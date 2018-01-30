Их право: россияне не хотят ехать на Олимпиаду туристами

От участия в Олимпиаде-2018 отказалась первая российская спортсменка, получившая приглашение МОК. 34-летняя конькобежка Ольга Граф объяснила такое решение на своей странице в Instagram.

По словам спортсменки, спорт стал разменной монетой в политической игре. Выступать же в Южной Корее без флага и гимна РФ она не собирается. Тем более МОК оставил ее без шансов на медаль.

Четыре года назад в Сочи Ольга Граф завоевала первую для России медаль домашней Олимпиады, финишировав третьей на дистанции 3000 м. Позже она выиграла еще одну бронзовую награду в командной гонке преследования. Именно на нее конькобежка делала ставку, готовясь к Пхенчхану. Однако МОК не выдал приглашений ее партнершам по команде. Ехать же на Олимпиаду в качестве туристки Граф посчитала несерьезным.

Российские спортсмены вольны принимать любые решения по поводу поездки на Олимпийские игры в Пхенчхане. Осуждать их за тот или иной выбор соотечественники не могут. Такое мнение в беседе с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Никита Данюк.

— Может ли Россия адекватно ответить на поведение международных спортивных чиновников?

— Лучшим адекватным ответом, как я надеюсь, будет победа наших олимпийцев.

— Вы за то, чтобы они ехали?

— У этого вопроса существует две стороны. Прекрасно понимаю, что профессиональный спорт — это очень сложная сфера. И люди годами, десятилетиями идут, в том числе, к Олимпийским играм. Очень часто ставят на кон свое здоровье. Чисто по-человечески, когда они принимают решение выступить в качестве нейтральных спортсменов из России, я это понимаю.

Не понимаю отношение нашего государства, если честно. В данном случае, как мне кажется, большой урон имиджу был нанесен государством самому себе. Попытаюсь аргументировать свою точку зрения.

Во-первых, как мы видим, были явные просчеты со стороны государственных структур в отношении защиты наших спортсменов. Информационное поле накалялось, мы говорили, что все обвинения абсолютно беспочвенны, но за этим именно в тот момент, когда это нужно было делать, никаких судебных разбирательств не последовало. Никаких обращений не было в различные органы, судебные инстанции, просто говорили, что все это часть кампании против нашего государства. Да, с этим можно согласиться, но каких-то контрвыпадов не совершили. Это большой просчет.

Второй момент. Опять же, наблюдая за ходом общественной дискуссии по этому вопросу, много раз слышал выступления заслуженных, блестящих наших спортсменов прошлого, в том числе тех, которые свои победы добывали во времена существования Советского Союза. И люди говорят: знаете, в те времена я в такой ситуации никогда бы в жизни не принял решения участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом. Учитывая те условия, в которых мы оказались.

— Какие условия?

— Грубо говоря, если быть объективными, наша страна — это государство, которое, безусловно, имеет великое советское наследие, но с точки зрения идеологии, с точки зрения консолидированности общества оно в большей степени атомизировано. То есть идет разложение общества на отдельных индивидуумов. Я могу ошибаться, но это моя точка зрения.

Говорить сейчас о том, что наша страна консолидирована, можно только на фоне внешних угроз. И действительно, международное давление очень сильно сказывается, и мы больше сплачиваемся. Когда есть внешняя угроза, внешний враг даже, это исторически свойственно нашему народу.

И вот спортсмены принимают решения, существуя в такой системе, когда на кон поставлены не только спортивные достижения, но и контракты рекламные, возможность участвовать, и что самое главное — зарабатывать на жизнь на этих соревнованиях, которые ограничиваются не только Олимпийскими играми. Потому что спортивный цикл — это не раз в четыре года, это огромное количество стартов. И если человек, так или иначе, пропускает старты, не готовится или тем более своим решением как-то пытается показать свою гражданскую позицию, он может поставить крест на спортивной карьере.

Конечно, в нашем спорте есть большое количество проблем, но я в этом смысле согласен с президентом: этих проблем не больше, чем в других государствах. К сожалению, все так совпало, что спорт стал ареной сражения глобальных акторов. В данном случае, как мне кажется, тактическое поражение нам нанесли.

Поэтому здесь, мне кажется, нет правой стороны. Правы и спортсмены, которые едут на Олимпиаду, и те, которые отказываются. Это их право, их тоже можно понять. Здесь опять же позиция президента абсолютно выверена — была возможность выбрать. И каждый человек, который принял решение, несет за него ответственность.

— Наверное, это не то, чем стоит гордиться, когда наши спортсмены едут в Пхенчхан под нейтральным флагом?…

— Спортсмены должны быть со своей страной. А вот эта ситуация, как мне кажется, наглядно продемонстрировала, что страну мы любим. И спортсмены, я уверен, являются большими патриотами. Но государство допустило эту позорную ситуацию, и его спортивные чиновники являются, как мне кажется, главными ее виновниками.

Давайте прямо скажем: огромное количество невинных спортсменов пострадало. Почему они должны ставить крест на своей карьере только из-за того, что у нас, к сожалению, были такие люди, которые руководили антидопинговым агентством? Извините, а кто понес наказание? Кто понес наказание из ответственных руководителей, заместителей глав министерств и ведомств?

— Никто не понес наказание. В данном случае есть и аргументы за то, чтобы ехать. Российские сборные по ряду видов спорта лучшие в мире. Но если бы был полный бойкот со стороны России, то…

— Нас бы исключили и дисквалифицировали из олимпийского движения.

— А где оно, это олимпийское движение?

— Можно сколько угодно говорить о проблеме в международных отношениях в сфере спорта, но мы существуем в тех реалиях, в которых мы существуем. Вот и все.

Был момент в моей жизни, когда я был связан с профессиональным спортом, пусть не на таком высоком уровне, но тем не менее. И я знаю, что это такое — огромное количество тренировок по несколько часов в день, несколько раз в день, и это выбор спортсменов.

Вот в той системе общественных отношений, в которой мы существуем, у нас действительно есть свобода. У тебя есть выбор — ты можешь поехать, продемонстрировать свою гражданскую позицию и не поехать, отказаться участвовать в этом фарсе, который действительно, как мне кажется, был срежиссирован. И направлен он на то, чтобы дискредитировать нашу страну в глазах мировой общественности, нанести такой имиджевый удар.

Здесь принимать решение за кого-то, не являясь, собственно, профессиональным спортсменом, просто неправильно. Повторюсь, каждый делает выбор сам и несет за него ответственность.

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