Православные сайты — ищите и обрящете

В Рунете есть немало ресурсов, посвященных православной тематике. Среди них — официальные сайты Русской православной церкви, ее синодальных отделов и епархий, странички храмов и популярные интернет-издания. У каждого из подобных сайтов — своя изюминка. Обзор Pravda.Ru поможет сориентироваться в религиозном сегменте Сети и найти нужную информацию.

Новости православия

Иногда на патриарших службах в разных храмах Москвы и других городов приходится наблюдать изумленные лица прихожан: "Надо же, сам патриарх сюда приехал, а мы-то и не ожидали!" Печальнее бывает, когда люди узнают о прошедшем визите первоиерарха уже постфактум: "Обидно-то как, в соседней церкви вчера патриарх служил, а мы и не знали. Знали бы заранее — обязательно бы пришли".

Ознакомиться с хроникой служения предстоятеля Русской православной церкви можно на официальном сайте Московского Патриархата, который находится по адресу "Патриархия.Ру".

Там же можно узнать об открытии новых храмов и монастырей, о том, куда будут принесены мощи почитаемых в народе святых, узнать официальное церковное мнение по различным вопросам.

Официальные сайты есть и у каждого из синодальных Отделов Русской церкви. На сайте Отдела внешних церковных связей mospat.ru можно узнать новости церковной дипломатии.

На сайте Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению diakonia.ru публикуются сообщения о том, кто сейчас нуждается в помощи. Например, там можно найти банковские реквизиты, на которые можно перечислить средства в поддержку пострадавших в результате беспорядков в Киргизии. С официального сайта Отдела ссылка ведет на портал о благотворительности и социальной деятельности "Милосердие.ru". Здесь также можно найти просьбы о помощи, стать участником волонтерского движения.

Некоторые из официальных сайтов епархий представляют собой полноценные, регулярно обновляющиеся сетевые СМИ — например, саратовский портал "Православие и современность".

Одним из пионеров православного Рунета является портал Сретенского монастыря в Москве "Православие.ru". Отличительная черта издания — большое количество информации о православии в разных странах, в том числе экзотических. Здесь можно узнать о жизни православных в Бурунди или проследить духовный путь индианки, перешедшей в православие из джайнизма.

Специально для женщин

Портал "Православие и мир", на котором также публикуются материалы свежих номеров православного журнала "Нескучный сад" — энциклопедия православной семьи и брака. Ресурс скорее заинтересует воцерковленных дам — здесь можно найти множество кулинарных рецептов в соответствии с постными и скоромными днями церковного календаря, статьи о беременности и родах, интервью с многодетными матушками. Редакцией "Правмира" в сотрудничестве с синодальным информационным Отделом публикуется еженедельная стенгазета "Православие и мир", которая предназначена для того, чтобы распечатать ее и повесить на приходской стенд.

Газета домового храма в честь святой мученицы Татианы при Московском Государственном Университете "Татьянин день" в середине 90-х годов прошлого века начиналась как печатная и студенческая. Сегодня она существует только в версии интернет-издания и адресована скорее православной и сочувствующей интеллигенции средних лет. Много внимания "Татьянин день" уделяет культурной тематике: там регулярно публикуются кино- и музыкальные рецензии, репортажи с выставок, литературных вечеров. Встречаются и интересные политические дискуссии.

Название "Православная книга" говорит само за себя — это большой книжный интернет-магазин. Выбирая книгу, покупатель может ознакомиться с рецензиями, почитать интервью с авторами и издателями. Есть на сайте и раздел "Антирейтинг", куда попадают издания как просто низкопробные, так и признанные официальной церковью еретическими.

Вопросы священнику

Большой популярностью на всех православных ресурсах пользуется раздел "вопросы священнику". Такая рубрика имеется на "Православии.ru", где на вопросы читателей уже почти десять лет отвечает насельник Сретенского монастыря иеромонах Иов (Гумеров), в "Татьянином Дне", где с читателями переписывается настоятель университетского храма протоиерей Максим Козлов и на "Правмире", где ответы дает целый ряд священников. На каждом из ресурсов за годы его работы накопился немалый архив вопросов и ответов, и, прежде чем задавать свой вопрос священнику, лучше предварительно воспользоваться поиском — возможно, в течение последнего десятилетия о волнующей лично вас проблеме писали уже раз двадцать.

Богословие

Если же ваш интерес к богословию серьезен и сайты, по большей части ориентированные на новоначальных, не удовлетворяют его, — добро пожаловать на научный портал "Богослов.ру". Изданием руководит проректор Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов. Здесь можно воспользоваться научной библиотекой и официальными документами. Часто на сайте в комментариях к статьям разгораются интересные дискуссии по актуальным вопросам современной церковной жизни.

Невозможно объять необъятное — в каталоге "Православное христианство в интернете" зарегистрировано около 4700 ресурсов. Это не считая популярных блогов и блоговых сообществ, о которых, возможно, речь пойдет в следующем обзоре. Расскажите рубрике "Религия" о ваших любимых сайтах — это ведь только начало путеводителя.