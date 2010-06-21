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Ольга Гуманова

Правила монастырской безопасности

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Для некоторых экстремальным испытанием становится паломничество в православный монастырь. О том, как провести время с пользой для своей души и без вреда для святой обители, Pravda.Ru рассказал игумен Сергий (Рыбко), настоятель двух московских храмов, известный миссионер.

Правила монастырской безопасности

О чем следует подумать

— Отец Сергий, многие люди, по большей части молодые, иногда не имеющие никакого опыта церковной жизни, путешествуют по монастырям. О чем следует подумать, чтобы поездка получилась душеполезная, а не душевредная?

— Желание молодого человека или молодой девушки поехать в монастырь похвально. Но они вряд ли представляют, с чем там придется столкнуться. Для них это пока некая духовная романтика. Тем более, неофитам свойственно все видеть в розовом свете. Но там они могут столкнуться с суровой реальностью. Люди есть люди, и монастырь — это, в общем-то, лечебница для душ, которые хотят вылечиться от своих душевных недугов. И недуги эти могут быть весьма глубокие. Там, где много света, много и тьмы. Там, где много благодати, дьявол подвергает людей разным искушениям. Это нужно хорошо понимать и представлять себе.

Я думаю, лучше всего поговорить со знакомыми, которые бывали в разных монастырях. Определиться, получить информацию. При монастыре можно остановиться в гостинице, но условия там очень аскетические. В разных монастырях — разные уставы. Где-то заставляют паломников работать в обязательном порядке, где-то это не обязательно. Еда там скудненькая, если человек не привык к такой еде, то ему лучше кушать в какой-нибудь столовой или кафе. Можно остановиться не в монастыре, а в частном секторе или в гостинице около монастыря.

Главная ошибка новоначальных — что они хотят окунуться в монастырскую жизнь "по полной". Они к этому не готовы, не способны. Конечно, определенной степенью комфортности придется поступиться, но совсем уж на хлеб с водой большинство современных людей сесть не готово.

Монастырские службы очень длинные. Начинаются они рано — в пять-шесть утра. Для человека, который привык к городскому образу жизни и засыпает в два часа ночи, это непривычно. И днем там не всегда удастся поспать. Это все нужно хорошо представлять себе.

Насельники монастыря, трудники — не ангелы. Среди них могут быть бесноватые, болящие, которые приезжают в святое место, чтобы избавиться от недугов. К этому нужно быть готовым. Насельники — не всегда приветливые люди, они пришли в монастырь молиться, погружены в себя. И разговорить насельника, особенно насельницу, бывает достаточно сложно, тем более что в некоторых монастырях, особенно женских, существует такой закон — запрет на общение с паломниками. Он имеет обоснование в монашеских уставах. Это право того монастыря, который такое послушание своим насельникам дает.

Со священниками, с иеромонахами проще — они более открыты. Многие паломники хотят найти в монастырях старцев. Старцы есть далеко не везде. Точнее, очень мало где. Мы знаем, что их почти нет. Иногда народная молва окружает ореолом "старчества" людей, и эти люди оказываются в сложном положении. Как говорит архимандрит Кирилл (Павлов), благообразных старичковпочему-то называют "старцами". Святитель Игнатий (Брянчанинов) тоже писал, что старец — это человек облагодатствованный, а не просто монах с красивой седой длинной бородой. Тут нужно иметь некоторую степень недоверия, чтобы не попасть в такие искушения, когда начинают распоряжаться твоей судьбой, благословляют тебя немедленно постригаться и оставаться в этом монастыре. Такое бывает. Потом начинаются жизненные трагедии.

После поездок в монастыри некоторые вообще разочаровываются в монашестве, в Церкви, в христианстве. Это неправильно. В монастыре мы сталкиваемся с людьми, а люди разные. Кто-то более благочестив, кто-то менее благочестив. Поэтому, поддавшись искушению, сразу делать вывод о том, что ложно все монашество — это неправильно.

Какие монастыре лучше посетить неофитам

— Какие монастыри вы бы советовали посетить?

— Я слышал, что лучше всего паломников принимают в Санаксарах. Там их и работать не заставляют, и приветливо, вежливо относятся. Там можно купить вкусный хлеб собственной выпечки, и паломничество налажено хорошо.

Лучше выбирать место, где не заставят работать с утра до вечера, а дадут паломнику возможность посещать богослужения, познакомиться со святынями этой обители, пообщаться с насельниками, может быть, посетить какие-то интересные исторические места рядом с монастырем.

Паломничество вполне уместно соединить с летним отдыхом, и ничего плохого в этом нет. Как правило, постоянные посетители монастырей — это те, у кого духовник в монастыре находится.

Что с собой взять

— Как лучше экипироваться?

В монастырь обязательно нужно взять с собой лекарства. Некоторые монастыри находятся в такой глуши, где вообще ничего нет. Если человек болен каким-либо хроническим заболеванием, не надо думать, что вот, он приедет в монастырь, искупается в святом источнике и тут же исцелится. Кто-то исцеляется, а кто-то и не исцеляется. Необходимый набор лекарств, особенно человеку в годах, обязательно нужно с собой иметь.

Хорошо взять с собой спальный мешок. Иногда, когда по праздникам в монастыри приезжает много народу, приходится ночевать и в храме на полу.

Можно ли ехать с детьми

— Стоит ли брать с собой в монастырь детей, и если да, то с какого возраста?

— Совсем маленьких детей я брать не советую, потому что они, во-первых, нарушают тишину монастырского богослужения, и насельники монастыря сделают им замечание. Если в приходском храме более снисходительно относятся к детям, то в монастыре шумящего ребенка попросят вынести на улицу. Кроме того, для того, чтобы поселиться, например, с детьми 3-4 лет, в монастыре нет условий, разве что в частном секторе рядом с монастырем. Да и там комнаты сдают часто для 5-6 человек. А монастырская гостиница — это не отдельный номер, это человек двадцать в одной комнате, часто двухъярусные кровати, не всегда присутствует городская чистота. Там ночуют и бомжи, особенно в зимнее время, поэтому могут присутствовать, так сказать, насекомые. Ребенка, приученного к таким поездкам, можно брать лет с восьми-девяти. Есть такие ревностные дети. Другое дело, если паломники утром приезжают в монастырь на своей машине, а вечером уезжают. В такую поездку можно взять и ребенка, если он хорошо чувствует себя в автомобиле.

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Автор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы православие паломничество сергей игнатьев
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