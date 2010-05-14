Почему церковь признала брюки женской одеждой

Сколько лет женщины в России носят брюки, столько же существует стереотип — "в храм Божий в брюках нельзя". Для кого-то из дам это становится предлогом не заходить в церковь вообще, или, по крайней мере, долгие годы, для других — перед входом в храм повязывать вокруг джинсов шаль, для третьих — ходить в юбке всегда: хоть в поле копать картошку, хоть в лес по грибы, а на "грешниц в брюках" поглядывать свысока.

Можно или нельзя женщине находиться в церкви в брюках

Как же относится православие к женским брюкам на самом деле? Этим вопросом прихожанки до такой степени замучили своих пастырей, что даже одному из высших иерархов Русской церкви, главе Отдела внешних церковных связей митрополиту Илариону, пришлось отвлечься от вопросов богословия и церковной политики, чтобы разобраться в особенностях современной моды и дать ответы в нескольких радио- и телепередачах.

"Если женщина пришла в церковь без платка или в брюках, то никто не вправе ни из прихожан, ни из клира грубо указывать на это", — заявил он полтора года назад в эфире "Русской службы новостей".

Владыка Иларион также отметил, что традиция надевать на богослужение юбку и платок — "не универсальная" для всех поместных церквей и, например, в Западной Европе "не только не соблюдается, но было бы даже немыслимо заставить, например, во Франции надеть женщину юбку — это значит, что она должна выглядеть как мусульманка".

Тем не менее, при входе во многие храмы и монастыри Московского Патриархата можно увидеть объявления типа "Женщинам в брюках вход воспрещен" или "Не подобает христианке носить брюки". Часто они сопровождаются цитатой из Ветхого Завета:

"На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие" (Второзаконие, глава 22, стих 5).

Противники брюк как предмета женской одежды также любят ссылаться на постановления Шестого Вселенского и Гангрского соборов, которые также запрещают женщинам носить мужскую одежду.

А теперь подумаем логически: являются ли брюки исключительно мужской одеждой в наши дни, когда выпуск этого предмета одежды специально для женщин происходит уже более 80 лет, а юбку или платье в уличной толпе можно увидеть от силы на одной женщине из десяти? И что за явление, собственно, было осуждено законом Моисея и соборными правилами?

В 62-м правиле Шестого Вселенского собора, которое любят упоминать в объявлениях из серии "посторонним вход воспрещен", сказано:

"…в честь богов, ложно так Еллинами именуемых, мужеским или женским полом производимыя плясания и обряды, по некоему старинному и чуждому Христианскаго жития обычаю совершаемые, отвергаем, и определяем: никакому мужу не одеваться в женскую одежду, ни жене в одежду мужа свойственную; не носить личин комических, или сатирических, или трагических".

Речь здесь идет о языческих ритуалах, в ходе которых люди придавали себе вид, свойственный противоположному полу, мужчины играли роли женщин, а женщины — мужчин. Сегодня это назвали бы парадом трансвеститов. Но сегодня вы ведь не принимаете женщину в брюках за мужчину, не обращаетесь к ней "молодой человек"?

А вот 13-е правило Гангрского Собора, якобы тоже запрещающее женские брюки — это совсем другая тема. Оно гласит:

"Аще некая жена, ради мнимаго подвижничества, пременит одеяние, и, вместо обыкновенныя женския одежды, облечется в мужскую: да будет под клятвою".

На том же соборе были осуждены ереси Евстафия и его последователей, которые практиковали ложный аскетизм. Они верили, что те, кто живет в браке, не спасется, бросали своих жен и мужей, постились в воскресные дни, а употребление в пищу мяса отвергали в принципе. Женщины-евстафианки коротко стригли волосы и носили мужскую одежду, и это правило было написано конкретно против них. Сегодня их аналогом могла бы послужить секта каких-нибудь убежденно одиноких и агрессивно настроенных дам, которые бреются наголо, носят камуфляж, спят в палатках, питаются исключительно гречневой кашей из котелка и осуждают всех, кто совершил предательство и надел обручальное кольцо на палец.

Что означают запреты на объявлениях при входе в храм

Что же касается объявлений, запрещающих вход в храм для кого-либо, дело тут вообще не в брюках. В переводе на русский язык их следует понимать так: "У нас и так прихожан уже достаточно, извините, нам не нужны новые люди. Здесь уже собралась теплая компания, все свои, нам в своем кругу комфортно и, простите, некогда отвечать на ваши дурацкие вопросы и уделять вам внимание".

Причина этого явления следующая: существует особая околоцерковная субкультура, которая даже не возникла как ответная реакция простого народа на насильственную маргинализацию верующих в годы коммунистических гонений. Она сформировалась тремя веками раньше, во времена Петровских реформ, как ответ на секуляризацию государства, отделение церковного от светского. Именно тогда возникла особая субкультура "церковных людей" с такими отличительными чертами, как ношение подчеркнуто ветхой одежды темных тонов, напоминающей не то нищенскую, не то монашескую, почитание авторитета "старцев" выше епископата, осуждение власти как "беззаконной", "антихристовой", неприятие "мирской", особенно европейской, культуры. Наверное, это древнейшая из существующих сегодня в России протестных субкультур. Новообращенные православные христиане конца прошлого века подарили церковной субкультуре второе дыхание: придя в храмы и не имея перед глазами иных образцов православной культуры, внешности и поведения, они приняли эту наиболее экзотичную среду за самую ревнительскую, подвижническую. Действительно, принадлежность к данной субкультуре кажется самым простым способом достижения "высокой духовности": стоит отказаться от косметики и маникюра, а лучше совсем перестать следить за собой, облачиться в мятую черную юбку и серую бесформенную кофту, покрыть голову платком "внахмурку", намотать на запястье четки, желательно поизношеннее, "намоленные", научиться в знак благодарности отвечать "спаси, Господи", а при зевании крестить рот, и "церковная среда" с радостью признает вас своей, "знающей", вы получите в ней психологическую поддержку и одобрение, уверенность в правильности выбранного пути.

Проблема в том, что когда человек надевает в церковь нечто странное, неуместное в обычной жизни, а на работу или для отдыха одевается совсем иначе, и сама вера начинает восприниматься как ролевая игра. А когда приходят настоящие, "взрослые" искушения, человек оказывается не в силах с ними справиться, и это оборачивается для него серьезным мировоззренческим кризисом.

Как нужно одеваться, идя в церковь

Означает ли это, что в церковь одеваться можно как угодно: хоть в мини, хоть в бикини? Конечно, нет. Авторитетные для каждого православного человека святые отцы писали об одежде совсем немного, но их советы актуальны по сей день. У святителя Иоанна Златоуста, святителя Кирилла Александрийского, преподобного Макария Египетского, преподобного Ефрема Сирина мы видим следующие рекомендации: не носить одежду подчеркнуто богатую, признаком которой в древности служила "пестрота и многоцветие", особенно в том случае, если к этому тебя не обязывает социальный статус. Также святые отцы призывают христиан не допускать во внешнем виде чего-либо, что способно возбуждать в лицах противоположного пола похоть, причем речь здесь идет гораздо в большей степени о манерах поведения и косметике, нежели об одежде. Неоднократно повторяется совет верующим не выделяться своей одеждой из народа, среди которого они живут, не носить чего-либо странного.

Если перенести святоотеческие советы из мира сандалий и хитонов в нашу реальность, то картина получается примерно следующая. Во-первых, одежда однозначно не должна быть сексуальной. Во-вторых, она не должна служить средством демонстрации материального успеха, особенно в том случае, если его у вас на самом деле нет. И, в-третьих, вы не должны выглядеть чудно, "не как все". Из этих соображений и следует выбирать одежду, если вы собираетесь в церковь целенаправленно. А уж что именно надеть, подскажет здравый смысл. В русской традиции — женщинам покрывать голову, но к этому следует относиться как к национальному обычаю, а не как к догмату. В Греции, напротив, голову покрывать не принято, зато даже в сорокаградусную жару не приветствуется одежда без рукавов, молящийся человек в майке может услышать в свой адрес замечания.

Но в любом случае, если желание зайти в церковь возникнет у вас внезапно, всегда лучше зайти, чем не зайти. Если вы одеты совсем уж "не по форме", например, в мини-юбку и топ на бретельках, попросите у свечницы или сторожа халат, обычно они в этом не отказывают. Кстати, главное, что мы можем найти об одежде христианина в Евангелии — это призыв Господа Иисуса Христа не заботиться о ней:

"Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?" (Евангелие от Матфея, глава 6, стих 25).

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