Проблема старших лейтенантов: "кремлевский доклад" писали не те

После закрытого брифинга конгресса США по вопросу об антироссийских санкциях Вашингтон обнародовал так называемый кремлевский доклад - список государственных деятелей и бизнесменов из окружения президента РФ Владимира Путина. В американском Минфине впоследствии уточнили, что помимо опубликованной части списка есть еще и "секретная", куда вошли лица, которые "могут занимать должности ниже тех, кто включен в опубликованную часть доклада, или иметь состояние меньше 1 миллиарда долларов".

И тем не менее в списке явно отсутствует ряд определенных значимых фигур. С вопросом о том, почему в "кремлевский доклад" не вошли, к примеру, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, глава "Роснано" Анатолий Чубайс и руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, "Правда.Ру" обратилась к первому зампреду сенатского комитета по обороне и безопасности Францу Клинцевичу и лидеру "Другой России" Эдуарду Лимонову.

"Какие-то смешные вещи"

По словам Франца Клинцевича, санкционный список - это "непрофессиональная клоунада" и яркий пример "проблемы старших лейтенантов", которые "не до конца компетентны". "Они Россию не знают и не понимают. Россию надо знать, изучать, надо учиться изучать культуру, менталитет, тогда можно что-то добиться", - заявил сенатор.

Доклад, как он отметил, содержит "какие-то смешные вещи" и "демонстрацию русофобии с некой неопределенностью". "Как можно включить в санкционный список первых лиц страны, которые ведут работу, совершенствуют, это что за подход?" - возмутился сенатор. Таким же нелепым, с его точки зрения, стало внесение в доклад "самодостаточных" оборонных предприятий. "Что, Турция не будет заниматься своей обороной, или арабские ведущие страны, где денег больше, чем у дурака махорки, или Китаю, или Индии это повредит как-то?" - рассудил Клинцевич.

Читайте по теме: чем хорош "кремлевский доклад"?

Эльвиру Набиуллину, по его мнению, могли просто "пропустить" или решить, что в списке и так многовато фамилий, а Чубайса не внесли потому, что считают "человеком прозападным, демократичным, европейским". Но и тут продолжаются неувязки: глава "Сбербанка" Герман Греф, считает Клинцевич, по понятию Запада "еще более прозападный и европейский" - а он включен в санкционный список. "Не логики нет - профессионализма нет", - подытожил собеседник "Правды.Ру".

Не враги США

Лидер партии "Другая Россия", писатель Эдуард Лимонов считает, что Набиуллина могла не войти в "кремлевский доклад" из-за проводимой ею политики, которая, судя по всему, "подходит США, нравится им", - как и Чубайс с Кудриным. "Естественно, они не рассматриваются как враги США, как все остальные", - констатировал политик, добавив, что "в этот список попали начальники, олигархи, министры", "а нам с вами по барабану должен быть этот список".