и бесстрашным юношей.

После ранней кончины матери отец отдал Пантолеона в языческую школу, а затем обучал его медицинскому искусству у знаменитого в Никомидии врача Евфросина. Пантолеон, который отличался умом, красноречием и красотой, был представлен императору Максимиану (284-305 гг.), и тот пожелал сделать юношу придворным врачом.

В то же время в Никомидии тайно проживали христианские пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие после сожжения 20000 христиан в Никомидийской церкви в 303 году. Святой Ермолай неоднократно видел Пантолеона, ходившего мимо их убежища. Однажды пресвитер позвал юношу в свое жилище и рассказал о христианской вере. После этого Пантолеон ежедневно посещал священномученика Ермолая. Юноша всем сердцем воспринял слова священника о том, что нет другого такого целителя, как Господь Иисус Христос, что одно призывание Его имени может исцелить больного человека.

Как-то раз юноша увидел на улице мертвого ребенка, укушенного ядовитой змеей, которая еще находилась рядом. Пантолеон начал молиться Господу Иисусу Христу о воскрешении умершего и умерщвлении гада. Он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы станет последователем Христа и примет Крещение. Ребенок ожил, а змея разлетелась на куски на глазах у Пантолеона.

После этого чуда пресвитер Ермолай крестил Пантолеона с именем Пантелеимон (всемилостивый).

После смерти отца, который незадолго до кончины тоже уверовал во Христа и принял крещение, святой Пантелеимон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он бесплатно во имя Господа Иисуса Христа лечил всех обращавшихся к нему, посещал в темницах узников, особенно христиан, которыми были переполнены все тюрьмы, и лечил их от ран. В скором времени молва о милостивом враче распространилась по всему городу. Оставив других врачей, жители стали обращаться только к святому Пантелеимону. Это вызвало злобу и зависть всех врачей к святому, которые написали императору донос, что. Пантелеимон — христианин и оказывает медицинскую помощь всем христианам.

Император Максимиан немедленно призвал Пантелеимона и потребовал от него опровергуть донос и принести жертву идолу. Но святой исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил расслабленного. Максимиан приказал казнить исцеленного, а Пантелеимона предал жесточайшим мукам.

Святого бросили в котел с расплавленным оловом, но Пантелеимон не только не потерпел никакого вреда, но стал купаться в том котле, как в прохладной воде. Тогда император повелел утопить целителя в море, Пантелеимона связали по рукам и ногам и привязали к телу тяжелый камень. Но святой оставался на поверхности воды. Тогда его привели в цирк и бросили в клетку к голодным тиграм. Но звери не только не тронули святого Пантелеимона, но даже стали ласкаться к нему. И зрители потребовали освободить юношу.

Наконец, император Максимиан в ярости приказал отрубить великомученику голову. Воины привели святого на место казни и привязали к масличному дереву. Когда великомученик начал молиться Господу, один из воинов ударил его мечом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес никакой раны. Пораженные чудом, воины закричали: "Велик Бог христианский!" Они упали на колени перед мучеником и просили прощения. Палачи отказались продолжать казнь, но Пантелеимон повелел выполнить приказ императора. Тогда воины со слезами простились с великомучеником, целуя его руку.

Уже в IV веке храмы в честь святого Пантелеимона были воздвигнуты Константинополе. Кровь и молоко, истекшие при усекновении главы святого, хранились до X века, давая верующим исцеление от многих болезней. Честные мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему христианскому миру. Особенно много их имеется на Святой Горе Афон в известных православных монастырях и обителях.