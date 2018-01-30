Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Экспертное мнение
Авто Телебашня Занимательные Новости Шоу-бизнес Спорт MoneyTimes.ru Общество Экономика Наука Политика Мир Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия Религия События недели Экспертное мнение Видео
Автор Редакция рубрики "Общество"

Их право: россияне не хотят ехать на Олимпиаду туристами

Экспертное мнение

От участия в Олимпиаде-2018 отказалась первая российская спортсменка, получившая приглашение МОК. 34-летняя конькобежка Ольга Граф объяснила такое решение на своей странице в Instagram.

По словам спортсменки, спорт стал разменной монетой в политической игре. Выступать же в Южной Корее без флага и гимна РФ она не собирается. Тем более МОК оставил ее без шансов на медаль.

Четыре года назад в Сочи Ольга Граф завоевала первую для России медаль домашней Олимпиады, финишировав третьей на дистанции 3000 м. Позже она выиграла еще одну бронзовую награду в командной гонке преследования. Именно на нее конькобежка делала ставку, готовясь к Пхенчхану. Однако МОК не выдал приглашений ее партнершам по команде. Ехать же на Олимпиаду в качестве туристки Граф посчитала несерьезным.

Российские спортсмены вольны принимать любые решения по поводу поездки на Олимпийские игры в Пхенчхане. Осуждать их за тот или иной выбор соотечественники не могут. Такое мнение в беседе с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Никита Данюк.

— Может ли Россия адекватно ответить на поведение международных спортивных чиновников?

— Лучшим адекватным ответом, как я надеюсь, будет победа наших олимпийцев.

— Вы за то, чтобы они ехали?

— У этого вопроса существует две стороны. Прекрасно понимаю, что профессиональный спорт — это очень сложная сфера. И люди годами, десятилетиями идут, в том числе, к Олимпийским играм. Очень часто ставят на кон свое здоровье. Чисто по-человечески, когда они принимают решение выступить в качестве нейтральных спортсменов из России, я это понимаю.

Не понимаю отношение нашего государства, если честно. В данном случае, как мне кажется, большой урон имиджу был нанесен государством самому себе. Попытаюсь аргументировать свою точку зрения.

Во-первых, как мы видим, были явные просчеты со стороны государственных структур в отношении защиты наших спортсменов. Информационное поле накалялось, мы говорили, что все обвинения абсолютно беспочвенны, но за этим именно в тот момент, когда это нужно было делать, никаких судебных разбирательств не последовало. Никаких обращений не было в различные органы, судебные инстанции, просто говорили, что все это часть кампании против нашего государства. Да, с этим можно согласиться, но каких-то контрвыпадов не совершили. Это большой просчет.

Второй момент. Опять же, наблюдая за ходом общественной дискуссии по этому вопросу, много раз слышал выступления заслуженных, блестящих наших спортсменов прошлого, в том числе тех, которые свои победы добывали во времена существования Советского Союза. И люди говорят: знаете, в те времена я в такой ситуации никогда бы в жизни не принял решения участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом. Учитывая те условия, в которых мы оказались.

— Какие условия?

— Грубо говоря, если быть объективными, наша страна — это государство, которое, безусловно, имеет великое советское наследие, но с точки зрения идеологии, с точки зрения консолидированности общества оно в большей степени атомизировано. То есть идет разложение общества на отдельных индивидуумов. Я могу ошибаться, но это моя точка зрения.

Говорить сейчас о том, что наша страна консолидирована, можно только на фоне внешних угроз. И действительно, международное давление очень сильно сказывается, и мы больше сплачиваемся. Когда есть внешняя угроза, внешний враг даже, это исторически свойственно нашему народу.

И вот спортсмены принимают решения, существуя в такой системе, когда на кон поставлены не только спортивные достижения, но и контракты рекламные, возможность участвовать, и что самое главное — зарабатывать на жизнь на этих соревнованиях, которые ограничиваются не только Олимпийскими играми. Потому что спортивный цикл — это не раз в четыре года, это огромное количество стартов. И если человек, так или иначе, пропускает старты, не готовится или тем более своим решением как-то пытается показать свою гражданскую позицию, он может поставить крест на спортивной карьере.

Конечно, в нашем спорте есть большое количество проблем, но я в этом смысле согласен с президентом: этих проблем не больше, чем в других государствах. К сожалению, все так совпало, что спорт стал ареной сражения глобальных акторов. В данном случае, как мне кажется, тактическое поражение нам нанесли.

Поэтому здесь, мне кажется, нет правой стороны. Правы и спортсмены, которые едут на Олимпиаду, и те, которые отказываются. Это их право, их тоже можно понять. Здесь опять же позиция президента абсолютно выверена — была возможность выбрать. И каждый человек, который принял решение, несет за него ответственность.

— Наверное, это не то, чем стоит гордиться, когда наши спортсмены едут в Пхенчхан под нейтральным флагом?…

— Спортсмены должны быть со своей страной. А вот эта ситуация, как мне кажется, наглядно продемонстрировала, что страну мы любим. И спортсмены, я уверен, являются большими патриотами. Но государство допустило эту позорную ситуацию, и его спортивные чиновники являются, как мне кажется, главными ее виновниками.

Давайте прямо скажем: огромное количество невинных спортсменов пострадало. Почему они должны ставить крест на своей карьере только из-за того, что у нас, к сожалению, были такие люди, которые руководили антидопинговым агентством? Извините, а кто понес наказание? Кто понес наказание из ответственных руководителей, заместителей глав министерств и ведомств?

— Никто не понес наказание. В данном случае есть и аргументы за то, чтобы ехать. Российские сборные по ряду видов спорта лучшие в мире. Но если бы был полный бойкот со стороны России, то…

— Нас бы исключили и дисквалифицировали из олимпийского движения.

— А где оно, это олимпийское движение?

— Можно сколько угодно говорить о проблеме в международных отношениях в сфере спорта, но мы существуем в тех реалиях, в которых мы существуем. Вот и все.

Был момент в моей жизни, когда я был связан с профессиональным спортом, пусть не на таком высоком уровне, но тем не менее. И я знаю, что это такое — огромное количество тренировок по несколько часов в день, несколько раз в день, и это выбор спортсменов.

Вот в той системе общественных отношений, в которой мы существуем, у нас действительно есть свобода. У тебя есть выбор — ты можешь поехать, продемонстрировать свою гражданскую позицию и не поехать, отказаться участвовать в этом фарсе, который действительно, как мне кажется, был срежиссирован. И направлен он на то, чтобы дискредитировать нашу страну в глазах мировой общественности, нанести такой имиджевый удар.

Здесь принимать решение за кого-то, не являясь, собственно, профессиональным спортсменом, просто неправильно. Повторюсь, каждый делает выбор сам и несет за него ответственность.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Никитой Данюком
Темы спорт спортсмены олимпийский Олимпийские игры
Актуальная аналитика
Экспертное мнение
Милые бранятся: поддержит ли ЕС новые санкции США
Аналитика
Смогут ли США ограничить крипто-торговлю
Теория Потребления
Сейчас никого не удивляют кофейные блогеры – Годунова.
Читательский топ
Привет "семье": Россию наказали за старые дела Ельцина 
Соцсети: удар ВКС России остановил турецкий конвой в Сирии
Российские фанаты "взорвут" Олимпиаду гимном "а капелла"
Пентагон: половина истребителей F-35 оказались ни на что не годны
Путин решил, кто окончательно разберется с Курилами
Сейчас читают
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Прошлое
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Кошмар для WADA: в скандале с Россией нет пути назад
Экспертное мнение
Кошмар для WADA: в скандале с Россией нет пути назад Видео 
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Авторские статьи
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Голодные игры по-украински: есть что есть, но не на что
Экономика
Голодные игры по-украински: есть что есть, но не на что Видео 
Сейчас никого не удивляют кофейные блогеры – Годунова.
Теория Потребления
Сейчас никого не удивляют кофейные блогеры – Годунова. Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Точка зрения
Привет "семье": Россию наказали за старые дела Ельцина 

Российской экономикой до сих пор управляет "семья" первого президента страны - Бориса Ельцина - по его же договору времен 1990-х годов (о том, что западные "партнеры" забирают всю собственность СССР за пределами России, а взамен дают инвестиции и рычаги влияния).

Привет "семье": Россию наказали за старые дела Ельцина 
Соцсети: удар ВКС России остановил турецкий конвой в Сирии
Мир
Соцсети: удар ВКС России остановил турецкий конвой в Сирии
Спорт
Российские фанаты "взорвут" Олимпиаду гимном "а капелла"
Мир
Пентагон: половина истребителей F-35 оказались ни на что не годны
Общество
Рождаемость в России рухнула. Не вымрем?

По данным Росстата, рождаемость в России по сравнению с 2016-м снизилась сразу на 10,9%.

Рождаемость в России рухнула. Не вымрем?
Обнародованы имена из "кремлевского списка" США
Мир
Обнародованы имена из "кремлевского списка" США
Мир
Пентагон: половина истребителей F-35 оказались ни на что не годны
Общество
Почему миллионы россиян требуют отключить страну от Интернета?
Точка зрения
Привет "семье": Россию наказали за старые дела Ельцина 

Российской экономикой до сих пор управляет "семья" первого президента страны - Бориса Ельцина - по его же договору времен 1990-х годов (о том, что западные "партнеры" забирают всю собственность СССР за пределами России, а взамен дают инвестиции и рычаги влияния).

Привет "семье": Россию наказали за старые дела Ельцина 
В Польше будут сажать отрицающих "преступления бандеровцев"
Мир
В Польше будут сажать отрицающих "преступления бандеровцев"
Евросоюз
Определился президент Чехии
Мир
Фитнес-приложение раскрыло секретные базы США
Анжела Якубовская Астропрогноз на февраль: кого укусит Желтая Собака Анжела Якубовская Айдын Мехтиев Отравленные газом: США давят Европу из-за РФ Айдын Мехтиев Игорь Буккер Шпионами не рождаются: он разваливал Союз Игорь Буккер
Комментарии
На Украине "пропали" 1,3 млрд долларов налогов на армию
Жесткий перехват: Cу-27 "побрил" разведчика США у берегов Крыма
Трамп отомстил Порошенко на виду всего мира
Жесткий перехват: Cу-27 "побрил" разведчика США у берегов Крыма
Соцсети: Дмитрий Рогозин уходит со своего поста?
Соцсети: удар ВКС России остановил турецкий конвой в Сирии
Российские фанаты "взорвут" Олимпиаду гимном "а капелла"
"Кремлевский доклад": ответа не будет?
"Кремлевский доклад": ответа не будет?
"Кремлевский доклад": ответа не будет?
"Кремлевский доклад": ответа не будет?
"Кремлевский доклад": ответа не будет?
"Кремлевский доклад": ответа не будет?
"Кремлевский доклад": ответа не будет?
Евросоюз собирается включить в "черный список" руководителей ДНР и ЛНР
"Кремлевский доклад": ответа не будет?
Привет "семье": Россию наказали за старые дела Ельцина 
"Кремлевский доклад": ответа не будет?
В Киеве похвастались новейшей крылатой ракетой, похоже на старую советскую
"Кремлевский доклад": ответа не будет?
"Кремлевский доклад": ответа не будет?
Интересное в фото Все >
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
В мире животных. Забавно! 9 Фото В мире животных. Забавно!
Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома 9 Фото Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома
Забавные фотосюжеты. Без комментариев 9 Фото Забавные фотосюжеты. Без комментариев
Любящий адреналин дед 6 Фото Любящий адреналин дед
Мужское Все >
Блогер из США отыскал гиперзвуковой самолет-шпион на секретной базе
Блогер из США отыскал гиперзвуковой самолет-шпион на секретной базе
Подлодки проекта "Лада" учат всплывать как можно реже
Подлодки проекта "Лада" учат всплывать как можно реже
Как согреться в палатке. Пятнадцать советов
Как вывести из организма все ненужное и ядовитое
Здрава: стельки из бересты лечат!
Снаряжение для походов
Оборудование укрытий от непогоды
Русская баня как забытое средство борьбы с болезнями...
10 признаков неотразимой женщины
10 признаков неотразимой женщины
5 фактов о мозге, которые изменят вашу жизнь
5 фактов о мозге, которые изменят вашу жизнь
50 книг для подростков, с которых начинается любовь к чтению
50 книг для подростков, с которых начинается любовь к чтению
Бег - лучший способ медитации
Бег - лучший способ медитации
Советы и способы как поднять свою эрудицию
Советы и способы как поднять свою эрудицию
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Семь веских причин для раннего подъема
Семь веских причин для раннего подъема
Правила для сладкоежек, следящих за фигурой
Правила для сладкоежек, следящих за фигурой
Правильное питание: пример меню на 1400—1500 ккал (весь день)
Правильное питание: пример меню на 1400—1500 ккал (весь день)
Пилатес для красивого пресса
Пилатес для красивого пресса
Мало калорий много вкуса
Мало калорий много вкуса
Оружие Все >
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
Китайские "охотники за головами" 6 Фото Китайские "охотники за головами"
Почему Су-35 укротит "Тайфун" 6 Фото Почему Су-35 укротит "Тайфун"
История и современность Все >
Советское наследие
"Я скачу иначе": чем Высоцкий раздражал советских бюрократов

Кто может рассказать правду об ушедшем поэте? Вадим Туманов — последний из могикан поредевшего ближнего круга Владимира Высоцкого и сам по себе человек-легенда

"Я скачу иначе": чем Высоцкий раздражал советских бюрократов
Евросоюз отказался присоединяться к санкциям США против России
Александр Батов: "Грудинин оказался не в своей тарелке"
Украинский писатель, обнаруживший плагиат у Пушкина, сам оказался плагиатором
Соцсети предсказали отставку вице-премьера Рогозина
Клим Жуков: "Грудинин не соперник Путину - его просто не знают"
Голливудская актриса рассказала об отличии России от других стран
Константин Семин: "С выборами президента мы повторяем предыдущие ошибки"
Германские автоконцерны заподозрили в тайных экспериментах на людях
Макаревич обнаружил в сувенирной лавке нежелание Европы дружить с Россией
Странные человеческие черепа "откопали" в Турции
Странные человеческие черепа "откопали" в Турции
Багдадские батарейки: открытие или случайность?
Багдадские батарейки: открытие или случайность?
Эдуард Лимонов: "Выращиватели клубники нас не спасут"
Эдуард Лимонов: "Выращиватели клубники нас не спасут"
Российские СМИ рассказали, как помогли США составить "кремлевский доклад"
Российские СМИ рассказали, как помогли США составить "кремлевский доклад"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался