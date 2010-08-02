Пророк Илия — покровитель дождя и десантников

Согласно церковному преданию, Божий пророк Илия, живший за 900 лет до рождества Христова, по сей день так и не умер. Он вознесся на небо в огненной колеснице, а перед вторым пришествием Христовым вернется на землю для проповеди. Пророку Илие традиционно молятся о дожде в засуху. С недавних пор его почитают как покровителя воздушно-десантных войск.

Святой пророк Божий Илия — самый почитаемый

Святой пророк Божий Илия — пожалуй, самый почитаемый среди христиан праведник Ветхого Завета. Его также можно назвать провозвестником монашества задолго до его появления — пророк Илия был девственником и строгим постником.

Пророка Илию сразу после принятия христианства начали особо чтить на Руси. Первая церковь, построенная в Киеве, была во имя пророка Илии. После крещения святая равноапостольная княгиня Ольга построила храм пророка Илии у себя на родине, на Псковщине, в селе Выбуты.

История пророка Илии

Служение пророка Илии в Израиле происходило за восемь с половиной столетий до Рождества Христова. Родился он в Фесфии Галаадской, в колене Левиином и, по церковному преданию, на которое ссылается святитель Епифаний Кипрский, отец новорожденного видел Ангелов Божиих, пеленавших младенца огнем и влагавших в уста его пламень.

На пророческое служение Илия был призван во время правления царя Ахава, который отпал от веры отцов, забыл Единого Бога, стремился оторвать израильский народ от Иерусалимского храма и поклонялся языческим идолам. Жена царя, язычница Иезавель, особо рьяно поддерживала служение идолу Ваалу. Ахав построил для него в Самарии капище, поставил там ему жертвенник, сам поклонялся Ваалу как богу, и всех израильтян принуждал кланяться этому идолу. Это привело древних израильтян к полному нравственному упадку.

Тогда к царю Ахаву пришел пророк Божий Илия и обличал его в заблуждении, что он, оставив Бога Израилева, сам кланяется бесам и вместе с собой весь народ влечет к погибели. Видя же, что царь не слушает его увещаний, святой пророк к словам приложил дело, предав наказанию царя-богопротивника и подданных его. Он сказал:

— Жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою! В сии годы не будет ни росы ни дождя, разве только по слову моему.

Сказав это, Илия ушел от Ахава, и по слову пророка небо заключилось, и настала засуха: ни одна капля дождя или росы не упала на землю. Вследствие засухи был полный неурожай хлебов, и наступил голод.

Так как воздух был всегда зноен, и всякий день от палящего солнца стояла сильная жара, то все деревья, цветы и трава завяли — плоды погибли, сады, нивы, поля сделались совершенно пусты, и не было на них ни пахаря, ни сеятеля. Вода в источниках иссякла, малые реки и потоки совсем высохли, а в больших реках количество воды уменьшилось, вся земля сделалась безводной и сухой, и умирали от голода люди, скот и птицы. Такое наказание постигло не только Израильское царство, но и окрестные страны. Ибо когда в городе загорится один дом, пожар распространяется и на соседние дома. Так случилось и в поднебесной: один народ израильский навлек на себя гнев Божий, а страдала вся вселенная.

Илия был объят такой ревностью к Богу, что не щадил и себя, не боялся погибнуть, когда в Израиле истощатся запасы пищи. И Господь подкреплял его чудесами: сначала Илия нашел себе приют в уединенном месте у потока Хорафа, куда пищу ему приносил ворон. Потом он нашел приют у бедной вдовы в Сарепте Сидонской, и у нее по молитвам пророка не иссякали масло и мука.

История избиения жрецов Ваала

Через три года засухи и бедствий Господь повелел пророку Илие вновь явиться к царю Ахаву. Царь, не перестававший разыскивать Илию в Израиле и за его пределами, был удивлен приходом пророка и выполнил его повеление собрать весь израильский народ и всех служителей Ваала. Когда израильтяне и пророки Ваала собрались на горе Кармил, название которой означало "виноградник Божий", пророк Илия сказал народу: "долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то ему последуйте" (3 Цар. 18, 21). Народ молчал, сознавая неправильность своего богопочитания и свое незнание того, кто есть Господь. Тогда пророк Илия в знамении дает Израилю откровение о Боге, предвосхищающее события новозаветного времени. Он предлагает привести Господу две жертвы всесожжения — одну от себя, а другую от пророков Ваала. Жертва всесожжения в Израиле приносилась людьми, уже примиренными с Богом посредством жертв очищения. Она выражала полноту предания себя Богу и прообразовала всесовершенную жертву Христову. Но существом предложения пророка Илии было отсутствие огня на жертвеннике, чтобы Сам Господь огнем с неба освятил и потребил угодную Ему жертву.

Первыми приступили к жертвоприношению пророки Ваала: они взывали к идолу с утра до вечера, но напрасно — небо молчало. Когда подошло время вечернего жертвоприношения, пророк Илия воздвиг жертвенник Господень из 12 камней, по числу колен Израилевых, окружил его рвом, возложил жертву на дрова и, знаменуя тайну Пресвятой Троицы, приказал трижды возливать на жертвенник воду, приносимую к нему четырьмя водоносами.

И когда вода полилась вокруг жертвенника, отовсюду окружив его, святой пророк воззвал:

"Господи Боже Авраама, Исаака и Иакова! Услыши меня, Господи, услышь меня ныне в огне! Да познают все люди сии, что Ты Един Бог Израилев и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему".

Велика была верность Господу пророка Илии, велика была и сила его молитвы.

"Ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение и дрова и камни и прах и поглотил воду, которая во рве" (3 Цар. 18, 38), и весь народ, видя происходящее, упал на лица свои и сказал: "Воистину Господь есть Бог".

Тогда пророк Илия повелел схватить всех служителей Ваала, умертвил их и бросил в поток Киссон, бегущий в Великое море, очистив тем самым землю от скверны нечестивого культа. После чего по молитве пророка небо отверзлось и пошел обильный дождь.

Пожалуй, история избиения жрецов Ваала, описанная в Библии в Третьей книге Царств, кажется многим нашим современникам примером ужасной жестокости, несовместимой с верой в милосердного Бога. Но следует учитывать, что пророк был послан к людям, жившим почти три тысячи лет назад на Востоке. Тогда единственным критерием истинности веры для них служили явные чудеса и обязательная победа верующих право над их противниками. По понятиям жителей Ближнего Востока, служащий ложным Богам должен был потерпеть явное поражение и истреблен. Только в таком случае они готовы были последовать за победителем.

Как Илия просил смерти

И чудо возымело свое действие: Царь Ахав осознал свое заблуждение и оплакал грехи. Но жена его Иезавель, узнав о том, что произошло на горе Кармил, стала добиваться смерти пророка Божия, и Илие пришлось вновь покинуть Израиль. Он пришел в пустыню и, видя, что даже великие чудеса не могут обратить народ, стал просить себе у Бога смерти.

"Довольно уже, Господи, — говорил Илия, — я не лучше отцов моих!"

Но Господь уготовил для Своего верного служителя "путь, еще превосходнейший" (1 Кор. 12, 31) и послал Ангела Своего подкрепить Илию пищей перед предстоящей ему дорогой. Затем пророк в посте и молитве шел 40 дней и ночей к горе Божией Хорив, на которой Господь заключил завет с Израилем. На священной горе пророк Илия остро ощущал оставление завета израильтянами и скорбел о том, что попускается беззаконие и поношение пресвятого имени Господня. Не вполне постигая Промысл Божий о спасении мира, он говорил Богу:

"Остался я один из Твоих пророков, но и моей души ищут, чтобы отнять ее".

Тогда Господь явил пророку Илии Свое совершенство.

Своему грозному пророку, желавшему погибели всех нечестивых, Господь явился не в буре, не в землетрясении, и не в огне — все эти страшные знамения всемогущества Божия только предваряли явление Господне — но в веянии тихого ветра. Блаженный Феодорит говорил, что тем самым Господь открыл пророку Илии, что Он за лучшее признал управлять родом человеческим с кротостью и долготерпением. При этом Бог открыл Своему пророку, что Он сохранил в Израиле семь тысяч мужей, не поклонившихся Ваалу и повелел Илии предназначить на израильское царство достойного мужа по имени Ииуя, а юношу Елисея помазать во пророка — преемника себе.

Когда Илия и Енох шли и разговаривали, вдруг внезапно явилась колесница и кони огненные и разлучили их друг от друга. Илия в вихре был взят на небо. Елисей же смотрел и восклицал:

"Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!"

Илия — "воздушный воин"

В каноне пророку Божию Илии Святая Церковь прославляет его как "воздушного воина". Жизнь святого пророка Илии описывается в Ветхозаветных книгах (3 Цар.; 4 Цар.; Сир. 48, 1-15; 1 Мак. 2, 58). Во время Преображения Господня на горе Фавор святые апостолы видели пророка Илию беседовавшим со Спасителем о Его исходе в Иерусалиме (Лк. 9, 30). По преданию Церкви, пророк Илия будет Предтечею Страшного Второго Пришествия Христа на землю и, приняв во время проповеди телесную смерть, уже не только как пророк, но и как мученик, удостоится в лике святых большей чем теперь чести и славы.

День памяти "воздушного воина" совпадает с праздником воздушно-десантных войск.