Она верующая, а он — нет. Как понять друг друга?

По данным социологических опросов, среди мужчин в России считает себя неверующим каждый четвертый, а среди женщин — только каждая десятая. Значит, миллионы соотечественниц делят ложе и кров с теми, кто не разделяет их мировоззрение и, возможно, относится к нему иронически. Нужно ли спорить об истине, не повредит ли это отношениям, не вызовет обид?

Религия — сугубо женская сфера?

Некоторые мужчины считают, что религия — это сугубо женская сфера, которая стоит в одном ряду с "киндер" и "кюхе". Возможно, они выросли в семье, где в советское время отец и дед были коммунистами и свысока смотрели на беспартийных бабушку и мать, которые тайком ставили в церкви свечи и крестили младенцев, впрочем, мужчины считали это довольно безобидной женской причудой.

На самом деле, претензии к православию феминисток, которые считают его слишком патриархальной религией, имеют под собой гораздо больше оснований. В отличие от, например, англиканской и лютеранской, православная церковь не признает женского священства и, тем более, епископата. Среди канонизированных Церковью святых мужских имен примерно в четыре раза больше, чем женских. В конце концов, Спаситель воплотился в мужском образе, а апостол Павел сказал, что "жена да убоится". И кто-то после этого еще продолжает думать, что Церковь — это "собрание платочков"?

Может быть, вашему неверующему мужу передается ваше собственное восприятие Церкви как "женского клуба", где можно провести время в кругу подруг? Тогда не удивляйтесь, что он ставит посещение богослужения в один ряд с распродажей туфель, косметическим салоном и форумом любительниц вышивать крестиком. "Пусть девочки развлекаются, но мне об этом слушать не интересно", — делает он для себя вывод.

Взгляните на веру мужскими глазами

Если ситуация у вашей пары именно такова, попробуйте взглянуть на свою веру мужскими глазами. Не стоит с придыханием рассказывать любимому о своих личных переживаниях и эмоциях: "Ах, какая там благодать!" Рецепты практического применения цветов от мощей блаженной Матронушки тоже приберегите для чисто женской компании.

Обратите внимание, какие темы обсуждают ваши знакомые православные мужчины. Во многих приходах сейчас сложилась традиция не расходиться после воскресной литургии, но собираться за столом в храмовой трапезной или в ближайшем кафе. Скорее всего, во время "агапы" вы услышите богословскую или политическую дискуссию, впрочем, лучше стать ее активным участником, чем молчаливым свидетелем.

После честно признайтесь супругу, что полтора часа спорили с друзьями в пивной о том, нужно ли переводить церковнославянское богослужение на современный русский язык. Скорее всего, в следующий раз он захочет принять в дискуссии непосредственное участие. Кроме того, мужчине, обладающему повышенным чувством собственного достоинства, определенно будет некомфортно чувствовать себя в чем-то менее компетентным, чем его жена и круг ее знакомых. Так что к дискуссии о богослужебном языке он подготовится основательно, пролистав немало тематических интернет-страниц.

Если там, где вы живете, нет налаженной общинной жизни, но, судя по тому, что вы читаете эту статью, имеется доступ в интернет, почитайте в "Живом Журнале" сообщество "Устав". Там вы узнаете, чем сегодня живет и дышит православное сообщество, какие новые интересные книги о православии изданы в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь можно найти для себя компетентные ответы на многие волнующие вопросы.

Пугает религия?

Другое дело, если религия вашего мужчину пугает. Возможно, с верующими он просто никогда в жизни не сталкивался, а если их и встречал, то исключительно каких-нибудь асоциальных фанатиков и сектантов. В таком случае, ваша задача — показать мужу, что священники и их прихожане — люди в высшей степени нормальные и здоровые на голову. Опять же, без общины, то есть круга православных друзей, у вас это не получится.

Друзья потребуются для того, чтобы предъявить их супругу как доказательство наличия у православных чувства юмора, кредитных карт, навыков ремонта автомобилей и отсутствия инквизиторского меча на поясе.

Советы от священника

Протоиерей Димитрий Карпенко, секретарь Белгородской епархии, сотрудник Синодального миссионерского отдела и автор популярного онлайн-дневника, дает читательницам Pravda.Ru следующий совет:

"Навязывать что-либо было бы не очень правильно, тем более, если чувствуется, что есть некое отторжение у мужа, или у жены — по-разному бывает".

По его мнению, "семья достигает своего полноценного единства, когда отношения между людьми есть на всех уровнях, и на духовном — прежде всего. Как этого добиться? Здесь могут быть разные возможности".

"В этой ситуации нужно уметь отступить и примером, своим собственным отношением друг ко другу доказывать, почему христианство нам необходимо. Показывать, как христианство меняет нас, нужно своей собственной жизнью, своим поведением. Когда неверующий муж или неверующая жена будет видеть в своем супруге эту работу над собой, то с течением времени они и сами захотят поменяться. А если только о чем-то говорить, чем-то надоедать, то добиться можно, скорее всего, обратного", — продолжил отец Димитрий.

Некоторые женщины ставят перед собой задачу непременно приобщить мужа к церковным таинствам: некрещеного — срочно крестить, невенчанного — уговорить с собой обвенчаться. Батюшка советует им "прежде всего, самое себя принудить, если можно так выразиться, к участию в таинствах".

"Если речь идет о верующей женщине, то нужно самой ходить на богослужения регулярно, причащаться не от случая к случаю, а чаще. Мужчина будет видеть, что жена меняется, и он тоже захочет меняться. Главное, чтобы это было не во вред семейной жизни. Например, если жена скажет: "Мне нужно сейчас правило, молитвы читать, а ты себе сам ужин готовь", это никак не повлияет на воцерковление неверующего супруга. Нужна, прежде всего, забота о муже, о детях, внешняя сторона церковной жизни не должна разрушать жизнь семейную", — подчеркнул он.

Как отметил протоиерей, "когда человек принимает участие в таинствах после настоятельных уговоров, то они могут что-то дать человеку только в том случае, если он найдет, на кого опереться".

"Крестные для чего нужны? Это люди, на которых мы можем опереться в своих немощах. Если мы чего-то не знаем, мы их можем спросить, если мы перед чем-то отступаем, они могут нас сподвигнуть", — рассказал он.

"Если человека принудили креститься или венчаться и потом оставили одного со всем этим, конечно, он не станет из-за этого церковным. А если он найдет в лице своей жены верного помощника, который будет продолжать ему рассказывать о красоте православия, о том, почему мы должны быть в Церкви и что такое христианская жизнь, опять-таки, прежде всего, своей жизнью проповедовать, тогда таинство будет воспринято в полноте. Оно в любом случае имеет силу, просто человек может не воспринять, то, что оно дает", — убежден отец Димитрий.

По его мнению, "для того чтобы это воспринять, необходимо почувствовать рядом другого человека. Церковь — это всегда соборность, это всегда "где двое или трое собраны" во имя Христово, а не просто ты один со своими проблемами. Если мы находим собрание верных христиан, где люди по-доброму к нам относятся, молятся за нас, желают нам помочь, тогда человек захочет и дальше продолжать жить в Церкви. Если этого нет, конечно, нельзя исключать, что человек останется в Церкви, но сделать это ему будет очень сложно".