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Автор Ольга Гуманова

Благодать и прохлада святых источников

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Купание в святых источниках на протяжении веков было одним из любимых обычаев русского народа. Освященные купели устраивали в местах выхода на поверхность подземных ключей, на реках и озерах. В них окунались круглый год, но жарким летом особенно радостно смыть телесную и душевную хандру ключевой водой. Не забывая при этом, что место святое.

Благодать и прохлада святых источников

Освящение водной стихии

Освящение водной стихии имеет в церковной традиции особое значение. Погружаясь в воду при совершении таинства Крещения, человек заново рождается во Христе. Освящение воды "великим чином" совершают в праздник Богоявления и накануне, в его сочельник, а "малым" — в течение всего года. Считается, что при освящении воде возвращаются те свойства, которые она имела в мире до грехопадения. Святая вода исцеляет и укрепляет тех, кто принимает ее с верой, отгоняет страсти и духов злобы.

Как купаться в святых местах

Святые источники с купальнями имеются при многих храмах и монастырях. Купаются в них по разному обычаю. Там, где место оборудовано, построены деревянные кабинки-срубы, паломники делятся по признаку пола и погружаются без одежды. Если купание происходит в открытом месте, в одних местах считаются допустимыми обычные купальные костюмы, а где-то желающих окунуться просят надевать длинные широкие рубашки наподобие крестильных для взрослых.

В воду окунаются троекратно с молитвой "во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь". Считается, что погрузиться обязательно нужно полностью, с головой, чтобы ни одна часть тела не осталась над поверхностью воды. Если паломников на источнике собирается много, часто бывает так, что один человек погружается, а другие в это время читают или поют молитвы.

Что нужно иметь при себе для купания в святом источнике? Во-первых, конечно, веру, потому что вода не исцеляет сама по себе, а только в связи человека с Богом. Не забудьте надеть нательный крест. Если это требуется в том месте, где вы собираетесь купаться, возьмите с собой обычный купальник или ночную рубашку. Полотенце и резиновые шлепанцы тоже окажутся не лишними.

Если не хватает духа сразу погрузиться в ключевую воду, намочите сначала ступни и кисти рук, лицо. Постойте несколько секунд по колено в воде, тогда нырнуть с головой будет легче.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонностью к судорогам, эпилепсией следует отнестись к купанию в ледяной воде с осторожностью, особенно в жаркую погоду, когда перепад температур оказывается очень резким. Лучше перед этим посоветоваться с врачом.

Перед купанием ни в коем случае не следует употреблять спиртные напитки, особенно крепкие — они увеличивают нагрузку на сердце. Нырять в ледяную воду после обильной трапезы не рекомендуется по той же причине.

Одежду, которую вы наденете после купания, лучше выбрать свободную и без трудных застежек. Натягивать штанину узких джинсов, прыгая на одной ноге в раздевалке, где двигается большая очередь и людей просят не задерживаться — занятие не из приятных.

Вблизи святых источников не принято курить, включать музыку, разгуливать полуодетыми — помните о святости места. Также не следует приводить к источникам собак и других домашних животных.

Самый известный святой источник в Подмосковье

Пожалуй, самый известный в Подмосковье святой источник под названием "Гремячий" находится недалеко от границы Московской и Владимирской областей возле деревни Взгляднево, в 14 километрах от Сергиева Посада. По преданию, водопад забил из склона горы по молитве преподобного Сергия Радонежского, который по дороге в Киржач остановился в этом месте отдохнуть вместе со своим учеником преподобным Романом.

Искупаться там можно двумя способами: или встать под одну из трех ледяных струй водопада, или погрузиться в бассейн, где можно и поплавать. В оба места допускаются люди в обычных купальных костюмах.

Чтобы добраться до "Гремячего", в городе Сергиев Посад нужно сесть в автобус 120, конечным пунктом которого является "Жуклино", только ехать не до конца, а до станции "Малинники" или "Воронино". От обеих остановок к источнику ведут хорошо нахоженные паломнические тропы, на которых трудно заблудиться. На автомобиле нужно ехать от Сергиева Посада по Малому бетонному кольцу и после поселка Воронино свернуть с него на грунтовую дорогу. Правда, в дождливую погоду автомобиль лучше будет там и оставить, а дальше идти пешком, если вы не владелец внедорожника.

Другие источники

Другой целебный источник, также связанный с именем преподобного Сергия, находится в селе Радонеж возле Спасо-Преображенского храма. Найти его гораздо проще — в населенный пункт приведут указатели. Там имеются две закрытые купальни, в которые погружаются в костюмах Адама или Евы, а также труба, из которой святую воду набирают для питья.

На западе Московской области святой источник с купальней имеется в Звенигороде, в скиту Саввино-Сторожевского монастыря. Сначала в городе лучше найти сам монастырь, а потом следовать от него к источнику по указателям. К торжествам в честь 600-летия преставления преподобного Саввы Сторожевского там были построены две большие купальни, мужская и женская.

Богата святыми источниками Калужская земля. Погрузиться в благодатную воду можно в купальне возле Пафнутиево-Боровского монастыря. Имя того же святого — преподобного Пафнутия Боровского — носит источник вблизи знаменитой Оптиной Пустыни, на реке Жиздре.

Множество святых источников имеется в Дивеево и Сарове. За исцелениями приезжают и в соседнюю Мордовию, которая славится Казанской Ключевской пустынью, названной так благодаря семнадцати святым ключам, каждый из которых назван в честь того или иного святого — например, апостолов Петра и Павла — и помогает от разных болезней.

Если вы отдыхаете в Крыму или Абхазии, пользуясь случаем, посетите святые источники и там. В Крыму известный святой колодец в честь Анастасии Узорешительницы находится в пещерном городе Качи-Кальоне. Чудесным образом вода скапливается в нише на вершине горы, а не стекает вниз. Окунаться в колодец лучше при помощи кого-то, кто вас подстрахует — там сразу глубоко и есть шанс соскользнуть. На обратном пути будьте осторожны — от святого колодца вниз ведет опасная и местами очень узкая тропа, где местами приходится балансировать над пропастью, держась за каменную стенку.

В Абхазии обязательно искупайтесь в ущелье Симона Кананита, что находится за городом Новый Афон. По преданию, на этом месте святой апостол был убит язычниками. В память об этом событии на берегу горной речки установлен каменный крест. Апостолу, на свадьбе которого Господь Иисус Христос совершил Свое первое чудо, превратив воду в вино, молятся о супружеском счастье.

В Каманы, где находятся могилы святителя Иоанна Златоуста и мученика Василиска, попасть сложнее — паломников привозят туда из Сухума на джипах или армейских машинах с высокими колесами, в кузов которых нужно забираться по лестнице. Окунаются здесь в обычных купальных костюмах в живописную речку, по дну которой снуют маленькие серебристые рыбки. Считается, что святителю Иоанну Златоусту молятся о просвещении разума.

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Куратор: Ольга Гуманова
Темы православие паломничество
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