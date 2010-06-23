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Автор Ольга Гуманова

Форма одежды — праздничная

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Иудеям и мусульманам проще — религиозные правила внешнего вида расписаны у них до деталей. А вот о том, что именно следует надевать на богослужение православным христианам, церковные каноны умалчивают. Правила церковного этикета в отношении одежды мы решили уточнить в самом намоленном месте города Москвы — в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

Форма одежды — праздничная

Как одеваться в церковь

По мнению бессменного старосты Богоявленского собора с 1969 года Николая Семеновича Капчука, относительно того, что надеть в храм на праздничную службу, "нет принципа".

"Какого-то канона нет. Просто сам человек должен очищаться, прийти в храм более чистым", — рассказал он в интервью Pravda.Ru.

"Но в театр вы одеваетесь, а в храм почему-то приходите в рабочей одежде. В храм все-таки нужно приходить в праздничной одежде", — отметил Николай Семенович.

Как подчеркнул он, мужчине-мирянину следует приходить в храм, а уж, тем более, заходить в алтарь "в костюме, в пиджаке, а не просто в кофте какой-то". Джинсы и спортивные кофты староста считает в церкви неуместными.

"Одеться празднично — значит, так же, как в другое приличное место. Цвет одежды не имеет значения", — продолжил Н. Капчук.

Жаркую погоду ветеран Богоявленского собора не считает оправдание для мужской расхлябанности. "Мы же ходим на работу и в жару в пиджаке и при галстуке. В жару можно прийти в рубашке, но не в рабочей одежде", — отметил он.

Что же касается женской одежды, то Николай Семенович опроверг мнение, " будто женщине нельзя в брюках". "За это осуждают только старушки, потому что они в свое время не привыкли к этому. Есть же брюки женские, специально пошитые для женщин", — убежден он. Не считает Николай Семенович обязательными для прихожанок и длинные рукава.

"На женщин я как-то меньше обращал внимание, потому что на женщине все смотрится, все идет. А мужчины почему-то считают, что если нерабочий день, праздник, то можно в храм в любом свитере прийти", — рассказал Н. Капчук.

В то же время, по мнению старосты, "алтарь — святая святых, куда нужно входить "в полной форме". А храм — для всего народа, который приходит в любой одежде".

"Конечно, в храм можно войти в любой одежде. Приходят и нищие, храм для всех. И для больных, которые приходят излечиться", — продолжил он. По мнению известного ктитора, недопустимо придираться к внешнему виду входящих в храм, кого-то задерживать, не пускать.

В отношении людей, одетых совсем уж "по-пляжному", Николай Семенович советует применять опыт итальянских католиков. "В Италии, когда жарко и все ходят раздетыми, при входе в храм выдают специально пошитые плащи, такие копеечные", — рассказал он.

Опыт выдачи временной одежды при входе в храм существует не только у католиков — в знаменитом Киккском монастыре на Кипре нескромно одетые туристы могут воспользоваться фиолетовыми халатами, а после посещения обители вернуть их привратнику.

Что допустимо, а что нет

Пожилым женщинам, которые убираются в Богоявленском соборе и следят за порядком, не по нраву, что современные женщины перестали носить нижние юбки и комбинации. "Встанет на молитву, а юбка у нее просвечивает. Все ноги видны, и, прости, Господи, то, что выше" — рассказала одна из них.

Греческие старушки даже в сорокаградусную жару ревнуют о рукавах. Русская паломница с покрытой головой, но с рукавом выше локтя рискует нарваться на поток замечаний в свой адрес — бабушки обязательно покажут знаками, что "с голыми руками неприлично".

Когда 17 мая 2007 года в Храме Христа Спасителя в Москве был подписан акт о каноническом общении Русской православной церкви заграницей с Русской православной церковью Московского Патриархата, "зарубежниц" на богослужении можно было вычислить по шляпкам самых разных фасонов: с перьями, с вуалью, соломенные с ленточками.

До революции право хождения в церковь в шляпке считалось дворянской привилегией. Крестьянкам и мещанкам полагалось покрывать голову платком. Однажды в пушкинскую эпоху фрейлины государыни императору Николаю I на то, что жены и дочери священнослужителей — попадьи и поповны — вознамерились в церковь ходить в шляпках. По мнению придворных дам, это было неслыханной дерзостью. Именно дворянская традиция одежды для храма сохранилась в Зарубежной Церкви.

Сегодня выбор одежды для церкви — дело личного вкуса и совести. В то же время, будет ли атмосфера в храме праздничной, зависит от каждого из прихожан, а литургия — "общее дело".

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